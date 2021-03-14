 تقرير: في ″كل ثانية أجبر انسان حول العالم على ترك منزله″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2021

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تقرير: في "كل ثانية أجبر انسان حول العالم على ترك منزله"

دفعت النزاعات والكوارث عشرات ملايين الأشخاص إلى النزوح داخل بلدانهم عام 2020، ليسجّل العدد الإجمالي رقماً قياسياً جديداً، وفق تقرير لمنظمتين غير حكوميتين يكشف أنه وفي كل ثانية "أجبر انسان (حول العالم) على ترك منزله".

الحرب في سوريا هجّرت نصف الشعب السوري.

الحرب في سوريا هجّرت نصف الشعب السوري.

أفاد تقرير مشترك صادر عن مركز مراقبةالنزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين أن العام الماضي شهد عواصف شديدة ونزاعات وأعمال عنف أجبرت 40,5 مليون شخص على النزوح ضمن بلدانهم، في أعلى عدد للنازحين الإضافيين مسجّل منذ عقد، ما رفع العدد الإجمالي إلى 55 مليونا، وهو رقم قياسي.

وتأتي هذه الأرقام على الرغم من القيود الصارمة على الحركة التي فرضتها السلطات حول العالم لمنع تفشي كوفيد-19، والتي كان مراقبون يتوقعون بأن تؤدي إلى خفض أعداد النازحين العام الماضي.

مختارات

تهريب البشر والمخدرات وغسيل الأموال، كانت موضوع تقرير صادم لمنظمة غير حكومية، جاء فيه أن هذه الأنشطة غير المشروعة شهدت مع موجة اللاجئين "ازدهارا" غرب البلقان.

أصبح مخيم كارا تيبي للنازحين في جزيرة ليسبوس اليونانية غير مناسب لبقاء اللاجئين فيه بسبب ظروف الشتاء القاسية. وجمعيات الإغاثة الدولية تدق ناقوس الخطر بشأن الظروف الكارثية هناك.

نقلت الأمم المتحدة معطيات جديدة عن الوضع الإنساني في إدلب، إذ كشفت عن أوضاع مآساوية يؤدي ضحيتها المدنيين، في وقت تشنّ فيه دمشق معركة ضارية لإنهاء آخر تحصينات المعارضة المسلحة.

وقالت مديرة مركز مراقبة النزوح الداخلي ألكساندرا بيلاك لفرانس برس إن "أعداد العام كانت كبيرة بشكل غير مألوف"، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد النازحين داخليا "غير مسبوقة".

وبات عدد النازحين داخليا حاليا يتجاوز بأكثر من الضعف عدد الأشخاص الذين فروا عبر الحدود كلاجئين (نحو 26 مليونا). وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في بيان "أمر صادم بأن شخصا أجبر على الفرار من منزله داخل بلده كل ثانية من العام الماضي". وتابع "نفشل في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من النزاعات والكوارث". ونوهت بيلاك بدورها إلى أن الأمر "المثير للقلق على وجه الخصوص هو أن هذه الأعداد الكبيرة سُجّلت على خلفية وباء كوفيد-19". كما أشارت إلى أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى نظرا إلى عرقلة القيود على الحركة عملية جمع البيانات وحقيقة أن "عددا أقل من الأشخاص توجّه إلى الملاجئ المقامة للطوارئ خشية الإصابة" بالفيروس.

وذكرت أن الوباء فاقم أيضا الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للنازحين محذرة من أن "هذه الأعداد قد ترتفع أكثر مع دخول البلدان بشكل أكبر في أزمة اقتصادية".

ع.ش/و.ب (أ ف ب، ك ن أ)

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