تقرير: قطر ستسمح ببيع "البيرة" خلال المونديال بشروط محددة



تعتزم قطر السماح للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم بشراء جعة (بيرة) تحتوي على نسبة كحول قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في أثناء المباراة، حسبما قال مصدر مطلع على خطط البطولة، لرويترز.

وأضاف المصدر أن الشركة التي تتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في دولة إسلامية تفرض ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للجعة وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق الجعة.

وأوضح المصدر "الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المبارايات بثلاث ساعات. كل من يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية".

بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح بتقديم الجعة في جزء من منطقة المشجعين الرئيسية في وسط الدوحة من الساعة 6:30 مساء حتى الواحدة صباحا يوميا خلال البطولة التي تستمر 29 يوما، وتنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي بطولات كأس العالم السابقة، كان يُسمح بشرب الجعة في مناطق المشجعين طوال اليوم. وأفاد المصدر بأن القرار بشأن مكان وموعد بيع الجعة للجماهير قد تحدد الآن، لكن السعر الذي سيدفعه المشجعون مقابل الجعة لا يزال قيد البحث.

"احترام القواعد المحلية"

وقال متحدث باسم الشركة المصنعة التي تتمتع بحقوق بيع البيرة في المونديال في بيان عبر البريد الإلكتروني "نحن نعمل عن كثب مع الفيفا، التي تدير العلاقات مع السلطات القطرية، لضمان تنفيذ أنشطتنا الخاصة بنا للبطولة باحترام ووفقا للقواعد واللوائح المحلية". وأكد المتحدث لرويترز "نحترم دائما العادات والثقافات المحلية في الأسواق التي نعمل فيها أو نستضيف أحداثا بها".

ولم تستجب الجهة المنظمة لكأس العالم في قطر، وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لطلبات التعليق على ضوابط كأس العالم على الكحوليات. ووجه المكتب الإعلامي للحكومة القطرية الطلبات إلى اللجنة العليا.

وستقام أربع مباريات في معظم أيام دور المجموعات بالبطولة، على أن تبدأ المباراة الأولى في الساعة الواحدة ظهرا. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتعامل قطر مع مبيعات الجعة قبل المباراة بين ويلز وإيران والمقررة يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني في الواحدة ظهرا. وتطلب قطر حاليا من معظم المتاجر والمطاعم في الدولة إغلاق أبوابها خلال صلاة الجمعة.

ودارت تساؤلات حول وضع المشروبات الكحولية في نهائيات كأس العالم هذا العام منذ فوز قطر بحق الاستضافة في عام 2010. وعلى الرغم من أن قطر لا تحظر الكحوليات مثل السعودية المجاورة، فإن تناولها في الأماكن العامة غير قانوني.

ولا يمكن للزوار جلب الخمور إلى قطر، حتى من السوق الحرة في المطار، ولا يمكنهم شراؤها من متجر الخمور الوحيد في البلاد، في ضواحي الدوحة. ويمكن فقط للمقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح شراء الخمور لشربها في المنزل. ويمكن للزوار شرب الخمور في بضع عشرات من الفنادق والنوادي المرخصة، حيث يمكن أن يصل سعر نصف لتر من الجعة إلى 18 دولارا.

ر.ض/ع.ج.م (رويترز)