تقرير: وقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 في قاعدة أمريكية

قال مسؤولون أمريكيون إن تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 توقف على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء نظام دفاع جوي روسي.

وتقول الولايات المتحدة إن وقف التدريب بقاعدة لوك الجوية والذي كانت وكالة رويترز، أول من تحدث عنه يجيء بعد بضعة أيام من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان لنظيره التركي بأن بإمكان الطيارين الأتراك الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة البقاء هناك حتى نهاية يوليو/ تموز. وذلك بهدف إتاحة المزيد من الوقت للتدريبات ولإعطاء تركيا مساحة إضافية لـ "إعادة التفكير في خططها".

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لرويترز "الوزارة على علم بأن الطيارين الأتراك في قاعدة لوك الجوية لن يحلقوا". وأضاف "ما لم يحدث تغيير في السياسة التركية، فسنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركته في برنامج المقاتلات إف-35".

وصرح مسؤول أمريكي آخر لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه بأن قائدا في قاعدة لوك قرر الأسبوع الماضي وقف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم الصيانة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وقال المسؤول إن هناك جوانب مستمرة من تدريب طواقم الصيانة التركية في قاعدة إجلين الجوية في فلوريدا.

ويقول خبراء إنه إذا حدث وتم استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات إف-35 فسيكون هذا واحدا من أكبر الشقاقات في العلاقة مع الولايات المتحدة في التاريخ الحديث.

تركيا ماضية في اتفاقها مع موسكو

غير أن التوتر في العلاقات الأمريكية التركية يتجاوز بالفعل مقاتلات إف-35 لما هو أبعد، فهناك على سبيل المثال تضارب الاستراتيجية المتعلقة بسوريا وكذلك العقوبات على إيران واحتجاز عاملين بالقنصلية الأمريكية في تركيا.

وكانت رويترز يوم الخميس الماضي أول من تحدث عن قرار أمريكي بوقف قبول دخول مزيد من الطيارين الأتراك للولايات المتحدة للتدريب، في واحدة من أقوى العلامات على أن الخلاف حول مقاتلات إف-35 يدخل مرحلة انفصام حاسمة.

ويبدو أن تركيا ماضية في شراء منظومة إس-400 غير مكترثة بالتحذيرات الأمريكية. وقال الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إنه "ما من مجال" لانسحاب أنقرة من اتفاقها مع موسكو. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في 22/ مايو أيار إن عسكريين أتراكا يتلقون تدريبا في روسيا على استخدام إس-400 وإن عسكريين روس قد يذهبون إلى تركيا.

ص.ش/و.ب (رويترز)