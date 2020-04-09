تقرير: كورونا ينتشر في العائلة الحاكمة بالسعودية.. والملك يعزل نفسه

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حاكم الرياض فيصل بن بندر يوجد تحت العناية المركزة بسبب فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن إصابة عشرات الأفراد من الأسرة المالكة للسعودية بالفيروس ذاته، فيما يجهز أطباء مستشفى الملك فيصل، أكثر المستشفيات تطوراً في البلاد، حوالي 500 سرير توقعاً لانتشار الفيروس بين أفراد آخرين من العائلة، وفقاً لتحذير مهم أرسله مسؤولو المستشفى، تحصلت نيويورك تايمز على نسخة منه.
ووفق مقرّب من العائلة المالكة للصحيفة، فهناك اعتقاد بإصابة 150 عضواً من العائلة المالكة بالفيروس. وقام الملك سلمان، بعزل نفسه في قصر بجزيرة في البحر الأحمر قرب مدينة جدة، بينما انسحب ولي العهد، محمد بن سلمان رفقة عدد من وزرائه، إلى موقع آخر على المكان نفسه.
ونشرت الصحيفة الأمريكية هذه المعطيات في تقرير تحت عنوان "فيروس كورونا يغزو الحرم الملكي"، جاء فيه وفق التحذير الصادر عن مستشفى فيصل، أن عدد الحالات "المميزة" التي يتوقع إصابتها داخل السعودية غير معروف، لكن الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة "يجب نقلها بأسرع وقت"، وفقط "الحالات الحرجة هي التي سيتم قبولها"، كما أن أيّ حالة إصابة من الطاقم المرافق سيتم تحويلها إلى مستشفيات أخرى لتخصيص مستشفى الملك فيصل للعائلة المالكة فقط.
وتأكدت إصابة الأمير فيصل بن بندر من لدن أطباء مقربين من المستشفى الملكي والعائلة المالكة، حسب الصحيفة. ويبلغ حاكم الرياض، من العمر حاليا 77 سنة، ما يزيد من المخاوف بشأن صحته، خاصة أن الفيروس حسب أرقام منظمة الصحة العالمية يؤثر بشكل كبير على كبار السن.
وتتكون العائلة المالكة من آلاف الأمراء، منهم ما يسافرون بشكل دائم إلى أوروبا، ويتوقع أن بعضهم، حسب حديث مقربين من العائلة للصحيفة نفسها، قد جلبوا معهم العدوى إلى داخل البلد.
ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، أن يكون انتشار المرض بين العائلة الملكية أحد الأسباب التي دفعت السعودية إلى إجراءات عاجلة لمواجهة الجائحة، إذ قامت الرياض بوقف الرحلات الجوية وإغلاق مواقع العمرة مؤقتاً حتى قبل إعلان أول حالة في البلد، قبل تشديد الإجراءات لاحقاً، ومن ذلك فرض حظر تجوال، وسط تخوّفات من إلغاء موسم الحج لهذا العام.
ويوجد أكبر تفشِ للمرض في السعودية بين العمال غير السعوديين القادمين من دول آسيوية فقيرة، خاصة أنهم يشكلون تقريباً ثلث عدد السكان. ويتجمع هؤلاء العمال في مخيمات مزدحمة خارج المدن الكبرى، حيث ينامون في غرف مشتركة، وليس لديهم ولوج دائم للرعاية الصحية، ما يوفر بيئة خصبة لانتقال الفيروس وفق الصحيفة، لا سيما مع بقائهم في السعودية حالياً إثر إغلاق المجال الجوي. ويتوقع أطباء أن يكون انتشار الفيروس أكثر في الأحياء الفقيرة حول مكة والمدينة.
وحسب آخر البيانات المسجلة من جامعة جون هوبكنز الأمريكية، يقترب عدد المصابين في السعودية من 3 آلاف مصاب، وهو أعلى رقم بين كل الدول العربية، وتصل عدد الوفيات إلى 41. وقد توقعت وزارة الصحة السعودية أن يتراوح عدد الإصابات في البلد خلال الأسابيع القادمة ما بين 10 آلاف و200 ألفاً.
وأعلنت السعودية عن عدة إجراءات لمواجهة الفيروس، إذ أمر الملك سلمان بعلاج جميع المصابين بكورونا مجاناً من المواطنين والمقيمين وحتى المخالفين لنظام الإقامة، كما أصدر أمرا بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بحبس المدانين في قضايا الحق الخاص.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته
الممثل الأمريكي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون أول من أعلنا عن إصابتهما بفيروس كورونا في هوليوود. كان الزوجان في أستراليا عندما شعرا بأعراض المرض وأكدت التحاليل إصابتهما بفيروس كورونا. قام هانكس عبر "إنستغرام" بطمأنة متابعيه أنه في العزل المنزلي ويتابع حالته مع الأطباء، طالباً منهم عدم الخروج من المنزل والتزام الهدوء.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز
حتى الأمراء لم يسلموا من كورونا، حيث أعلن مكتب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده حالياً في الحجر المنزلي. وصرح مكتبه صرح بأنه: "ظهرت على ولي العهد أعراض طفيفة، ولكن صحته جيدة، وكان يعمل من البيت طوال الأيام الماضية كالمعتاد". الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز في الواحدة والسبعين من العمر، وبالتالي فهو من الفئة الأكثر عرضة لخطر المضاعفات من فيروس كورونا.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورنزو سانز
في عالم كرة القدم نعى نادي ريال مدريد رئيسه الأسبق لورنزو سانز الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 76 عاماً. كان سانز، الذي تولى رئاسة النادي الملكي في الفترة من 1995 إلى 2000، يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بالفيروس، ونعاه إبنه على إنستغرام قائلاً: "توفى والدي منذ قليل. لم يكن يستحق هذه النهاية".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو
أعلن نجم الأوبرا الأسباني بلاسيدو دومينغو عبر صفحته على "فيسبوك" أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، مضيفاً أن عليه "واجب أخلاقي" بإبلاغ جمهوره عن حقيقة إصابته. كما نصح دومينغو الذي يقبع حالياً في الحجر المنزلي جمهوره باتباع إرشادات الخبراء وغسل أيديهم بإستمرار. ختم دومينغو تصريحه برسالة أمل قائلاً: "معاً نستطيع التغلب على هذا الفيروس وإنهاء هذه الأزمة".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الأمير ألبير الثاني
أعلن قصر موناكو يوم الخميس (19 مارس/آذار 2020) عن إصابة الأمير ألبير الثاني بفيروس كورونا وتواجده في الحجر المنزلي، وأضاف البيان أن حالة الأمير مستقرة وأنه يقوم أعماله من مكتبه.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
السياسي الألماني فريدريش ميرتس
أعلن الاقتصادي وأحد المتنافسين على رئاسة حزب المستشارة ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي)ا فريدريش ميرتس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. وأضاف أن الأعراض اشتدت في اليوم الرابع من ظهورها، لكنه بحسب قوله حافظ على هدوئه، كما شكر جميع العاملين بالقطاع الصحي في المانيا.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
مدرب كرة القدم التركي فاتح تريم
أعلن مدرب فريق "غلاطا سراي" التركي فاتح تريم عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على موقع تويتر. كان المدرب أول من طالب بتعليق مباريات دوري كرة القدم التركي خوفاً من انتشار العدوى، وأكد تريم لجمهوره أنه "بين أيد أمينة في المستشفى"، مطالباً متابعيه بعدم القلق.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة القدم الألماني ماكس كروزه
رغم تعليق فعاليات الدوري التركي وإلزام اللاعبين بالبقاء في العزل المنزلي، أعلنت إحدى الصحف التركية عن إصابة اللاعب الألماني ماكس كروزه، مهاجم فريق "فنرباهتشة" بفيروس كورونا المستجد. كان اللاعب قد أدلى بتصريح قبل إصابته أكد فيه على عدم خوفه على نفسه، ولكنه قلق على والديه الكبيرين في السن.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
لاعب كرة السلة الأمريكي كيفن دورانت
أصيب نجم فريق بروكلين نتس الأمريكي لكرة السلة بفيروس كورونا المستجد بعد أسبوع من تعليق كافة فعاليات الدوري بسبب الخوف من انتشار العدوى. وأعلن النادي عن إصابة أربعة لاعبين آخرين ظهر على ثلاثة منهم فقط أعراض المرض. بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية عالمية نصح دورانت معجبيه قائلاً: "احرصوا على أنفسكم والتزموا العزل المنزلي".
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
الممثلة البريطانية إنديرا فارما
أعلنت نجمة مسلسل "صراع العروش" إنديرا فارما عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام عن إصابتها بفيروس كورونا، وطالبت متابعيها بالحفاظ على صحتهم، آملة أن يعود الوضع لطبيعته في أقرب وقت.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
كريستوفر هيفغو
فارما ليست الوحيدة من نجوم المسلسل التي أصابها الفيروس، حيث كان زميلها الممثل النرويجي كريستوفر هيفغو أيضاً قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وتواجده مع أسرته بالحجر المنزلي.
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مشاهير وساسة كبار أصيبوا بعدوى فيروس كورونا
وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون
في بيان صادر عن مكتبه أكد وزير الداخلية الأسترالي، بيتر داتون، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أن شعر بآلام في الحلق وأصيب بحمى قام على إثرها بإجراء إختبار الكشف عن الفيروس. وكتب داتون عبر حسابه على تويتر أنه خرج من المستشفى وملتزم بالعزل المنزلي. إعداد: سلمى حامد