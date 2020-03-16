تقرير: كورونا قد يستمر عاما ويصيب 80 بالمائة من البريطانيين!

ذكرت صحيفة غارديان البريطانية نقلاً عن تقرير سري لوكالة الصحة العامة في إنجلترا أنه من المرجح أن يستمر فيروس كورونا حتى ربيع العام القادم 2021، متنبئاً بإصابة أربعة من أصل كل خمسة أشخاص بالمرض في بريطانيا. ويعد هذا التقرير الذي اطلعت عليه الصحيفة أول اعتراف من المسؤولين بأن المرض لن يندثر عند ارتفاع حرارة الجو، وهو الأمر الذي كان يعول عليه الملايين للتقليل من حدة انتشار الفيروس.

وتشير الصحيفة إلى احتمال إصابة 80 بالمائة بالمرض خلال العام طبقاً لهذه التوقعات، وسيحتاج 15 في المائة منهم على الأقل (حوالي 7,9 مليون) لتلقي العلاج في المستشفيات، مما سيزيد العبء على موارد خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).

فبحسب التقرير سيصاب حوالي نصف مليون من الخمسة ملايين العاملين في الخدمات الطبية والخدمات الأساسيةالاخرى مثل النقل وخدمات الإطفاء والرعاية الاجتماعية بالفيروس خلال فترات الذروة المتوقعة، مما سيتسبب في عجز كبير في تقديم هذه الخدمات.

وفي تصريح للصحيفة قال باول هانتر، أستاذ الطب وعلم الأوبئة بجامعة "شرق أنغليا East Anglia": "سيقلق الناس كثيراً عند سماعهم بأن المرض مستمر لمدة عام. وبرغم أن هذا التقدير منطقي إلا إنه لم يُشرح بطريقة صحيحة. فبحسب توقعات هانتر، ستقل معدلات الإصابة خلال فترة الصيف وحتى آخر شهر يونيو/ حزيران، ثم سترتفع المعدلات مرة أخرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني كما هو الحال مع فيروس الأنفلونزا الموسمية. ويضيف هانتر أن الفيروس لن يختفي تماماً، لكن مع الوقت ستقل حدته بسبب بناء الأفراد لمناعة ضده.

وتُعرف الإستراتيجية التي تتبعها بريطانيا ضد فيروس كورونا بـ"مناعة القطيع"، وتقوم فكرتها على أنه عند إصابة أكبر عدد ممكن من الناس بالمرض، سيتماثلون للشفاء ومن ثم ستكون لديهم مناعة ضد الفيروس، وهو الأمر الذي سيساعد على تحجيم المرض في النهاية. إلا أنه حتى تنتشر هذه المناعة سيكون الفيروس قد أصاب الملايين وقضى على الآلاف، وهو الأمر الذي عرض هذه الاستراتيجية للانتقاد من خبراء صحة. ونقلت غارديان عن مسؤول كبير في خدمة الصحة الوطنية البريطانية توقعه أن بمعدل إصابة 80 بالمائة بالمرض ستبلغ نسبة الوفيات أكثر من نصف مليون شخص.

وكان هذا التقرير أُعد خلال الأيام الماضية من قبل فريق الطوارئ لوكالة الصحة العامة في بريطانيا، ووفقاً لصحيفة غارديان تم توزيعه على مدراء المستشفيات وكبار المسؤولين بخدمة الصحة الوطنية في الدولة.

ورغم أن العلماء في جميع الدول في سباق مع الزمن لإيجاد مصل لفيروس كورونا، إلا أن صحيفة غارديان تشير إلى إن الأمر قد يستغرق أكثر من 18 شهراً، ولن تستطيع الخدمات الصحية خلالها حماية الكثيرين من الإصابة بالمرض.

س.ح/م.س (DW، غارديان)