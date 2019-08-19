 تقرير: ريال مدريد يقدم 100 مليون وثلاثة لاعبين لضم نيمار | عالم الرياضة | DW | 22.08.2019

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عالم الرياضة

تقرير: ريال مدريد يقدم 100 مليون وثلاثة لاعبين لضم نيمار

ذكر تقرير صحفي أن إدارة ريال مدريد اقترحت على باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو فضلا عن ثلاثة لاعبين من الفريق بهدف التعاقد مع نيمار دا سيلفا في "الميركاتو" الصيفي، فيما يواصل برشلونة مساعيه لاستعادة النجم البرازيلي.

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain (picture-alliance/E.de la Fuente)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن ريال مدريد مصر على التعاقد بأي ثمن مع نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرى "الميرنغي" أن النجم البرازيلي هو القطعة الناقصة في كتيبة مدرب الفريق زين الدين زيدان.

وفي هذا الصدد، أشارت جريدة "ليكيب" الفرنسية أن ريال مدريد اقترح على باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو نقداً، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من الفريق، من أجل الظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

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كشف تقرير صحفي أن نيمار دا سيلفا ربط قنوات الاتصال مع نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي. النجم البرازيلي استعان بورقة النجم الأرجنتيني، من أجل الضغط أكثر على إدارة برشلونة وحمل قميص الفريق في الأيام القليلة القادمة. (09.08.2019)

فيما يضغط نيمار دا سيلفا بقوة من أجل الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، يبدو خيار البقاء مع باريس سان جيرمان الأفضل حالياً للنجم البرازيلي. ثلاثة أسباب قد تدفع نيمار لمواصلة رحلته مع نادي العاصمة الفرنسية. (19.08.2019)

وأوضحت "ليكيب" أن اللاعبين، الذين يعتزم ريال مدريد إدراجهم في صفقة نيمار دا سيلفا هم الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وصانع الألعاب خاميس رودريغيز، فضلاً عن صاحب القدم اليسرى القوية غاريث بيل.

وتابع نفس المصدر أن إدارة باريس سان جيرمان، تُفضل انتقال نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد في "الميركاتو" الصيفي الحالي، لاسيما وأن العلاقة بين نادي العاصمة الفرنسية و"الأبيض الملكي" جيدة للغاية.

من جهة أخرى، ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن ليونيل ميسي ولويس سواريز يضغطان على إدارة برشلونة، بهدف حسم صفقة نيمار دا سيلفا في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن ثنائي "البلوغرانا" يرغبان في عودة نيمار، الذي شكل معهما شراكة قوية، وساعد الفريق على الفوز بعدة ألقاب أبرزها مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن نيمار دا سيلفا، أخبر إدارة باريس سان جيرمان قبل أسابيع برغبته في الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية، فيما لا تمانع إدارة الفريق الباريسي في رحيل النجم البرازيلي بشرط الحصول على عرض مالي مهم.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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