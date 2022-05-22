تقرير: تركيا تحبط عملية إيرانية لاستهداف إسرائيليين

أفاد تقرير إخباري تركي اليوم الخميس ( 23 يونيو/حزيران 2022) بأن شرطة إسطنبول ألقت القبض على خمسة إيرانيين بتهمة العمل لصالح ما يشتبه أنها فرقة اغتيال كانت تستعد لاستهداف إسرائيليين في تركيا.

وذكرت صحيفة "خبر تورك" اليومية أن وحدات من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب داهمت أمس شققا وفنادق في إسطنبول كان يقيم بها المشتبه بهم، وصادرت وثائق رقمية ومسدسين بكاتمي صوت.

ولم يتسن الاتصال بشرطة إسطنبول للتعليق. وأضاف التقرير أنه يجري استجواب المشتبه بهم في مقر الشرطة، ولفت إلى أن أجهزة الاستخبارات التركية تتابع المشتبه بهم منذ فترة طويلة.

من جهتها أشارت وكالة الأنباء التركية "إخلاص" إلى أنّ الأشخاص الثمانية الذين أُلقي القبض عليهم من قبل الشرطة ومنظمة الاستخبارات الوطنية التركية، يعملون لحساب الاستخبارات الإيرانية. وأضافت الوكالة أنّه تمّ ضبط أسلحة خلال عمليات تفتيش نُفّذت في منطقة بيوغلو في وسط اسطنبول.

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وكانت إسرائيل أصدرت تحذيرا من السفر لتركيا نهاية أيار/مايو، بعدما تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالرد على اغتيال ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في طهران.

وشكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تركيا اليوم الخميس على مساعدتها في إحباط مؤامرة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول، وقال إن الجهود لا تزال جارية في هذا الصدد.

وأضاف لابيد خلال زيارة لتركيا "تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي

بين إسرائيل وتركيا". وتابع قائلا "هذه الجهود مستمرة".



وفي الأسابيع الماضية، أفادت الصحافة الإسرائيلية نقلاً عن مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، عن محاولات هجوم ضدّ إسرائيليين في تركيا. وأحبطت هذه الهجمات عبر التعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية، مع تعزيز البلدين علاقاتهما في الأشهر الأخيرة.

وأشادت إسرائيل وتركيا بنقطة تحوّل في العلاقات بينهما بعد زيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى تركيا في آذار/مارس، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ العام 2007.

وقام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي استقبل نظيره الإسرائيلي في أنقرة الخميس، بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية ايار/مايو كجزء من هذا التحوّل الدبلوماسي.

ووفقا لمحطة "تي آر تي" الحكومية، فإن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها من جانب إسرائيل في 16 عاما، مضيفة أن الجانبين سيبحثان تعيين سفراء وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة والأمن.

هـ.د/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)