 تقرير رسمي: ارتفاع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير رسمي: ارتفاع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا

شهد عام 2021 ارتفاعا في عدد الجرائم المرتكبة بخلفية سياسية في ألمانيا، وفق بيانات الداخلية الألمانية، كما أرتفع عدد الجرائم التي لم تُصنف في إطار أيديولوجية معينة وكانت على صلة بجائحة كورونا أو بـ"عام الانتخابات".

وزيرة الداخلية الألمانية ورئيس المكتب الفيديرالي لمكافحة الجريمة (يسار الصورة)، أثناء تقديم التقرير السنوي للجرائم بدوافع سياسية (10.05.2022).

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى جانب هولغر مونش (يسار الصورة)، رئيس المكتب الفيديرالي لمكافحة الجريمة، أثناء تقديم التقرير السنوي للجرائم بدوافع سياسية (10.05.2022).

 

أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا اليوم الثلاثاء (10 مايو/ أيار 2022)، أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة عام 2021 ارتفع بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق، لتتخطى قليلا في عام 2021 عتبة 50 ألف جريمة مسجلة ذات خلفية سياسية. وشكلت الجرائم التي لا يمكن للشرطة تصنيفها على أيديولوجية محددة النسبة الأكبر من الزيادة، أمام تراجع طفيف للجرائم السياسية التي تحسب على اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف.

مختارات

في المقابل وحسب وزيرة الداخلية نانسي فيزر، فإن حجم الجرائم التي يشتبه أنها ارتكبت من قبل أشخاص لم تصنفهم السلطات على أنهم يمينيون أو يساريون أو إسلاميون أو مؤيدون لأيديولوجية أجنبية، ارتفعت لتبلغ 21 ألفا و339 جريمة. والسبب يعود إلى أنها جرائم على علاقة بجائحة كورونا وإجراءات الدولة لاحتوائها أو بالانتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا في عام 2021.

من جهته سجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة 9201 جريمة ذات صلة بجائحة كورونا. غالبيتها ضد قانون التجمهر، كما أن عدد الجرائم المتعلقة بالانتخابات بلغت 420 حالة، علما أنه وإلى جانب الانتخابات العامة، شهد عام 2021 انتخابات تشريعية في خمس ولايات من اصل 16 ولاية ألمانية.

مشاهدة الفيديو 02:12

ألمانيا .. صدمة إزاء مقتل شرطيين خلال تفتيش مروري

وأثناء تقديمها للتقرير، قالت فيزر إن "الأحداث التي شهدها عام 2021، وضعت التلاحم المجتمعي أمام تحديات جمة وهذا ما انعكس أيضا على الأرقام".

إلى ذلك ارتفعت جرائم ضد الدولة وممثليها بشكل حاد العام الماضي، وفق بيانات الداخلية الألمانية. وسجلت الشرطة أكثر من 14 ألف جريمة من هذا القبيل - بزيادة تقارب 51%.

وبحسب البيانات فإن نحو ثلاثة أرباع الجرائم المرتكبة ضد مسؤولين أو ممثلين منتخبين تورط فيها مشتبه بهم لم تستطع الشرطة تصنيفهم في أيديولوجية معينة. لكن وكما ذكر المكتب ارتكبت معظمها من قبل متطرفين يمينيين. وأحصت الشرطة نحو  22 ألف جريمة ذات دوافع يمينية متطرفة، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020. بينما نُسبت حوالي 10 آلاف جريمة إلى متطرفين يساريين، بتراجع قدره 8,7% مقارنة بعام 2020.

وهكذا "يبقى"، وكما جاء على لسان رئيس مكتب مكافحة الجريمة هولغر مونش، اليمين المتطرف "أكبر تحدٍ للمجتمع الديمقراطي"، لتتابع الوزيرة فيزر أن جرائم  معادة السامية  ارتفعت إلى 3 آلاف حالة وهو مايعادل 29%، وهذا عيب على ألمانيا.

 و.ب/ع.ج.م ( ك ن أ، د ب أ)

 

مواضيع ذات صلة

French far-right party Rassemblement National (RN) presidential candidate Marine Le Pen (L) gestures as she speaks with a woman during a campaign visit at Pertuis' market, South of France, on April 15, 2022. - Marine Le Pen will face French President and liberal party La Republique en Marche (LREM) candidate for re-election Emmanuel Macron in a run-off vote on April 24, 2022, after first round voting on April 10. (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

فرنسا- الآلاف يشاركون في مظاهرات حاشدة ضد اليمين المتطرف 16.04.2022

شهدت فرنسا مظاهرات حاشدة مناوئة لليمين المتطرف، فيما يسعى معارضو مارين لوبان مرشحة هذا التيار لتشكيل جبهة موحدة لمنعها من الفوز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. لوبان انتقدت التظاهرات ووصفتها بأنها ضد الديمقراطية.

03.03.2022, Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden durchsuchen Beamte der Bundespolizei die Wohnung eines vermeindlichen Graffitisprayers. Zwei Beamte in Uniform und Sturmhaube mit der Aufschrift Polizei stehen vor einem Gebäude.

ألمانيا.. اعتقالات خلال حملة مداهمات ضد اليمين المتطرف 06.04.2022

شهدت 11 ولاية ألمانية مداهمات ضد أشخاص يشتبه في انتمائهم لأوساط اليمين المتطرف. وشهدت هذه المداهمات اعتقال أربعة أشخاص من أصل 50 مشتبه به، بحسب ما أكد الادعاء العام في مدينة كارلسروه.

French President Emmanuel Macron, candidate for his re-election, and French far-right Rassemblement National party presidential candidate Marine Le Pen sit prior to taking part in a French presidential election debate, in Saint-Denis, north of Paris, France April 20, 2022. Ludovic Marin/Pool via REUTERS

من الحجاب إلى بوتين.. مناظرة ساخنة بين ماكرون ولوبان 21.04.2022

في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.