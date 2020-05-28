تقرير صحفي: متطرفون ألمان يتلقون تدريبات في معسكرات بروسيا

كشف تقرير صادر عن مجلة فوكس الألمانية أن متطرفين يمينيين ألمان تلقوا تدريبات في معسكر تدريبي تابع لجماعات روسية متطرفة بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ الروسية.

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ويستند التقرير الصادر اليوم الجمعة (الخامس من يونيو/ حزيران)، على مصادر استخباراتية أكدت أن عددا من أعضاء جناح الشباب في "الحزب الوطني الديمقراطي" اليميني المتطرف في ألمانيا والحزب اليميني الأصغر "الطريق الثالث" أكملوا تدريبا شبه عسكري بالقرب من سان بطرسورغ.

ويقول التقرير إن المشاركين تمّ تدريبهم على استخدام الأسلحة والمتفجرات، وكذلك في القتال العسكري المتلاحم.

ويعتقد أن الحركة "الإمبراطورية الروسية" المتطرفة لديها معسكرين للتدريب بالقرب من سان بطر سبورغ. وقد أضافتها الخارجية الأمريكية في نيسان/أبريل الماضي إلى قائمة تحذير أولية في خطوة أولية قبل تصنيفها جماعة إرهابية، قائلة إن المجموعة "قدمت تدريباً على النمط شبه العسكري للداعين إلى تفوق العرق الأبيض والنازيين الجدد في أوروبا".

مشاهدة الفيديو 01:56 شارك جرائم اليمين المتطرف في ألمانيا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Y5DV تاريخ جرائم اليمين المتطرف في ألمانيا

وتضيف المجلة أن عددا من الألمان إضافة إلى عناصر آخرين يحملون الجنسية السويدية والفلندية، التحقوا بصفوف الميليشيات الروسية للقتال في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتمضي قائلة، إن السلطات الألمانية على علم بوجود هذه المعسكرات لكنه لا يمكنها ولأسباب قانونية منع المشتبه بهم من السفر إلى روسيا. وحسب فوكوس ترجح السلطات أن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بوجود هذه المعسكرات لكنه يغض الطرف عنها.

و.ب/ع.ج.م (ك إن أ/ د ب أ)