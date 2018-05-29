تقرير: تراجع ملحوظ في عدد الجرائم بدوافع يمينية متطرفة في ألمانيا

ذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة (السادس من يوليو/ تموز 2018) استناداً إلى بيانات الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أن الجرائم بدوافع يمينية التي أفضت إلى إصابات جسدية تراجعت بنسبة تزيد عن 30 بالمئة العام الماضي، بينما تراجعت جرائم الحرق العمد لأكثر من 60 بالمئة، وكذلك جرائم العنف الموجهة ضد نزل اللاجئين بنسبة تزيد عن 70 بالمئة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا تراجع على نحو ملحوظ أيضاً العام الماضي. وترجح هيئة حماية الدستور أن السبب وراء تراجع الجرائم ذات الدوافع اليمينية المتطرفة هو "أحكام الإدانة الحازمة التي أصدرتها الكثير من المحاكم في قضايا تتعلق بهذا النوع من الجرائم، والتي تضمن بعضها غرامات مرتفعة على الجناة".

ورغم تراجع هذا النوع من الجرائم، فإن النصف الأول من عام 2018 شهد هجوماً كل يومين تقريباً على نزل للاجئين في ألمانيا، حسبما ذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة استناداً إلى بيانات مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي. وبحسب البيانات وقع 74 اعتداء على نزل للاجئين في ألمانيا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

ح.ز / ع.غ (رويترز / د.ب.أ )