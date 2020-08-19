تقرير: كوشنر وراء الدفع بتنفيذ صفقة مقاتلات إ ف 35 للإمارات

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2020) عن مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونغرس أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقف وراء الدفع بتنفيذ صفقة بيع مقاتلات إف ـ35 للإمارات.

وأوضحت المصادر أن محادثات الإدارة الأمريكية مع الإمارات حول هذه الصفقة المحتملة، يقودها ميجول كوريا مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، لافتين إلى أن السرية حول تفاصيل هذه المحادثات قد أثارت قلقا وارتباكا داخل حكومة البلاد. ولم يعلق مجلس الأمن القومي الأمريكي على هذه التقارير.

بدورها، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير، أن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات إف35- خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي الأربعاء إن الصفقة "قيد المراجعة"، مضيفا: "بالطبع لديهم المال ليدفعوا تكاليف ذلك، وهذا جميل لأننا في العديد من الأحيان نبرم صفقات مع دول لا تملك 10 سنتات".

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وجاء تصريح ترامب رغم نفي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صحة تقارير أفادت خلال الأيام الماضية بوجود بند سري في الاتفاق بين إسرائيل والإمارات يتيح رفع تل أبيب معارضتها لبيع أسلحة أمريكية متطورة للإمارات من بينها مقاتلات "إفـ35". وأثار هذا جدلا في إسرائيل كونه قد يعني نهاية التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

في المقابل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم الخميس إن الإمارات قدمت "طلبات مشروعة" للحصول على طائرات إف-35 وإن اتفاقها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل يجب أن يزيل "أي عقبة" أمام مضي الولايات المتحدة في بيعها هذه المقاتلات.

وقال قرقاش في مقابلة عبر الإنترنت مع مؤسسة (المجلس الأطلسي) البحثية إن بلاده يجب أن تحصل على المقاتلات، مضيفا أن فكرة حالة الحرب أو الحرب مع إسرائيل لم تعد قائمة.

ع.ش/أ.ح (د ب أ، رويترز)