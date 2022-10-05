 تقرير: تشافي قلق من احتمال عودة ميسي إلى برشلونة! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.10.2022

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رياضة

تقرير: تشافي قلق من احتمال عودة ميسي إلى برشلونة!

فيما تنتظر جماهير برشلونة بفارغ الصبر عودة ليونيل ميسي إلى الفريق، كشفت تقارير صحفية أن مدرب "البلوغرانا" تشافي هيرنانديز قلق من احتمال عودة النجم الأرجنتيني. قلق تشافي مرتبط بشكل خاص بهداف برشلونة ليفاندوفسكي. فكيف ذلك؟

ميسي بقميص فريق العاصمة الفرنسية باريس.

ميسي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.

كثيرا ما تحسرت جماهير برشلونة على رحيل الأسطورة ليونيل ميسي عن الفريق الكتالوني، لاسيما وأن النجم الأرجنتيني كان صاحب الفضل الأكبر في اعتلاء "البلوغرانا" منصات التتويج المحلية والقارية على مدى سنوات.

ومنذ أسابيع، بدأت جماهير برشلونة تستعيد الأمل من عودة محتملة لميسي للفريق بعد أن أشارت عدة تقارير صحفية أن برشلونة يريد استعادة ميسي، الذي يحمل حاليا قميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبدو أن عودة ميسي المحتملة للفريق الكتالوني ليست محط ترحيب الجميع، فقد كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، يشعر بالقلق من عودة محتملة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ليفاندوفسكي هداف الفريق الكتالوني.

ليفاندوفسكي يتألق بشكل لافت مع برشلونة.

وتابع نفس المصدر أن تشافي يشعر بالقلق بخصوص كيفية دمج كل من ميسي وروبرت ليفاندوفسكي في نفس الفريق، مضيفا أن هذا المعطى يمثل عقبة عندما يتعلق الأمر باتمام صفقة عودة ميسي إلى برشلونة.

وأفاد المصدر ذاته أن برشلونة وقع مع ليفاندوفسكي لكي يكون بديلا لميسي، حيث تألق الدولي البولندي بشكل لافت مع الفريق الكتالوني ونجح في تسجيل  17 هدفا حتى الآن في جميع المسابقات.

مختارات

بعدما حسم برشلونة رسمياً صفقة ضم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، تتجه الأنظار إلى مدرب "البلوغرانا" تشافي هيرنانديز لمعرفة العناصر التي سيعتمد عليها في خط الهجوم. هل يسير تشافي على خطى كلوب؟

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يستعد للانتقال من بايرن ميونيخ الألماني إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو. الفريق البافاري أكد الاتفاق مع برشلونة، لكنه قال إن "عملية حسم الصفقة لم تنته بعد."

توج البولندي ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب لعام 2021. ليحتفظ باللقب الذي توج به العام الماضي أيضا، متفوقا على ليونيل ميسي ومحمد صلاح. توماس توخل توج بجائزة أفضل مدرب.

وأشارت صحيفة "إكسبريس" أن برشلونة مليء حاليا بالمهاجمين على غرار: ليفاندوفسكي، ديباي، ديمبيلي، رافينيا، توريس ما يصعب من مهمة ميسي اللعب بشكل أساسي في حال عودته إلى فريقه السابق.

وأوضحت "إكسبريس" أن برشلونة وقع مع ليفاندوفسكي ليكون اللاعب الرئيسي في الفريق، وهو ما نجح به الهداف البولندي حتى الآن.

وكان ليفاندوفسكي (34 عاما) قد خاض معركة قوية ضد فريقه السابق بايرن ميونيخ من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة. وتألق ماكينة الأهداف البولندية مع الفريق البافاري وفاز مع بعدة ألقاب فردية وجماعية.

في المقابل، يقدم ليونيل ميسي (35 عاما) مستويات أكثر من رائعة هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان. وينتهي عقد ميسي مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الحالي. وتأمل إدارة الفريق في تمديد عقد ميسي، إلا أن الأمور لم تحسم بعد.

يشار إلى أن وسائل إعلام أرجنتينية، كشفت قبل أسابيع أن ميسي سيعود إلى برشلونة بمجرد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

  • ميسي في حفل الكرة الذهبية 2021 بباريس

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    كرة ذهبية.. سابعة!

    رصَّع نجم برشلونة الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021 التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لتصبح هي السابعة في مسيرته الاحترافية.

  • سواريز يسلم رفيق دربه لونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول جائزة.. بعيداً عن برشلونة

    أضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019 التي حصل عليها حين كان يرتدي قميص برشلونة قبل أن يخلعه باكياً هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاماً مع "البلاوغرانا".

  • ميسي يحمل الكرة الذهبية السابعة في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    منافسة شرسة

    تفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والذي كأن الأقرب للفوز العام الماضي لولا إلغاء الحفل بسبب جائحة كورونا، ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو، وأصبح بعيداً بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادساً هذا العام.

  • لونيل ميسي بقميص الأرجنتين عام 2006

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    ضربة البداية

    "البرغوث" الأرجنتيني، صاحب الموهبة الفذة انتقل من نادي "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، إلى برشلونة. وفي أول لقاء خاضه بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات علاجه، حيث اكتشف إصابته بنقص في هرمونات النمو. آنذاك كان عمر ميسي 12 عاماً وطوله 140 سنتمتراً ووزنه 40 كيلو غراماً.

  • ليونيل ميسي مع مدربه الأسبق فرانك ريكارد

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أول مباراة مع الكبار

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينيو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب كامب نو.

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب شاب في العالم

    في عام 2005 حصل الفتى اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على الكثير من الشبان الموهوبين مثل واين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملاً جائزة الفتى الذهبي، وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك: البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2005 في ملعب "كامب نو".

  • تتويج ميسي بأول كرة ذهبية في مشواره

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أفضل لاعب في العالم

    شهد ميسي عصراً ذهبياً مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب وكان إلى جواره لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    أرقام خارقة

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ 34 لقبا، وسجل 672 هدفا في 778 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم سبع مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Frankreich | Golden Ball

    ميسي الساحر وكرة ذهبية سابعة في دولاب الجوائز

    "سأواصل القتال"

    ميسي قال إنه كان قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، يفكر في أنه يقترب من سنواته الأخيرة على المستطيل الأخضر، "واليوم ها أنا أمامكم مجددا". ميسي أكد سعادته البالغة بالجائزة الجديدة وقال رداً على تساؤلات متكررة حول موعد اعتزاله: "أنا اليوم هنا وسعيد جدًا. أريد حقًا الاستمرار في القتال وتحقيق وتسجيل أهداف جديدة. لا أعرف عدد السنوات التي أمامي، ولكن آمل أن يكون هناك الكثير لأنني أستمتع كثيرا هذا العام".


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