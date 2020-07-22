 تقرير: رفض ألماني ـ فرنسي قيادة واشنطن لتغيير ″الصحة العالمية″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير: رفض ألماني ـ فرنسي قيادة واشنطن لتغيير "الصحة العالمية"

في نظر ألمانيا وفرنسا، فالولايات المتحدة لم يعد لها الحق لقيادة التغيير المطلوب في منظمة الصحة العالمية، بسبب انسحاب واشنطن منها، لكن ذلك لا يعني رضا تاما عن أداء هذه المنظمة، فلألمانيا الكثير من الملاحظات عليها.

دونالد ترامب

انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية أدى إلى غضب أوروبي

تصمّم ألمانيا وفرنسا على منع قيادة الولايات المتحدة لجهود تطوير منظمة الصحة العالمية وفق ما نقلته وكالة لبلومبيرغ للأنباء في أحدث تقرير لها. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الحكومة الألمانية قوله إن واشنطن انسحبت بمحض إرادتها من المنظمة، وأن باريس وبرلين لا تريان إمكانية تفويض الولايات المتحدة لقيادة الإصلاحات المطلوبة.

وأكد المتحدث أن هذا الأمر تمت مناقشته يوم 6 أغسطس/آب الماضي في قمة جمعت وزراء الصحة للدول الصناعية السبع، فيما قال مسؤول فرنسي، طلب عدم الإفصاح عن هويته للمصدر المذكور، أن بلاده لا تعتقد أن بلداً عبر عن رغبته بمغادرة المنظمة يجب أن يكون في مقدمة من يسعى لتغييرها.

مختارات

قدمت منظمة الصحة العالمية صورة قاتمة عن تفشي جائحة كورونا محذرة من أن العالم لن يستعيد "ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور". المنظمة انتقدت "دولا كثيرة لا تتخذ تدابير سليمة لمواجهة كوفيد ـ 19" دون أن تسميها.

يُجمع شي جين بينغ وإيمانويل ماكرون وأنغيلا ميركل ومنظمة الصحة العالمية على ضرورة أن يكون أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "منفعةً عالمية عامة"، لكن في واشنطن، لدى دونالد ترامب أولوية واحدة وهي تلقيح مواطنيه قبل كل شيء.

هدد الرئيس الأمريكي يوقف تمويل منظمة الصحة العالمية نهائيا والانسحاب من المنظمة، التي يتهمها بجزء من المسؤولية عن ضحايا كورونا. والاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للمنظمة ويقول إن "هذا وقت التضامن وليس الاتهامامات".

يتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية بسوء التدبير في أزمة كورونا والانصياع للصين. لكن خبراء ينظرون إلى علاقة الصين ومنظمة الصحة العالمية من منظور آخر أكثر تعقيدا.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار/مايو انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالفشل في التعامل مع جائحة كورونا، وبأنها دُمية في أيدي الصين. كما أعلن ترامب عن وقف التمويل للمنظمة في خطوة أثارت القلق، بمن في ذلك حلفاء الولايات  المتحدة.

ومن المتوقع أن يؤدي وقف واشنطن تمويل منظمة الصحة العالمية إلى حدوث مشاكل مالية للمنظمة الأممية، وذلك بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مساهم في المنظمة، حيث تقدم ما بين 400 إلى 500 مليون دولار أمريكي في شكل مساهمات إلزامية وتطوعية.  

ووصلت الاتهامات الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية حدّ قول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع مغلق إن الحكومة الصينية "اشترت" رئيس المنظمة الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وأن ادعاءه قائم على "أساس استخباراتي قوي"، وهو ما نفته المنظمة في تصريح رسمي، رافضة "الهجمات الشخصية أو المزاعم التي لا أساس لها".

ورغم وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب منظمة الصحة العالمية ضد الهجوم الأمريكي عليها، إلّا أن ألمانيا سبق لها أن حثت، على لسان وزير الصحة ينس شبان المنظمة على تسريع وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا، فيما بدا أنه مؤشر على نهج أوروبي أشد صرامة مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

إ.ع/أ.ح (د ب أ)

مشاهدة الفيديو 24:34

مسائية DW: انسحاب ترامب من منظمة الصحة العالمية..ما تداعياته؟

مواضيع ذات صلة

USA Moderna Tests von Corona-Impfstoff

مسؤول بالصحة العالمية: لا تتوقعوا لقاح كورونا قبل 2021 22.07.2020

حذر مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية من أنه "بحكم الواقع، سيحل الجزء الأول من العام القادم قبل أن يحصل الناس على لقاح" كورونا. بيد أنه أشاد في المقابل بالتجارب الخاصة باللقاح قائلا إن أيا منها لم يفشل حتى الآن.

Schweiz Genf | WHO: Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية لتقويم جائحة كورونا 31.07.2020

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أكثر من 800 حالة خلال 24 ساعة، في ظل مخاوف من انتكاسة وبائية. فيما يلتئم أعضاء لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في اجتماع لتقويم وضع الجائحة حول العالم.

Schweiz PK WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zu Coronavirus

الصحة العالمية تعيّن رئيستين سابقتين لتقييم تعاملها مع كورونا 09.07.2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية تعيين لجنة مستقلة بزعامة رئيستين سابقتين لدولتين، وذلك لأجل تقييم طريقة تعامل المنظمة مع جائحة كورونا، في أكبر رد فعل من المنظمة على الانتقادات وعلى انسحاب الولايات المتحدة من عضويتها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  