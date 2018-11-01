 تقرير يتحدث عن ″ابتزاز″ ألمانيا في قضية اللاجئة الإيزيدية | سياسة واقتصاد | DW | 06.11.2018

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سياسة واقتصاد

تقرير يتحدث عن "ابتزاز" ألمانيا في قضية اللاجئة الإيزيدية

أعاد تقرير استقصائي قضية اللاجئة الإيزيدية، التي قالت أنها التقت في ألمانيا برجل "داعش" الذي احتجزها، إلى دائرة الضوء. ووفقاً للتقرير فإن هناك تناقضات في قصة الفتاة وأن والدها أراد الضغط على السلطات الألمانية.

Irak - Versklavung von Jesiden - Ashway Haji Hamid mit ihrem Vater (privat)

اللاجئة الإيزيدية أشواق رفقة والدها

ذكر تحقيق استقصائي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب غرب ألمانياSWR  أن هناك شك في أن والد اللاجئة الإيزيدية أشواق قد حاول ابتزاز حكومة ولاية بادن-فورتمبورغ. وقد هدد الوالد، حسب تقرير الوسيلة الإعلامية العمومية، بشن حملة إعلامية في محاولة منه لإجبار الحكومة على جلب 20 فرداً من عائلته. وقد كان هدف الحملة الإعلامية تصوير ألمانيا على أنها مكان غير آمن للاجئين. ولم تؤكد الجهات الرسمية الاتهامات السابقة بحق الوالد، إلا أنها أقرت بأنها أجرت محادثات مع والد أشواق.

وبحسب تقديرات إيريك بيريس، من قسم التحقيق الاستقصائي في (SWR)، فإن والد أشواق كان له دور كبير في هذه الحملة الإعلامية، ويرجع بيريس تقديراته إلى تدخل والدها المفاجئ أثناء محادثة هاتفية، كان يجريها مع أشواق منذ مدة قصيرة.

شكوك حول لقائها بـ"رجل داعش"!

حتى الآن ما زالت هناك شكوك حول ما إذا كانت، الشابة الإيزيدية (19 عاماً) قد التقت فعلا برجل "داعش" الذي احتجزها وأساء إليها في العراق. الأمر الذي دفعها إلى مغادرة ألمانيا والعودة إلى العراق، لأنها لم تعد تشعر بالأمان في ألمانيا، حسب قولها.

وكانت مقابلة مصورة مع الفتاة في شمال العراق، بثت على موقع "باس نيوز" الصيف الماضي، قد أثارت ضجة دولية كبيرة. وخلال المقابلة تحدثت الفتاة عن لقائها برجل "داعش" الذي احتجزها.

مختارات

إحصاء جديد رصد أن مصير نصف الإيزيدين المخطوفين قبل ثلاث سنوات في العراق ما زال بقبضة الجهاديين أو في عداد المفقودين. فيما تم الكشف عن العثور على مقبرة جماعية جديدة تضم رفات عشرات الإيزيديين، بينهم أطفال. (03.12.2017)

بعد فوز الناشطة نادية مراد بجائزة نوبل، يأمل الإيزيديون في أن يسهم هذا الفوز بكشف مصير أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي أسرى لدى "داعش" أو مفقودين، نصفهم من النساء، وأن تحظى معاناتهم بالاهتمام الدولي المطلوب. (06.10.2018)

وبحسب تصريحات أشواق، قام تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) باختطافها عام 2014 وبيعها في سوق الرقيق لأحد أعضاء التنظيم، والذي قام بضربها والاعتداء عليها لشهور قبل أن تتمكن من الفرار منه والسفر إلى ألمانيا.

وكان عالم نفس ألماني من أصول إيزيدية، جان إيلهان كيزيلهان، قد قال في شهر آب/أغسطس الماضي إن أشواق قد تكون قد تعرفت حقاً على خاطفها، غير أنه استدرك قائلاً: "ولكن هناك احتمالاً ثانياً أيضاً من منظور نفسي: ألا وأنها تعتقد أنها رأت هذا الشخص على الرغم من أن ذلك لم يحدث". وشدد على ضرورة تقفي أثر كلا الاحتمالين.

وأشار عالم النفس الألماني إلى أنه عندما كان بصحبة أول مجموعة من هؤلاء النساء الإيزيديات اللائي جئن إلى ألمانيا في عام 2015 عبر إسطنبول، كان هناك رحلة حج إلى مكة حينها، وكان هناك كثير من المسلمين بملابسهم التقليدية في المطار، وقال: "هناك نساء سقطن مغشياً عليهن عندما رأين هؤلاء الأشخاص"، وأضح أن هؤلاء النساء ربطن بين الرجال الملتحين الذين يبدون بالزي الإسلامي وبين العنف الذي عانين منه على يد (داعش).

ادعاءات مرفوضة

وفي السياق ذاته أعلنت السلطات في ولاية بادن-فورتمبورغ في بيان رسمي أن أشواق، عادت بمحض إرادتها إلى ألمانيا نهاية أيلول/سبتمبر، مردفة أنها تخضع الآن للعلاج الطبي والنفسي. ووفقاً لمعلومات حصل عليها قسم التحقيق الاستقصائي لـ(SWR)، فإن  مكتب التحقيق الجنائي في ولاية بادن-فورتمبورغ، يجري تحقيقا مع الفتاة بعد عودتها، دون الإعلان عن مكان إقامتها.

وفي المقابلة المصورة التي بثها موقع "باس نيوز"، انتقدت الفتاة الإيزيدية تقاعس السلطات الألمانية عن القيام بالتحقيقات اللازمة. لكن مكتب الادعاء الاتحادي رفض بدوره هذه الانتقادات مشيراً إلى أن صورة مقاتل "داعش" التي تم تقديمها كانت وهمية، فضلاً عن عدم إمكانية متابعة استجواب الفتاة بسبب سفرها إلى العراق آنذاك.
مهاجر نيوز

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


مختارات

محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

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