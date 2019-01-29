تقرير: توقيف بريطاني بالإمارات لارتدائه قميص المنتخب القطري

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء (الخامس من شباط/ فبراير 2019) أن السلطات الإماراتية ألقت القبض على المواطن البريطاني علي عيسى أحمد لارتدائه قميص فريق قطر الوطني لكرة القدم.
ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية فإن علي عيسى أحمد، وهو أحد مشجعي كرة القدم الشباب، كان يقضي عطلة في دولة الإمارات وقرر حضور مباراة تجمع بين منتخبي العراق وقطر خلال بطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات. وتضيف الصحيفة أن الشرطة الإماراتية قامت باعتقاله بعد المباراة لأنه كان يرتدي قميص فريق قطر الوطني.
وتضيف الصحيفة أن أحمد قال إنه تعرض للضرب على أيدي الشرطة في الطريق إلى المخفر. وبأنه عندما أبلغ عن هذا الاعتداء للضباط في المخفر، اتهم على الفور بالكذب ونشر معلومات مغلوطة عن قوات الأمن الإماراتية.
ويبدو أن الشرطة صعدت التهمة الموجهة إلى أحمد من "إظهار تعاطفه مع قطر" إلى "تقديم ادعاءات كاذبة ضد مسؤولين أمنيين إماراتيين". وهو ما يمكن التعامل معه على أنه جريمة أمن قومي، وهو ما يجعله يواجه احتمالية عقوبة السجن لمدة 15 سنة وغرامة تزيد على 50000 درهم، بالرغم من أن التوقيف له أبعاد سياسية بحسب الصحيفة البريطانية.
من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت على موقف بلاده المطالب بالإفراج الفوري عن علي عيسى أحمد ، وإلزام الإمارات ضمان سلامة المواطنين البريطانيين في الإمارات من الاعتقال الخاطئ. وقال الوزير إن أحمد لم يرتكب أي جريمة حقيقية.
ع.أ.ج/أ.ح
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سفر مُعلق إلى إشعار آخر
قررت شركات الطيران في الإمارات والسعودية تعليق رحلات السفر من وإلى الدوحة. وألغت السعودية كل التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال كل مكاتبها بالبلد. وسيؤثر هذا القرار على حجم الرحلات التي تقارب19 رحلة يوميا بين الدوحة وباقي المدن الخليجية.
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حدود خارج الخدمة
أغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البرية والبحرية و الجوية أمام وسائل النقل القطرية. وستضطر قطر إلى البحث عن طريق بحري بديل لتصدير الألومنيوم الذي يتم عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وطريق بري يُعوض معبر أبو سمرة الحدودي بينها وبين السعودية، والذي يشهد عبور 600 إلى 800 شاحنة يوميا.
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حصار غدائي
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بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات
تحديات في أسواق المال
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بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات
علاقات دبلوماسية مقطوعة
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مقاطعة رياضية
لم تسلم الرياضة أيضا من الأزمة، حيث حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" قنوات "بي إن سبورت" القطرية بالكامل من قائمة خدماتها. وقررت مصر وقف التعامل مع قنوات "بي إن سبورت"، وانضم أيضا ناديا الأهلي والزمالك إلى باقي المقاطعين.
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بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات
تساؤلات حول تنظيم كأس العالم 2022 في قطر
يرى خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر كأس العالم 2022 و كأس الخليج العربي"خليجي23" هذا العام. وتستضيف قطر سنويا الكثير من الأنشطة الرياضية.
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تضرر القطاع السياحي
سينعكس إغلاق المنافذ الجوية في وجه قطر على الرحلات التجارية والسياحية القادمة إلى البلد. وحسب الهيئة العامة للسياحة القطرية ،من المتوقع أن يُساهم القطاع السياحي عام 2017 بنحو 1.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. إعداد: رضوان المهدوي