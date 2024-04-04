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سياسةأوروبا

تقرير: مئات من عناصر الشرطة في ألمانيا مشتبه بصلتهم بالتطرف

٤ أبريل ٢٠٢٤

أفاد تقرير صحفي أن مئات من عناصر الشرطة الألمان يخضعون لإجراءات تأديبية أو تحقيقات للاشتباه في أن لديهم آراء يمينية متطرفة، وذلك ضمن تحقيقات مستمرة منذ سنوات بشأن احتمال وجود متطرفين في داخل الأجهزة الأمنية.

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حملة أمنية في مقر الشرطة بولاية شمال الراين ويستفاليا استهدفت عناصر أمنية مشتبه بانتمائها لليمين المتطرف (أرشيف 24/11/2020)
تم الكشف عن أنه على مدى ثلاث سنوات، كان هناك 327 موظفاً في السلطات الأمنية الاتحادية وسلطات الولايات على صلة بالتطرف اليميني (أرشيف)صورة من: Roland Weihrauch/dpa/picture alliance

يخضع ما لا يقل عن 400 شرطي في الولايات الألمانية لإجراءات تأديبية أو تحقيقات للاشتباه في أن لديهم آراء يمينية متطرفة أو يدعمون أيديولوجيات المؤامرة، وفقا لتقرير نشرته مجلة شتيرن الإخبارية الألمانية.

وكان هذا نتيجة مسح شمل وزارات الداخلية المحلية في 16 ولاية، حسبما ذكرت المجلة.

وقال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا هربرت ريول لمجلة شتيرن: "عناصر الشرطة الذين لا يلتزمون بالدستور ويتبعون آراء متطرفة يشكلون خطراً كبيراً على الديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفاً أنه لا يريد هؤلاء الأشخاص في قوة الشرطة.

ونقلت المجلة عن أولي غروتش، مفوض الشرطة الاتحادية في البرلمان الألماني قوله: "نحن نعيش في أوقات يحاول فيها المتطرفون اليمينيون عمداً زعزعة استقرار قوات الشرطة، وقال إن الخطر أكبر من أي وقت مضى .. "للبلد بأكمله. وبالتالي للشرطة أيضًا."

والتحقيقات في احتمال وجود متطرفين داخل الأجهزة الأمنية الاتحادية والأجهزة الأمنية في الولايات مستمرة منذ سنوات. ونشرت وزارة الداخلية الاتحادية تقريراً عن الوضع في عام 2022.

وفي ذلك الوقت، تم الكشف عن أنه على مدى ثلاث سنوات، كان هناك 327 موظفاً في السلطات الأمنية الاتحادية وسلطات الولايات في ألمانيا على صلة بالتطرف اليميني.

ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى، حيث لم تتمكن أربع ولايات اتحادية - برلين وميكلنبورغ- فوربومرن وبريمن تورنغن- من تقديم أرقام محدثة، وفقًا للتقرير.

ع.ح/ع.ج.م (ك ن أ، د ب أ)

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