 تقرير: تفتيش منزل ومصادرة أجهزة على خلفية تسريب بيانات ساسة ألمان | أخبار | DW | 07.01.2019

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أخبار

تقرير: تفتيش منزل ومصادرة أجهزة على خلفية تسريب بيانات ساسة ألمان

شن أفراد من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا حملة تفتيش على منزل شاب في مدينة هايلبرون جنوبي ألمانيا على خلفية تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية لساسة وشخصيات بارزة على الإنترنت.

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (picture-alliance/dpa/O. Berg)

ذكرت شبكة "أ. ار.دي" الألمانية الإعلامية وإذاعة "برلين-براندنبورغ" صباح اليوم الاثنين (السابع من يناير/ كانون الثاني 2019) أن قوات الأمن قامت صباح أمس الأحد بتفتيش بيت شاب في هايلبرون جنوب ألمانيا. وصادرت الشرطة خلالها أجهزة تقنية.

مختارات

من أرقام الهواتف المحمولة إلى وثائق داخلية ومعلومات بطائق الائتمان، هذا جزء مما استهدفه هجوم قرصنة الكتروني استهدف مئات السياسيين الألمان، حسب ما كشفه تقرير إعلامي، أفاد أن القراصنة نشروا تلك البيانات المسروقة. (04.01.2019)

نفت الحكومة الألمانية اليوم لقيام أجهزة استخباراتها بالتجسس على شبكة الانتر نت في 195 دولة، كما ذكرت ذلك صحيفة "تانيا" اليونانية في تقرير لها بعنوان " الألمان يتنصتون علينا" وذلك استنادا إلى وثيقة مجهولة الهوية. (16.06.2014)

وبحسب التقارير، فإن الشاب البالغ من العمر 19 عاما، سيمثل في إجراءات التحقيق كشاهد على سرقة البيانات. وأكد الشاب لوسائل الإعلام عملية التفتيش. وكان قد تم كشف النقاب يوم الجمعة الماضي عن تمكن مجهول من تسريب كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بمئات من الساسة والشخصيات البارزة في ألمانيا عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشملت المعلومات المسربة خطابات خاصة وبيانات بالحسابات المصرفية وأرقام هواتف نقالة وغيرها. وحسب المعلومات المتوافرة حتى الآن، فإن البيانات المسربة تخص كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي. ولا تزال ملابسات واقعة التسريب غير واضحة بعد.

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ماذا وراء نشر بيانات شخصية لسياسيين ألمان بمن فيهم المستشارة؟

وقد ازدادت الضغوط على وزير الداخلية هورست زيهوفر للتحرك وكشف ملابسات القضية، وفي هذا السياق نقلت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" اليوم الاثنين عن زيهوفر أنه لم يعلم باختراق البيانات سوى صباح يوم الجمعة الماضي. وبعد الانتقادات الحادة لتعامل السلطات مع القضية يسعى زيهوفر من أجل إظهار الشفافية في التحقيقات، وقال للصحيفة "الرأي العام سيطلع على كل ما أعرفه.. وسأعلم الشعب بالحقائق الموثوقة فقط وليس بالتخمينات". وأشار إلى أنه "سيقوم بذلك بالتفصيل حتى منتصف الأسبوع (الجاري) على أبعد تقدير".

ومن المقرر أن يلقتي اليوم زيهوفر مع رئيسي المكتب الاتحادي لأمن المعلومات وهيئة مكافحة الجريمة (BKA) ليبحث معهما القضية، كما ستجتمع لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان يوم الخميس لبحث الموضوع.

ح.ز/ ع.ج (د.ب.أ)

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  • Helmut Schmidt, Günter Guillaume und Willy Brandt im Kanzleramt (Foto: picture alliance/AP Images)

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    غونتر غيوم (وسط) كان يعمل سكرتيراً لمستشار ألمانيا الغربية فيلي براندت، وفي ذات الوقت، جاسوساً لصالح جمهورية ألمانيا الشرقية. قام غيوم بتزويد وزارة أمن الدولة "شتازي" بوثائق سرية من مقر المستشارية. اختراق جاسوس ألماني شرقي لدوائر الحكم في ألمانيا الغربية سبب صدمة للرأي العام الألماني ودفع المستشار براندت إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي كبير.

  • Anthony Blunt der Cmabridge Five zusammen mit der Queen (Foto: picture alliance/empics)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

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    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

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  • Demonstranten gegen den NSA-Skandal (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    في الماضي، كانت الحكومات تخشى من العملاء المزدوجين. أما اليوم، فإنها تتخوف خاصة من تقنيات التنصت المتطورة. العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، إلى جانب مليون وسبعمائة ألف ملف مسرب لوكالة الأمن القومي الأمريكية، كشفت في صيف 2013 أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخرى قامت بمراقبة شبكات التواصل العالمية والإنترنت، وقامت بحفظ بيانات ملايين الأشخاص.

    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مختارات

أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

طرق خبيثة يتبعها الجواسيس المحترفون منذ قرون للحصول على معلومات فائقة السرية. بيد أنها ليست بمعزل عن الفضائح. إليكم أبرزها، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء وكالة المخابرات الألمانية. (30.03.2016)  

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ماذا وراء نشر بيانات شخصية لسياسيين ألمان بمن فيهم المستشارة؟  

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