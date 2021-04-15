 تقرير: محادثات سرية سعودية إيرانية ″متقدمة″ جرت في عاصمة عربية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.04.2021

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تقرير: محادثات سرية سعودية إيرانية "متقدمة" جرت في عاصمة عربية

كشفت صحيفة بريطانية أن محادثات "متقدمة" جرت بين الرياض وطهران لإصلاح العلاقات بين البلدين. المحادثات جرت في عاصمة عربية وملفات عديدة توتر علاقات الغريمين الإقليميين أبرزها الملف اليمني.

Bildkombo Hassan Ruhani (l) King Salman bin Abdulaziz (r)

الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس حسن روحاني

قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد (18 أبريل/ نيسان) نقلا عن مسؤولين مطلعين إن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات بين الخصمين الإقليميين وذلك بعد أربع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن أحد المسؤولين أن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من أبريل نيسان وتضمنت مباحثات بشأن هجمات الحوثيين وكانت إيجابية.

مختارات

في تطور جديد على جبهات الحرب باليمن، كثفت جماعة الحوثي هجماتها بشكل متزامن عبر طائرات الدرونز على مناطق نفطية جنوب السعودية وبراً باتجاه مدينة مأرب، ومصادر تتحدث عن سقوط قتلى بالعشرات.

ذكرمسؤولون عسكريون أن المعارك في مأرب احتدمت في الساعات الماضية، معلنين مقتل 22 من القوات الحكومية و 31 من المتمردين الحوثيين، في محاولة الطرف الثاني السيطرة على المدينة الاستراتيجية.

عرضت السعودية مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن. وفي حين رحبت الحكومة اليمنية بالعرض يرى الحوثيون أن المبادرة السعودية "لا تتضمن جديداً ولا تلبي مطالبهم..".

وقدمت المملكة العربية السعودية حديثامبادرة لإنهاء الحرب في اليمن. كما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن هذه المبادرة تنص على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية لرويترز الأسبوع الماضي إن إجراءات بناء الثقة قد تمهد الطريق لإجراء محادثات موسعة بمشاركة خليجية عربية.

ويعتقد محللون بأن حكام الرياض يريدون تحرير أنفسهم من هذه الحرب من خلال مبادرة السلام هذه، وذلك بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من شمال غرب اليمن. كما شنوا مؤخراً هجوماً على مدينة مأرب الغنية بالنفط. في المقابل توجه السعودية والتحالف العسكري الذي تقوده ضربات جوية على صنعاء منذ سنوات، كما تم إغلاق المطارات والموانئ من أجل قطع الإمدادات عن الحوثيين.

ويستمر الحوثيون بالتصعيد العسكري ضد المملكة العربية السعودية، التي تقود التحالف الداعم للشرعية، في ظل استمرار المحاولات الدولية والأممية لإقناع الأطراف المتصارعة في اليمن بإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنوات، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

مفاوضات الملف النووي

ملفات عديدة توتر العلاقات بين الرياض طهران

ملفات عديدة توتر العلاقات بين الرياض طهران

كما يأتي تقرير فاينناشل تايمز في وقت تحاول فيه واشنطن وطهران إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي عارضته الرياض وتضغط فيه الولايات المتحدة من أجل إنهاء الحرب في اليمن التي ينظر إليها في المنطقة على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

ومن جهتها دعت الرياض إلى إبرام اتفاق نووي بمعايير أقوى وقالت إنه لابد من انضمام دول الخليج العربية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق لضمان تناوله هذه المرة لبرنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين.

وأيدت السعودية وحلفاؤها قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي للدول الكبرى وإعادة فرض العقوبات على طهران التي ردت بخرق العديد من القيود على أنشطتها النووية.

ويشهد اليمن حربا منذ ست سنوات بين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية ودول عربية أخرى والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وتحاول المجموعة الدولية بدون جدوى منذ أشهر التوصل الى حل سلمي للنزاع والأزمة الإنسانية في البلاد، وهي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة.

ع.أ.ج/ م س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 25:38

مسائيةDW : معركة مأرب.. هل يتجه الحوثيون لحسمها؟

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