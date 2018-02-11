تقرير: غارات إسرائيلية أصابت أسلحة وطائرة إيرانية في مطار دمشق

طبقا لتقرير أوردته قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية صبيحة (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) فإنّ هجوما صاروخياً إسرائيلياً استهدف طائرة إيرانية من طراز بوينغ، محمّلة بالأسلحة كانت قد هبطت في مطار دمشق الدولي قادمة من طهران.
الضربة الصاروخية، طبقا لنفس المصدر، استهدفت كذلك مخازن للسلاح في المطار المذكور، وقد عُلّمت مبانيها بعبارة، الأمم المتحدة" United Nations" خدمات البريد الألماني السريع "DHL" للتمويه وتضليل جهود المخابرات والاستخبارات الاسرائيلية.
في سياق منفصل، صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الاحد بان بلاده تتحرك "باستمرار" لمنع اعدائها من حيازة "أسلحة متطورة"، وذلك غداة الهجوم الصاروخي على مطار دمشق.
وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيان إن نتانياهو أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "اسرائيل تتحرك باستمرار لمنع اعدائها من حيازة اسلحة متطورة". وأضاف أن "خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وتصميمنا على فرض احترامها أقوى من أي وقت مضى".
وحسب ما ذكرته وكالة "سانا" للأنباء، السورية الرسمية، فقد سُمع دوي انفجارات في محيط مطار دمشق الدولي بجنوب العاصمة السورية، وقالت الوكالة إن الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي على المطار، حسب ما نقلت عن مصدر عسكري رفيع المستوى.
وأوضحت "سانا" نقلاً عن نفس المصدر أن "منظومة الدفاع الجوي تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي على مطار دمشق الدولي واسقطت عدداً منها". وقال سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق إن انفجارات حدثت في محيط مطار دمشق. وشوهدت المضادات الارضيّة تصيب عدداً من الصواريخ. وتعرض مطار دمشق الدولي لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال السنوات الماضية.
ورفضت سلطات إسرائيل نفي أو تأكيد ما أوردته وكالة الأنباء السورية التي نقلت عن مصدر عسكري تعرض مطار دمشق الدولي لهجوم بالصواريخ من دون أن تشير إلى أضرار أو ضحايا.
من جهته قال جلعاد اردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأحد إن حكومة بلاده تتحرك "لمنع تمركز عسكري إيراني في سوريا" لكنه لم يؤكد مسؤولية حكومته عن هجوم مطار دمشق الدولي. وقال للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل تتحرك لمنع نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله حليف إيران والموجود أيضا في سوريا.
وفي تأكيد نادر، قال مسؤول إسرائيلي في بداية أيلول/سبتمبر أن جيش إسرائيل شن نحو مئتي غارة على سوريا في الأشهر ال18 الأخيرة، استهدفت أساسا أهدافا إيرانية.
م.م/ م.س ( ا ف ب، د ب أ، رويترز، DW )
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا
في سنة 2014 ومع اقتراب نظام الأسد من الانهيار تحت وطأة تقدم المعارضة السورية المسلحة، تدفق الآلاف من عناصر الميليشيات الشيعية على سوريا بدعم من إيران. تنوعت هذه الميليشيات ما بين الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، مدفوعين إما من منطلق عقائدي أو بإغراءات مالية لهم ولذويهم. ويقوم قادة من الحرس الثوري الإيراني بالإشراف على تجنيد وتدريب هذه المليشيات في سوريا.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات شيعية تدعمها إيران في سوريا
تشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن عدد مقاتلي المليشيات العراقية في سوريا يتراوح ما بين 15إلى 20 ألف مقاتل، فيما يقدر عدد مقاتلي حزب الله اللبناني بنحو 7 إلى 10 آلاف مقاتل وقرابة 5 إلى 7 آلاف مقاتل أفغان وإيرانيين. لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن الرقم قد يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حزب الله اللبناني
يأتي في المرتبة الأولى من حيث كثرة أعداد مقاتليه في سوريا حيث تتراوح أعدادهم ما بين 5000 إلى 8000 مقاتل. مقر القوات هو مدينة القصير بريف حمص الغربي. تنشط عناصره على حدود سوريا مع لبنان، لكن مع الوقت تمدد وجودهم ووصلوا إلى ريف حمص وسط البلاد. سقط من عناصر الحزب أعداد كبيرة خلال الاشتباكات مع المعارضة السورية المسلحة.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
فيلق القدس
وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. قائدُه هو اللواء قاسم سليماني. يضم الفيلق تشكيلات عسكرية متعددة وينسب إليه الفضل في الاستيلاء على الكثير من المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
لواء الباقر
يتواجد في مدينتي حلب ودير الزور وهو من أبرز المجموعات المسلحة التي دعمتها إيران ودربتها خلال السنوات الماضية في سوريا. تأسس اللواء عام 2014 على يد قائده الحالي خالد علي الحسين بهدف الانتقام من فصائل الجيش الحر التي يتهمها بقتل والده بعد دخولها إلى مدينة حلب عام 2012.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
لواء الإمام الحسين
يشترك لواء الإمام الحسين مع الفرقة الرابعة للجيش السوري في أغلب العمليات العسكرية المتركزة في محيط العاصمة السورية دمشق، كما يتواجد في منطقة مستشفى البيروني في منطقة حرستا وفي الغوطة الشرقية لدمشق. ينسب اللواء إلى نفسه مهمة حماية مرقد السيدة زينب. يتكون من مقاتلين إيرانيين وعراقيين وأفغان وبعض السوريين وجنسيات أخرى.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات عراقية
تتواجد بكثرة على الأراضي السورية. وتقدر مصادر في المعارضة السورية عدد عناصر الميليشيات العراقية في سوريا بنحو 20 ألف مقاتل.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حماية مرقد زينب
تتركز مقرات الميليشيات العراقية في مناطق مثل العاصمة دمشق ومنطقة السيدة زينب وبلدة العيس جنوب حلب وريف حمص الشرقي.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
حزب الله العراقي
ومن هذه الميليشيات حزب الله العراقي، وحركة نجباء العراق، وميليشيات الإمام الحسين، وأسود الله، وكتائب الإمام علي، واتحاد أصحاب الحق، وعصائب أهل الحق وكتائب أبو الفضل العباس وقوات فيلق بدر.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيات أفغانية
أهمها "لواء فاطميون" الذي أسسه علي رضا توسلي عام 2014 لقتال المعارضة السورية. قوامه عناصر شيعية من قومية الهزارة بأفغانستان. يحصل اللواء على التمويل والتدريب من قبل الحرس الثوري الإيراني. يُقدر تعداد أفراده في سوريا بحوالى 3000 مقاتل، فيما تشير المصادر الإيرانية إلى أن العدد يصل إلى 14ألف مقاتل. تتركز عملياته بدير الزور والبوكمال. قُتل مؤسس التنظيم علي الرضا توسلي في اشتباك مع جبهة النصرة في درعا.
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في صور: ما هي الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران في سوريا؟
ميليشيا باكستانية
وتتمثل في لواء زينبيون، وهو ميليشيا باكستانية شيعية، جماعة متطوعة أخرى تقاتل في سوريا. يحصل على المال والتدريب من فيلق القدس. صنفته وكالة أنباء فارس كقوة هجومية من النخبة ويضمّ أكثر من 5000 من المقاتلين الشيعة الباكستانيين الشباب، لكن رويترز ووسائل إعلام غربية أخرى قدرت العدد بما لايزيد عن الألف. يتمركز أفراد اللواء في شمال حلب وجنوبها وجنوب دمشق ودرعا.