تقرير صحفي: ميركل تدعو لإغلاق صارم إلى قبيل عيد الفصح

صرّحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اجتماع داخلي لحزبها (الحزب الديمقراطي المسيحي) أنها تتوقع أن يستمر الإغلاق العام في ألمانيا إلى غاية بداية أبريل/ نيسان 2021، لأجل مواجهة تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا وكذلك النسخة المتحورة منه، وفق ما نشرته صحيفة "بيلد"، واسعة الانتشار.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مشاركين في الاجتماع، قول ميركل: "إذا لم ننجح في وقف هذا الفيروس البريطاني (النسخة المتحورة من كوورنا)، فسيكون لدينا بحلول عيد الفصح عشرة أضعاف الأعداد الموجودة الآن". وتابعت ميركل في الاجتماع "نحن بحاجة إلى ثمانية حتى عشرة أسابيع جديدة من الإجراءات الصارمة"

ويحتفل بعيد الفصح هذا العام في ألمانيا يومي الرابع والخامس من أبريل/ نيسان القادم.

وقالت ميركل، حسب مشاركين في الاجتماع، إن الأسابيع الثمانية إلى العشرة القادمة ستكون بالغة الصعوبة، إذا انتشرت السلالة البريطانية من فيروس كورونا في ألمانيا، مضيفة أن أعداد الإصابات في أيرلندا زادت بمقدار عشرة أضعاف

بسبب السلالة الجديدة من الفيروس.

وتعاني ألمانيا كثيرا مع الموجة الثانية من كورونا، حيث تمّ تسجيل أرقام قياسية في عدد الوفيات والإصابات لم تسجل خلال الموجة الأولى.

وفي جديد عدد الإصابات، أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الثلاثاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها بلغ 12 ألفا و891 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

كما سجل المعهد 891 حالة وفاة جديدة. وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا يوم الجمعة الماضي بواقع 1188 حالة، بينما سجلت أعلى رقم إصابات في 18 كانون أول/ديسمبر، بـ 33 ألفا و777 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد حوالي إلى مليون و934 حالة، جلها تعافت، بينما تجاوز عدد الوفيات 41 ألفا.

إ.ع/ص.ش ( رويترز، د ب أ)