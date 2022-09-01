تقرير: قطر ستسمح ببيع "البيرة" خلال المونديال بشروط محددة

تعتزم قطر السماح للمشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم بشراء جعة (بيرة) تحتوي على نسبة كحول قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في أثناء المباراة، حسبما قال مصدر مطلع على خطط البطولة، لرويترز.
وأضاف المصدر أن الشركة التي تتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.
ويقام كأس العالم هذا العام لأول مرة في دولة إسلامية تفرض ضوابط صارمة على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يمثل تحديات فريدة لمنظمي حدث ترعاه إحدى العلامات التجارية الكبرى للجعة وغالبا ما يرتبط الحدث بعشاق الجعة.
وأوضح المصدر "الجعة ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المبارايات بثلاث ساعات. كل من يريد شرب الجعة سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية".
بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح بتقديم الجعة في جزء من منطقة المشجعين الرئيسية في وسط الدوحة من الساعة 6:30 مساء حتى الواحدة صباحا يوميا خلال البطولة التي تستمر 29 يوما، وتنطلق في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي بطولات كأس العالم السابقة، كان يُسمح بشرب الجعة في مناطق المشجعين طوال اليوم. وأفاد المصدر بأن القرار بشأن مكان وموعد بيع الجعة للجماهير قد تحدد الآن، لكن السعر الذي سيدفعه المشجعون مقابل الجعة لا يزال قيد البحث.
"احترام القواعد المحلية"
وقال متحدث باسم الشركة المصنعة التي تتمتع بحقوق بيع البيرة في المونديال في بيان عبر البريد الإلكتروني "نحن نعمل عن كثب مع الفيفا، التي تدير العلاقات مع السلطات القطرية، لضمان تنفيذ أنشطتنا الخاصة بنا للبطولة باحترام ووفقا للقواعد واللوائح المحلية". وأكد المتحدث لرويترز "نحترم دائما العادات والثقافات المحلية في الأسواق التي نعمل فيها أو نستضيف أحداثا بها".
ولم تستجب الجهة المنظمة لكأس العالم في قطر، وهي اللجنة العليا للمشاريع والإرث، لطلبات التعليق على ضوابط كأس العالم على الكحوليات. ووجه المكتب الإعلامي للحكومة القطرية الطلبات إلى اللجنة العليا.
وستقام أربع مباريات في معظم أيام دور المجموعات بالبطولة، على أن تبدأ المباراة الأولى في الساعة الواحدة ظهرا. ولم يتضح حتى الآن كيف ستتعامل قطر مع مبيعات الجعة قبل المباراة بين ويلز وإيران والمقررة يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني في الواحدة ظهرا. وتطلب قطر حاليا من معظم المتاجر والمطاعم في الدولة إغلاق أبوابها خلال صلاة الجمعة.
ودارت تساؤلات حول وضع المشروبات الكحولية في نهائيات كأس العالم هذا العام منذ فوز قطر بحق الاستضافة في عام 2010. وعلى الرغم من أن قطر لا تحظر الكحوليات مثل السعودية المجاورة، فإن تناولها في الأماكن العامة غير قانوني.
ولا يمكن للزوار جلب الخمور إلى قطر، حتى من السوق الحرة في المطار، ولا يمكنهم شراؤها من متجر الخمور الوحيد في البلاد، في ضواحي الدوحة. ويمكن فقط للمقيمين الأجانب الحاصلين على تصاريح شراء الخمور لشربها في المنزل. ويمكن للزوار شرب الخمور في بضع عشرات من الفنادق والنوادي المرخصة، حيث يمكن أن يصل سعر نصف لتر من الجعة إلى 18 دولارا.
ر.ض/ع.ج.م (رويترز)
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لنرقص قليلا
احتساء البيرة داخل خيمة أحد الطقوس الرئيسية لحضور احتفال "أكتوبرفيست". وبمجرد دخولك للخيمة، ستصحبك الموسيقى والاجواء لعالم أخر مفعم بالرقص والبهجة بكل مكان، ولكن ليس على الطاولات. فمن يحاول الصعود على أي طاولة للرقص، يتم طرده فورا خارج الخيمة. فتجنب الصعود على الطاولة كي لا تفسد تجربتك الأولى هناك.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا تجلب الطعام معك
خيم المهرجان ليست كالحديقة العامة، ولهذا لا تحاول جلب المأكولات معك إلى داخل الخيم. وطلب الطعام متوفر هناك، كما أنه ستجد أمام الخيم أماكن يمكنك تناول الطعام بها دون مشاكل.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
الاستمتاع بالشراب مع قطع الدجاج
لا يمكن احتساء الكثير من البيرة دون تناول طعام، ولهذا يتم تقديم الدجاج المقرمش بطريقة الـ "هيندل" ويسهل تناول القطع باليد، ويتم توزيع مناديل مع الوجبة لمنع أكواب البيرة الضخمة من الانزلاق بسبب بواقي الطعام العالق على اليد.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لننطلق لأعلى!
وللحصول على مزيد من المتعة، يمكنك ركوب اللعبة الأفعوانية أولمبيا. وهكذا فإن الترتيب الصحيح لجدول أعمالك بالمهرجان يجب أن يكون كالتالي: ركوب الأفعوانية، تناول الدجاج، ثم شرب البيرة، للحفاظ على استقرار معدتك.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
معرفة من تغازل من الفتيات
يتسم الزي البافاري التقليدي بالذكاء حيث يمكنك إعلام الجميع بحالتك الاجتماعية إذا كنت تعلم كيف ترتديه. فربط حزام الفستان على اليمين يعني أن الفتاة مرتبطة، أما ربطها على اليسار تشير لكونها على استعداد للتعرف على شخص جديد.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
هل يمكنك حمل ذلك الكوب؟
تأثير تناول البيرة خلال المهرجان على ذراعك أشبه بتأثير ممارسة رياضة ما، فالكؤوس تبلغ سعتها ليترا واحدا وهو ما يتطلب مقدارا من القوة العضلية. والطريقة الصحيحة لتناول البيرة تكون بحمل الكوب من الجانب، ولكن كما يبدو في الصورة مازال البعض في حاجة لقليل من التدريب والقوة العضلية لحمل الكوب جيدا.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا تسرف في تناول البيرة
القليل من الخمر قد يكون أمرا مفرحا، ولكن الكثير منه هو أمر شديد السوء. فالسير بشكل متخبط والتقيؤ وسط الجميع بفعل السكر لن يفسد يومك أنت فقط، ولكن يمكنه أن يفسد الاجواء على من حولك أيضا. فلا تشرب من البيرة ما يجعلك تنسى أنك ما زلت في المهرجان.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
احذر دفع 100 يورو غرامه للسبب التالي
تناول البيرة يخلق الحاجة في التوجه لدورات المياه، ولكن لا تسمح لطوابير الانتظار الطويلة أمامها في أن تغريك لاختصار الطريق والتبول خلف الخيام. فإن تم القبض عليك أثناء القيام بذلك، ستضطر لدفع غرامة ربما تصل إلى 100 يورو. من الأفضل بالتالي استخدام دورات المياه العامة بالمهرجان، والمسموح استخدامها دون مقابل.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا تحاول سرقة أكواب البيرة
نعم أكواب البيرة تبدو كتذكار جيدا من المهرجان، ويعتقد البعض أن بإمكانهم حمل الأكواب معهم عند الرحيل بما يؤدي إلى اختفاء الألاف من الأكواب كل عام. وبالرغم من كونه مجرد كوب، ولكن الحصول عليه دون دفع ثمنه يعد سرقة ستضطرك لدفع غرامة. وإن رغبت في الحصول على كوب، عليك شرائه بحيث يتم تغليفه بما يميزه عن الأكواب الأخرى ويعد دليلا على شرائك له.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا يمكن لصديقك حجز مقعدا لك بغيابك
العثور على طاولة داخل خيمة بذلك الشكل ليس بالأمر السهل، حتى أن الخيم تضطر بشكل مستمر للإغلاق لبعض الوقت بسبب الازدحام، خاصة بنهاية الأسبوع. ولذلك لن يمكنك حجز مقعد لأصدقائك، حيث يقوم المسؤولون عن الخدمة بالخيمة بتقديم أي مكان متاح للعملاء المنتظرين.
-
للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
احذر التقاط صورا للفتيات!
لا يمكنك التقاط صورا للفتيات اللاتي أحيانا يخلعن الجزء العلوي من ملابسهن بالمهرجان، فهولاء الفتيات لن يرغبن في أن تنتشر صورهن في كل مكان فيما بعد. فما يحدث داخل الخيمة لابد ألا يخرج من الخيمة.