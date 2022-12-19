 تقرير: شكوى جنائية بعد تعرض لاعبين في المنتخب الفرنسي للعنصرية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

تقرير: شكوى جنائية بعد تعرض لاعبين في المنتخب الفرنسي للعنصرية

سيتحرك اتحاد الكرة الفرنسي جنائيا ضد أشخاص استهدفوا بعض لاعبي المنتخب الأول بعبارات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب خسارة "الديوك" في المباراة النهائية لكأس العالم، بركلات الترجيح، وإضاعة بعض اللاعبين لركلاتهم.

الأرجنتين - فرنسا في نهائي كأس العالم في قطر

اتحاد الكرة الفرنسي بصدد تقديم شكوى جنائية ضد أشخاص استهدفوا لاعبي المنتخب الأول عنصريا

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء (20 ديسمبر/كانون الأول 2022)، أن اتحاد الكرة الفرنسي بصدد تقديم شكوى جنائية ضد أشخاص استهدفوا لاعبي المنتخب الأول عنصريا عبر وسائل التواصل الإجتماعي عقب الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الجزاء الترجيحية في نهائي مونديال قطر 2022. وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن اتحاد الكرة الفرنسي سيتخذ إجراءات قضائية.

مختارات

وتعرض لاعبو المنتخب الفرنسي، ومن بينهم كينغسلي كومان  واوريلين تشواميني، اللذان أهدرا ركلتي جزاء أمام الأرجنتين، لعبارات عنصرية بعد المباراة النهائية للمونديال، وكذلك الحال بالنسبة لراندال كولو مواني الذي أهدر فرصة ذهبية للتسجيل في الوقت الإضافي.

لاعبون برازيليون يتحدثون عن الإهانات العنصرية

وكان حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس الذي  فشل في التصدي لأي ركلة جزاء للأرجنتين،  عرضة أيضا للاستهداف العنصري عبر منصات التواصل الإجتماعي. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيه لاعبو المنتخب الفرنسي للاستهداف العنصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جرى استهداف  كيليان مبابي عقب إهدار ركلة جزاء أمام سويسرا في دور الستة عشر ليورو 2020 العام الماضي،  ليساهم في خروج بلاده من البطولة القارية. واشتكى مبابي بعد ذلك من عدم حصوله على الدعم الكافي من جانب اتحاد الكرة الفرنسي.

  • UEFA Champions League | Paris Saint-Germain - Istanbul Basaksehir | Spielabbruch

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    العنصرية من الحكم

    في موقف غير مسبوق، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي. الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة. واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا.

  • Italien Fußball Mario Balotelli

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    دموع بالوتيلي

    النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للعنصرية من المدرجات. كما حدث معه في هذا اللقاء ضمن الدوري المحلي بين ناديه بريشيا وفريق فيرونا. حيث قلد بعض جماهير فيرونا صيحات القردة، موجهين إهانات عنصرية ضده، ما تسبب بإطلاق حملة تضامن واسعة مع بالوتيلي.

  • Fußball Bundesliga Trikots (Bildergalerie) FC Barcelona

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    داني ألفيس

    البرازيلي داني ألفيس، الذي احترف لسنوات طويلة في صفوف برشلونة الإساني، تكررت الحوادث العنصرية ضده من مشجعي بعض الأندية في الدوري الإسباني، حيث تم إلقاء الموز عليه، إضافة إلى صيحات وإهانات أخرى. ولكن رد فعله كان تقشير الموز وتناوله، قبل أن يستأنف اللعب.

  • Spanien Roberto Carlos 2002

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    روبرتو كارلوس

    رمي الموز استهدف أيضا النجم البرازيلي الشهير، وأحد أشهر من شغل مركز الظهير الأيسر في العالم، روبرتو كارلوس. كارلوس الذي عاش أوج شهرته في صفوف ريال مدريد الإسباني، احترف بعدها أيضا مع نادي أنجي محج قلعة الروسي. ومن اللقطات الشهيرة له كيف غادر الملعب، في 2011، ورفض استئناف اللعب، عقب رمي الموز عليه.

  • Fußball Spanish Primera Liga Barcelona - Athletic Bilbao Samuel Eto'o

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    صامويل إيتو

    ومن أشهر الشخصيات التي مرت بمرارة العنصرية، ما تعرض له النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي مر بعدة محطات احترافية، لعل أبرزها مسيرته في برشلونة الإسباني، واضطر في أكثر من مرة إلى قطع اللعب وأصر على الخروج من المباريات، بسبب الهتافات العنصرية من جمهور الفريق الخصم.

  • Kalidou Koulibaly

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    كاليدو كوليبالي يغادر الملعب

    قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، والمحترف مع نادي نابولي الإيطالي، واجه في عام 2018، إهانات عنصرية من قبل بعض جماهير إنتر ميلان. ما خلق موجة تضامن واسعة مع اللاعب. شارك فيها البرتغالي رونالدو، وكذلك المصري محمد صلاح، الذي نشر حينها على تويتر صورة له مع كوليبالي، وعلق عليها بالقول: "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان".

  • Fussball Frankreich - Patrice Evra

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    إيفرا وسواريز

    الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول حينها في مواجهة الفرنسي إيفرا، قائد مانشستر يونايتد. المواجهة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. من أشهر اللقطات في الدوري الإنكليزي. سواريز رفض مصافحة إيفرا قبل المباراة. وخلال المباراة قال له: "لا تلمسني. أنا لا أتحدث مع شخص أسود". سواريز عوقب يومها بالإيقاف لثماني مباريات وبغرامة مالية.

  • International Champions Cup: FC Arsenal - FC Chelsea | Antonio Rüdiger

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    أنطونيو روديغر

    مدافع المنتخب الألماني وتشيلسي الإنكليزي، أنطونيو روديغر، كتب على حسابه على تويتر: "إنه لأمر مؤسف أن العنصرية مازالت موجودة ونحن في عام 2019". اللاعب كتب ذلك عقب إهانته بشكل عنصري من بعض مشجعي توتنهام هوتسبر، في مباراة ضمن البريميرليغ.

  • Hertha BSC Berlin TORUNARIGHA Jordan

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    في الملاعب الألمانية

    الملاعب الألمانية، لم تسلم بدورها من مثل هكذا أحداث. ومنها مباراة في مسابقة كأس ألمانيا بين شالكه وهيرتا برلين، في فبراير/شباط 2020. مدافع هيرتا برلين والمنتخب الألماني الأولمبي، جوردان توروناريغا، وهو ألماني من أصل نيجيري، يتعرض للعنصرية من بعض مشجعي شالكه، الذين قلدوا صيحات القرود خلفه.

  • EM-Qualifikationsspiel Montenegro - England | Raheem Sterling, England

    ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي

    استقالات بالجملة

    وحتى على صعيد المنتخبات كانت العنصرية حاضرة. خسارة ثقيلة لبلغاريا أمام إنكلترا، بسداسية، في 2019، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وانتهاء أمل بلغاريا بالتأهل. ولكن هذه لم تكن الفضيحة الأكبر. وإنما عنصرية بعض الجماهير ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي، ومنهم رحيم سترلينغ (الصورة)، وأيضا إظهار ما يعرف بتحية هتلر النازية. الفضيحة أدت لاستقالة كل أعضاء الاتحاد البلغاري للعبة ومدرب المنتخب بلاكوف. إعداد: ف.ي


ف.ي/ع.ج.م (د ب أ)

مواضيع ذات صلة

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 France's Kingsley Coman looks dejected after missing a penalty during the penalty shootout REUTERS/Hannah Mckay

"أعيدوه إلى إفريقيا" ـ تعليقات عنصرية ضد كومان لاعب منتخب فرنسا 19.12.2022

أضاع كينغسلي كومان ركلة ترجيحية في نهائي كأس العالم فأطلق البعض عبارات عنصرية ضد النجم الفرنسي ما أعاد إلى الذاكرة حملات عنصرية مشابهة. الإيجابي هذه المرة هي حملة التصدي للعنصرية والدعم لكومان بعنوان "ارفع رأسك يا ملك!".

Morocco's Romain Saiss consoles Achraf Hakimi at the end of the World Cup semifinal soccer match between France and Morocco at the Al Bayt Stadium in Al Khor, Qatar, Wednesday, Dec. 14, 2022. France won 2-0 and will play Argentina in Sunday's final. (AP Photo/Manu Fernandez)

حكيمي يعتذر لإنفانتينو ..و زرزوري: أخطاء التحكيم جزء من اللعبة 18.12.2022

اعتذر أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي لجياني إنفانتينو رئيس فيفا عن كلمات وجهها له عقب هزيمة منتخب بلاده أمام كرواتيا. غضب حكيمي ورفاقه كان بسبب ما قال إنها أخطاء تحكيمية عانى منها منتخب أسود الأطلس في البطولة.

Moroccan supporters light up a fire in a street after Morocco's football team lost the Qatar 2022 World Cup semi-final football match against France, in Brussels on December 14, 2022. - The city center of Brussels faced tensions after the football game and clashes between police and some supporters. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)

أعمال شغب واعتقالات ومقتل صبي بعد خسارة منتخب المغرب في المونديال 15.12.2022

وقعت أعمال شغب بعد خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال قطر. وتحدثت تقارير عن مقتل صبي في حادث دهس في مونبلييه الفرنسية. كما وقعت أعمال شغب في بروكسل وألقت الشرطة القبض على نحو 100 شخص.