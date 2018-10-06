تقرير: خلية "ثورة كيمنتس" خططت لإحداث "نقطة تحول" في ألمانيا

كشفت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية في تقرير (يصدر الأحد السابع من أكتوبر/تشرين الأول) يستند إلى تحليل لخبراء المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة أن جماعة ما يسمى "بثورة كيمنتس" اليمينية المتطرفة كانت تخطط لإحداث تحول في تاريخ ألمانيا، حيث كانت تعتزم تنفيذ اعتداء إرهابي في يوم الوحدة الألمانية الذي صادف الأربعاء الماضي(الثالث من تشرين أول/أكتوبر).

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر موثوقة من داخل المكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة إن تقييم المكتب الفيدرالي لجملة من الاتصالات على تطبيق الدردشة التي ضبطتها السلطات الأمنية للجماعة على صفحات فيسبوك، تشير إلى أن الجماعة اختارت أسلوب ارتكاب جرائم خطيرة باعتباره الأسلوب المناسب من أجل إحداث منعطف في النظام السياسي القائم في البلاد، وفق تقرير أمني وصف بالموثوق.

ووفقا لتحليل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، فإن الموعد الذي اختاره التنظيم يدل على أن أعضاء التنظيم كان في مخيلتهم أنهم سيُبدون "متميزين" بين الأوساط اليمينية المتطرفة عبر خططهم لتنفيذ جرائم عنف في هذا اليوم. واستنتجت السلطات من حديث أحدث المتهمين عبر تطبيقات الدردشة أن تنظيم "ثورة كمنيتس" كان يعتزم إحداث تصادم بين الأوساط اليسارية مع قوات الأمن عبر أفعال استفزازية موجهة خلال مظاهرات.

وكان الادعاء العام الألماني ذكر في بيان من قبل أن المتهمين كانوا يسعون من منطلق أفكارهم اليمينية المتطرفة إلى القيام بعمل ثوري يستهدف دولة القانون الديمقراطية. وكان سبعة من مجموعة ثمانية أشخاص قد اعتقلوا يوم الاثنين الماضي في ولايتي بفاريا وساكسونيا، فيما كان الثامن يقبع في السجن منذ الرابع عشر من أيلول/سبتمبر المنصرم. ويقبع المتهمون في السجن على ذمة التحقيق.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن تحليل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية لنصوص محادثات الأعضاء يظهر تدرجا هرميا صارما داخل التنظيم.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ)