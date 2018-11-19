 تقرير : تركيا ستشارك في تأمين مونديال قطر 2022 | أخبار | DW | 29.11.2018

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أخبار

تقرير : تركيا ستشارك في تأمين مونديال قطر 2022

ذكر تقرير صحفي نشرته صحيفة "العرب" الصادرة في لندن أنه من المتوقع أن تقوم تركيا بدوري حيوي في حماية أمن مباريات وكافة أنشطة مونديال قطر 2022. الصحيفة قالت إنها استقت معلوماتها من مصادر تركية بقيت مجهولة الهوية.

Fans mit Plakat Thanks Russia see you in Qatar (picture-alliance/sampics/S. Matzke)

قالت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن اليوم الخميس (29 تشرين ثان/نوفمبر 2018) نقلا عن مصادر تركية لم تُسمها، إنه من المتوقع أن تلعب أجهزة الأمن التركية دورا مهما في تأمين مباريات كأس العالم التي ستحتضنها قطر في عام 2022 بمقتضى اتفاق بين البلدين يشمل نقاطا أخرى سياسية وإعلامية.

مختارات

من جديد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده للدوحة عسكريا وفي مجالات أخرى، منها مشاركة القطاع الخاص التركي في تنفيذ مشاريع مونديال 2022 في قطر، جاء ذلك أثناء زيارة الرئيس التركي للدوحة (15.11.2017)

منذ اختيار قطر، قبل سبع سنوات، لتنظيم مونديال 2022، والاتهامات والمزاعم لم تتوقف عن قيامها "بشراء أصوات" لتنظيم البطولة. ولأول مرة تستمع محكمة أمريكية شهادة بهذا الشأن قدمها أرجنتيني كان رئيساً سابقاً لشركة تسويق رياضية. (16.11.2017)

وأفادت الصحيفة، في تقرير نشر على موقعها اليوم، بأن البلدين وقعا اتفاقا خلال قمة حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقضي بدمج أجهزة أمنية بين البلدين ووضع قيادة مشتركة لتأمين كأس العالم التي تحتضنها الدولة الخليجية الغنية في 2022.

وبحسب مصادر الصحيفة، ستعتمد قطر أيضا بشكل أكبر على حليفتها تركيا في جلب العتاد العسكري وإرسال خبراء أتراك لتدريب الجيش بجانب تعزيز الاستثمارات في قطاع الصناعات العسكرية التركية. وعمليا سيمكن هذا من تعزيز دور تركيا. ويشار إلى أن لتركيا قاعدة عسكرية في قطر مهمتها توفير حماية مباشرة لمؤسسات الدولة القطرية، وتأمين الأسرة الحاكمة في حالة اندلاع اضطرابات.

ونقلت الصحيفة عن المصادر التركية قولها إن الاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية التركية - القطرية العليا، الذي عقد يوم  الاثنين الماضي، بحضور أردوغان والشيخ تميم، مع خبراء ومسؤولين من البلدين أفضى أيضا إلى اتفاقات أخرى تشمل العلاقات مع دول المنطقة ومن بينها إيران والحرب في اليمن.

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قطر تواصل الاستعدادات لمونديال 2022

وبحسب مصادر للصحيفة على اطلاع بالقمة، فإن خطط الدولتين تهدف إلى "تجنب التصعيد مع السعودية واستثمار فرص الحوار معها وإبعاد دوائر التأثير الإماراتي في المملكة". وزاد التوتر بين الدولتين الخليجيتين في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول، اذ تتهم الرياض الدوحة بتحريك حملة إعلامية ضدها عبر قناة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقات بين قطر وتركيا تضمنت "عدم التورط" في سياسات مساندة لأجندة إيران "المزعزعة لاستقرار المنطقة"، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق في ملف حرب اليمن والملف الليبي. كما نقلت الصحيفة عن مصادرها، أن الجانبين أكدا على أن "الحصار على قطر لم يؤت مبتغاه، وجعلها أكثر انفتاحا على العالم".

ويذكر أنه لم يرد أي تعليق رسمي على هذه المعلومات سواء من قطر أو تركيا حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)                                              

  • Türkei Scheich Tamim bin Hamad al-Thani besucht Erdogan (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الإسراع لنجدة تركيا

    بعد أيامٍ من تراجع حاد تعرضت له الليرة التركية، إثر أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وعد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بالقيام باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، دعماً للاقتصاد التركي. جاء ذلك في اجتماع عقده مع الرئيس التركي أردوغان في أنقرة.

  • Türkei Verladung von Lebensmitteln, Schiff nach Katar (picture-alliance/Anadolu Agency/C Oksuz)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الدوحة "ترد الجميل" لأنقرة

    الموقف نفسه كان قد حدث بشكلٍ معكوس، عندما وقف أردوغان إلى جانب قطر خلال الأزمة الخليجية، في حزيران/ يونيو 2017، بعدما أعلنت 7 دولٍ مقاطعة الإمارة الخليجية، وقتها أرسلت أنقرة سفينة مساعدات، تنقل حوالي 4000 طن من المواد الغذائية للدوحة.

  • Doha Forum in Katar (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "تقارب مصالح"

    هذا التقارب بين أنقرة والدوحة ليس وليد الأزمات الحديثة، إذ يعود إلى مرحلة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، حيث سعت قطر الصّغيرة بمساحتها، الكبيرة بثقلها الاقتصادي، إلى تعزيز نفوذها العربي والعالمي، فوجدت تركيا الساعية إلى إعادة دورها القديم في المنطقة العربية، لتكون الدوحة حليفًا مثاليًا لأنقرة لاستعادة "مكانتها التاريخية".

  • Hassan Nasrallah Fernsehansprache (AP)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    "محور الممانعة"

    بعد حرب تموز/ يوليو 2006 على لبنان، وجدت كل من قطر وتركيا مصالحهما في الوقوف إلى جانب ما يعرف باسم "محور الممانعة": حزب الله وإيران وسوريا. حيث كانت قطر تحاول أخذ مكانٍ لها في مواجهة السعودية ومصر، بينما كانت تركيا تبحث عن دورٍ إقليميٍ من بوابة مواجهة إسرائيل.

  • Khaled Meshaal politischer Führer der militanten palästinensischen Hamas (picture-alliance/AP Photo/N. Daoud)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    دعم حماس

    في عام 2008 وبعد حرب غزة، أعلن الأتراك صراحةً موقفهم الداعم لحماس، القريبة أيديلوجيا من حزب العدالة والتنمية من جهة، ولمكانتها في "محور الممانعة" من جهةٍ أخرى. هذا الدعم أبعد أنقرة عن الرياض والقاهرة، لكنه قربها من الدوحة، التي ترجمت توحد الرؤية مع أنقرة برعاية اتفاق المصالحة الفلسطينية.

  • Euroasia Marathon Istanbul Maske von Mursi (picture-alliance/dpa)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    تقارب مع مصر من بوابة الإخوان

    توطدت العلاقات التركية القطرية، مع تقاربهما السياسي في ملف القضية الفلسطينية والشأن العراقي. وتوجَّه اتهامات لقطر وتركيا بدعم جماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية. وظهر ذلك جلياً مع "الربيع العربي"، ودعم كلا البلدين للرئيس المصري محمد مرسي، الذي خططت قطر وتركيا لاستثمارات كبرى في مصر في عهده، قبل أن يطيح به الجيش.

  • Ahmet Davutoglu in Syrien (dapd)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الملف السوري

    لم يظهر التنسيق والتقارب القطري التركي بشكلٍ أوضح مما ظهر عليه في الملف السوري، حيث تغير موقف البلدين الحليفين السابقين للأسد، وتوجها إلى دعم المعارضة، ومؤتمراتها، وحتى بعض كتائبها المسلحة، كما كان لهما دورٌ كبير في العديد من عمليات تبادل الأسرى بين المعارضة والنظام في سوريا، وصفقات تحرير المخطوفين كصفقة راهبات معلولا، وموظفي الأمم المتحدة.

  • Erdogan besucht Katar (picture alliance/dpa/abaca/K. Ozer)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    قاعدة تركية في قطر

    في كانون الأول/ ديسمبر 2014 أطلقت الدولتان برنامج تعاون ثنائي، تحت مسمى "اللجنة الاستراتيجية القطرية التركية العليا"، نتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات المختلفة، إضافة لتمركز حوالي 150 عنصرًا من أفراد الجيش والبحرية والقوات الخاصة التركية، في قاعدة عسكرية قطرية، قبل إنشاء قاعدة عسكرية تركية دائمة في قطر.

  • Katar Liquid Natural Gas (imago/Photoshot/Construction Photography)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    مكافأة الدوحة لأنقرة

    في تشرين الثاني/ نوفمبرعام 2015، أثبتت العلاقات التركية القطرية مدى متانتها، عندما تدهورت علاقات تركيا مع روسيا، التي كانت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لتركيا، بعد إسقاط الطائرة الروسية على حدود سوريا. عندها وافقت قطر على تزويد تركيا بالغاز الطبيعي المسال.

  • Türkei Istanbul Sinan Moschee (Reuters)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    الاقتصاد بعد السياسة

    تتواجد في قطر نحو 60 شركة تركية، نفذت 35 منها مشاريع بقيمة تجاوزت 35 مليار دولار، بالإضافة الى استثمارات في مجالات مختلفة، وتطمح الشركات التركية في الحصول على حصة من حزمة المشروعات، التي تنوي قطر تنفيذها تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بينما تستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا.

  • Katar Erdogan aus Türkei zu Besuch (picture-alliance/abaca/Turkish Presidency/M. Cetinmuhurdar)

    قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

    لا مجال لسقوط الحليف!

    أثار تدهور الليرة التركية مخاوف من أزمة اقتصادية في تركيا وقلقاً من تضرر المستثمرين الأجانب وبينهم قطر. وفي الأيام الأخيرة، أطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية الى الليرة التركية، دعما لهذه العملة، قبل أن يعلن أمير قطر عن الاستثمارات السخية، لإنقاذ الاقتصاد التركي، والحفاظ على حليفٍ قوي للدوحة. اعداد: راما الجرمقاني


مختارات

قطر وتركيا.. مَنْ يحاول إنقاذ مَنْ؟

أعلنت قطر عن استثماراتٍ جديدة في تركيا، في محاولةٍ لانقاذ الاقتصاد التركي، الذي تعرض لهزة بسبب الولايات المتحدة. وتعلم الدوحة جيدًا أن سقوط حليفتها الإقليمية خطر عليها. فما هي نقاط ومراحل هذا التحالف بين الدولتين؟ (16.08.2018)  

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