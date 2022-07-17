تقرير: لاعبات المنتخب الألماني عرضة لتعليقات متحيزة جنسيا

ذكرت شبكة "ان دي ار NDR" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانيتان اليوم الخميس (21 تموز/يوليو 2022) أن لاعبات منتخب ألمانيا وباقي لاعبات الدوري الألماني، أشرن إلى أن الجماهير الكروية لم تقلع عن التعليقات المتحيزة جنسياً والمهينة بحقهن.
وتحدثت لاعبة دون الكشف عن هويتها، عن مدرب بالبوندسليغا صدرت منه تعليقات جنسية، وهي ادعاءات أكدتها لاعبات أخريات، وأشار التقرير إلى أن المدرب رحل عن النادي.
وقالت هيكي أولريتش الأمين العام للاتحاد الألماني لكرة القدم، أن هناك عملا وقائيا لكنه لم يشمل بعد لكل الأندية والمناطق. وأضافت "أي تجاوز أمر يستحق التوقف عنده، ينبغي معالجة ذلك". وأشارت إلى أن هذه المشكلة غير مقتصرة على كرة القدم "إنها مهمتنا جميعا، ليس فقط في كرة القدم والرياضة ولكن في المجتمع، أن نلفت الأنظار لهذه التجاوزات".
وقالت الموث شولت حارسة مرمى منتخب ألمانيا أن السيدات لا يواجهن فقط التعليقات الجنسية ولكن لديهن أيضاً مرافق وظروف تدريب أقل عدداً ومستوى من اللاعبين الرجال، رغم تحقيق تقدم في هذه الملفات. وقالت شولت: "الزخم موجود حالياً من أجل إحداث تغيير، الأمر ببساطة يتعلق بالمساواة في الفرص".
وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي تقام فيه بطولة أمم أوروبا للسيدات 2022، في انجلترا، حيث يحظى المنتخب الألماني باهتمام كبير حينما يواجه النمسا في وقت لاحق من اليوم الخميس في دور الثمانية بالبطولة.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد أعلن أول أمس الثلاثاء إنه تم تحديد 618 منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوي إساءات خلال دور المجموعات من البطولة، وتم إزالة 55 بالمئة منهم، فيما مثلت المنشورات ال168 نسبة واحد بالمئة من كل ما نشر عن البطولة.
وجاءت نسبة 19 في المئة من المنشورات موجهة بشكل مباشر إلى اللاعبات فيما جاءت نسبة 20 بالمئة موجهة للحسابات الرسمية للفريق و70 بالمئة إساءة عامة و20 بالمئة تحيزا جنسيا و6 بالمئة عنصرية و4 بالمئة منشورات كراهية المثليين.
لاعبات المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات حققن العلامة الكاملة في دور المجموعات في أمم أوروبا
وقال ميشيل أوفا، مدير كرة القدم والمسؤولية الاجتماعية في (يويفا): "هدفنا الرئيسي هو حماية لاعباتنا. شيء عظيم أن نرى المشروع قيد التنفيذ، وانا مسرور بأنه يمكننا أن نلمس التأثير الذي حدث على الأرقام خلال مرحلة المجموعات".
وأضاف: "يتم تحديد المنشورات وإزالتها ونأمل في أن يمنح ذلك اللاعبين والمدربين والحكام حماية من جانب (يويفا)". وتابع أوفا: "خطوتنا المقبلة هي العمل بشكل استباقي لمنع أي منشورات تحوي إساءة أو تعليقات مسيئة، ونعلم مسؤوليتنا ودورنا في ذلك، وسنواصل مشاركة أفكارنا في آخر مراحل أمم أوروبا للسيدات وفي باقي فعاليات يويفا".
ويحاول (يويفا) رفع مستوى الوعي بعدة طرق، ومنها إصدار فيلم وثائقي عن التمييز والإساءات بعنوان "الغضب" والذي صدر أمس الأربعاء.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
ألمانيا
بضمه لاعبات من الأندية الكبرى في أوروبا مثل مارتينا فوس تكلنبورغ، يعد المنتخب الألماني من أبرز الفرق المرشحة للفوز بالبطولة خاصة أن الفريق يضم لاعبات مخضرمات وأخريات صغار السن. ورغم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وضع هدف وصول دور نصف النهائي، إلا أن لاعبات المانشافت مثل آمال سارا دابريتس التي انضمت مؤخرا إلى نادي ليون الفرنسي، يتطلعن للفوز بأول لقب لألمانيا منذ عام 2013.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
النرويج
بعد خيبة الأمل من خروجه من دور المجموعات في يورو 2017، سيسعى منتخب النرويج لاستعادة سجله الجيد في المسابقة، بعد أن فاز بها مرتين ووصل إلى النهائي في عام 2013. أدا هيغربيرغ، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية الأولى على الإطلاق التي تمنح للاعبة كرة قدم في 2018، فقد عاد إلى الإعداد بعد غياب لمدة خمس سنوات احتجاجاً على عدم المساواة في الاتحاد النرويجي لكرة القدم.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
فرنسا
بعد خيبة أمل منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم 2019 التي استضافتها فرنسا، يأمل مدرب المنتخب كورين دياكري في تصحيح الوضع. بيد أن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل غياب لاعبات مؤثرات في الفريق مثل ماندين هنري وأوجيني لو سومر بعد الاستبعاد من الفريق. يعلق كثيرون الآمال على مدافعة منتخب فرنسا ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
هولندا
يسعى منتخب هولندا بكل قوة للدفاع عن لقب البطولة السابقة يورو 2017 تحت قيادة المدرب الإنجليزي مارك بارسونز. يضم المنتخب لاعبات على أعلى مستوى مثل لاعبة نادي أرسنال الإنجليزي فيفيان ميديما وهي أيضا هداف المنتخب.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
إنجلترا
يطمح منتخب إنجلترا البلد المضيف في الوصول إلى الأدوار العليا في البطولة والفوز باللقب. قوام المنتخب لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير حيث تأمل في حصد لقب البطولة بعد انتقالها إلى نادي برشلونة.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
إسبانيا
يذخر منتخب إسبانيا بلاعبات يلعبن في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتحت قيادة المدرب خورخي فيلد، يأمل الفريق في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا. لكن لسوء الحظ، يعاني الفريق من غياب نجمة المنتخب ولاعبة نادي برشلونة أليكسيا بوتيلاس (يسار الصورة) بسبب الإصابة. ويرى كثيرون أن بوتيلاس تعد من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
السويد
سيحظى منتخب السويد للسيدات بمشاهدة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة حيث يضم المنتخب لاعبات من أكبر الأندية الأوروبية. وحصل المنتخب على الميدالية الفضية في أولمبياد بكين. ويطمح المنتخب للفوز باللقب لأول مرة منذ لقب عام 1984. تعد فريدولينا رولفو التي تلعب في خط الهجوم لنادي برشلونة، من أبرز لاعبات منتخب السويد. إعداد: فيلكس تامسوت/ م.ع