تقرير: عشرات الغرقى في انقلاب قارب وسط السودان

وسط جو سياسي خانق وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، حادثة غرق جديدة في السودان. هذه المرة راح ضحيتها عشرات المزارعين استخدموا قوارب بدائية لعبور النيل. وغياب فرق الإنقاذ النهرية تسببت في ارتفاع عدد الضحايا.
أفاد تقرير إخباري سوداني بغرق ما لا يقل عن 23 شخصا جراء انقلاب قارب خشبي بولاية سنار وسط السودان.
ونقل موقع "سودان تريبيون" عن مصدر محلي أن أغلب ضحايا القارب المنكوب هم من العمال الزراعيين الذين يعملون في جني الطماطم، مشيرا إلى أن القارب كان يقل نحو 29 شخصا غرق منهم 23 ، بينهم 17 من أسرة واحدة، فيما نجا ستة آخرون.
ويرجح أن يكون سبب الحادث "الحمولة الزائدة وسرعة الرياح".
وأوضح التقرير أن غياب فرق الإنقاذ النهري وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لشرطة الدفاع المدني في محلية السوكي بالولاية أدى لارتفاع عدد الضحايا.
ويشهد السودان حوادث غرق متكررة في ظل استخدام المواطنين قوارب بدائية لعبور النيل.
وتأتي الفاجعة في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعا متزايدا في مستويات الجوع والفقر مع ارتفاع الأسعار وتقلص المحاصيل وشحّ الأمطار وسط اضطرابات سياسية واقتصادية خانقة.
وتئن البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية حتى قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير في انتفاضة عام 2019. واستقطبت الحكومة الانتقالية مساعدات دولية بمليارات الدولارات، لكن ذلك توقف بعد الانقلاب، مما دفع السودان إلى حافة هاوية الانهيار الاقتصادي.
و.ب/م.س (د ب أ، رويترز)
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