 تقرير: حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية محدد بشهرين كمرحلة أولى | أخبار | DW | 23.11.2018

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أخبار

تقرير: حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية محدد بشهرين كمرحلة أولى

ذكر تقرير إعلامي أن وقف برلين لصادرات السلاح الألمانية إلى السعودية يشمل بشكل أولي فترة شهرين. ويأتي هذا التحديد بعدما سبق لألمانيا وأن أعلنت وقف صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

kampfpanzer leopard bundeswehr rüstung (dpa)

ذكرت صحيفة "دير شبيغل" اليوم الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن حظر تصدير الأسلحة الألمانية للمملكة العربية السعودية يشمل فترة لا تتجاوز شهرين. وذكر التقرير أن السلطات حددت في مذكرة بهذا الشأن قراراها وأخبرت مصنعي الأسلحة بأن الحظر يشمل أيضا الصفقات التي سبق وأن حصلوا على تصاريح تصديرها.

مختارات

فرضت ألمانيا عقوبات على 18 شخصا سعوديا مشتبه في ضلوعهم في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأعرب وزير خارجية ألمانيا عن "أسفه لسير التحقيق في الجريمة". وهي الخطوة التي رحب بها السفير الأميركي في برلين. (20.11.2018)

قررت برلين وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في القنصلية السعودية بإسطنبول. ومن غير المعروف حتى الآن إلى متى سيستمر حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية. (19.11.2018)

وتتوقع الحكومة الألمانية، حسب التقرير، أن يلتزم المصنعون بالمذكرة، رغم أنها ليست ملزمة من وجهة نظر قانونية.

وتبلغ قيمة الأسلحة التي يشملها الحظر، حسب التقرير، ما لا يقل عن 2.5 مليار يورو. وبعد نقاش مكثف بين الحكومة ومصنعي السلاح، تم الاتفاق على عدم إلغاء تصاريح التصدير التي تم إصدارها في الماضي لأن المصنعين كانوا سيطالبون الحكومة بتعويضات مالية. ويذكر أن تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية مُعلقة حاليا.

وقد سبق لبرلين وأعلنت أنها ستفرض قيودا إضافية على صادرات السلاح بالضغط على مصنعي الأسلحة الحاصلين على تراخيص تصدير لوقف الشحنات التي أجيزت بالفعل.

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تعرف على الأسلحة التي تصدرها ألمانيا لدول عربية

ويمثل هذا التحرك تشديدا لموقف ألمانيا إلى أن تتضح جميع ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي. كما حظرت برلين دخول 18 سعوديا يشبته بلعبهم دورا في قتل خاشقجي بقنصلية الرياض في اسطنبول، منطقة شنغن التي تتيح التنقل دون جواز سفر بين دول بالاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن ألمانيا مستعدة للضغط من أجل موقف أوروبي أكثر صرامة باعتبارها أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويمكن لأي دولة في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة، أن تحظر بشكل أحادي دخول أي شخص ترى أنه يشكل خطرا أمنيا. غير أن فرض دولة حظر سفر يشمل عددا كبيرا مرة واحدة في قضية ذات حساسية سياسية كهذه إجراء غير معتاد. وأبلغ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الصحفيين في بروكسل بأن القرار جرى تنسيقه عن كثب مع فرنسا، العضو بالمنطقة، وبريطانيا غير المنضمة لعضويتها.

ح.ز/ ع.ج (أ.ف.ب)

  • Kanadische Außenministerin Chrystia Freeland (picture alliance/AP/G. Robins/The Canadian Press)

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  • Saudi-Arabien Außenminister Sigmar Gabriel & Abdel bin Ahmed Al-Jubeir in Dschidda (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

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  • Katar Doha Scheich Tamim bin Hamad Al Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

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  • Frankreich Macron Treffen mit Libanons Premier Hariri (picture-alliance/ MAXPPP/ Z. Kamil)

    السعودية ـ أزمات دبلوماسية متلاحقة في عهد ولي العهد الطموح

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  • Iran - Botschaft Saudi-Arabien (Reuters/M. Ghasemi)

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    بين طهران والرياض أكثر من خلاف

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  • Türkei, Saudi-Arabien, Flaggen

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    بالرغم من تاريخ العلاقات التركية السعودية التي تميزت في كثير من الأحيان بتعاون اقتصادي وتعاون عسكري، إلا أن تصريحات بن سلمان بشأن تركيا كشفت النقاب عن خلافات جوهرية بين البلدين. ومما جاء في هذه التصريحات أنه "يوجد ثالوث من الشر، يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية". كما أوضح أن "تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة ".

  • Ägypten Treffen König Salman Abdel al-Sisi (picture-alliance/AA/Egypt Presidency)

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  • Margot Wallstroem 30.10.2014 (Reuters/TT News Agency/Annika AF Klercker)

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تعرف على الأسلحة التي تصدرها ألمانيا لدول عربية  

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