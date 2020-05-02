تقرير: قوات روسية تمنع دورية أمريكية من دخول مدينة بشرقي سوريا

منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأمريكي ترافقها سيارات من نوع "بيك آب"، تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت (الثاني من مايو/ آيار 2020).

ونقلت الوكالة عن مراسلها في مدينة الحسكة أن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت الطريق عند قرية التنورية (10 كم شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظ الحسكة) للمرة الأولى، وقال المراسل إن مدرعات روسية اعترضت الرتل الأمريكي لعدة ساعات، وذلك "ردا منها على اعتراض مدرعات أمريكية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية".

وكانت قناة الحرة الأمريكية قد تداولت قبل أيام مقطع فيديو، قالت إن أحد مستخدمي تويتر هو من نشره، مرفوقاً بتعليق: "عربة أميركية تدفع عربة تابعة للشرطة الروسية عن الطريق اليوم (الأربعاء) في مدينة القامشلي شرق سوريا".

وتتعاون القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا مع قوات سوريا الديمقراطية التي تعد "وحدات حماية الشعب" الكردية أبرز فصائلها، لأجل مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في حين توجد بكثافة القوات الروسية في المنطقة، إذ تدعم هجمات النظام السوري في محاولته استعادة مناطق جديدة، كما توجد قوات تركية في المنطقة، وفصائل أخرى مسلحة معارضة للنظام السوري.

إ.ع/ص.ش ( د ب أ)