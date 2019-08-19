تقرير: ريال مدريد يقدم 100 مليون وثلاثة لاعبين لضم نيمار

يبدو أن ريال مدريد مصر على التعاقد بأي ثمن مع نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرى "الميرنغي" أن النجم البرازيلي هو القطعة الناقصة في كتيبة مدرب الفريق زين الدين زيدان.

وفي هذا الصدد، أشارت جريدة "ليكيب" الفرنسية أن ريال مدريد اقترح على باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو نقداً، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من الفريق، من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضحت "ليكيب" أن اللاعبين، الذين يعتزم ريال مدريد إدراجهم في صفقة نيمار دا سيلفا هم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وصانع الألعاب خاميس رودريغيز، فضلاً عن صاحب القدم اليسرى القوية غاريث بيل.

وتابع نفس المصدر أن إدارة باريس سان جيرمان، تُفضل انتقال نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي الحالي، لاسيما وأن العلاقة بين نادي العاصمة الفرنسية و"الأبيض الملكي" جيدة للغاية.

من جهة أخرى، ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن ليونيل ميسي ولويس سواريز يضغطان على إدارة برشلونة، بهدف حسم صفقة نيمار دا سيلفا في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن ثنائي "البلوغرانا" يرغبان في عودة نيمار، الذي شكل معهما شراكة قوية، وساعد الفريق على الفوز بعدة ألقاب أبرزها مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن نيمار دا سيلفا، أخبر إدارة باريس سان جيرمان قبل أسابيع برغبته في الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، فيما لا تمانع إدارة الفريق الباريسي في رحيل النجم البرازيلي بشرط الحصول على عرض مالي مهم.