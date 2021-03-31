تقرير: تراجع كبير لعمليات الإعدام بالعالم والسعودية وتضاعفها بمصر

أفادت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (21 أبريل/ نيسان 2021) أن عدد عمليات الإعدام الموثقة على مستوى العالم انخفض العام الماضي بمقدار يزيد على الربع ووصل إلى أقل مستوى له منذ بدء الإحصائية في عام 2007.
وبحسب إحصائيات المنظمة في تقرير لها تنشره الأربعاء، تم تنفيذ عقوبة الإعدام 483 مرة على الأقل في 18 دولة عام 2020، مقابل 657 عملية إعدام على الأقل في 20 دولة عام 2019، وبذلك يبلغ حجم التراجع نحو 26 بالمئة مقارنة بعام بـ2019.
وأرجعت المنظمة في تقريرها تراجع عدد عمليات الإعدام العام الماضي جزئياً إلى أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه تم تأجيل عمليات الإعدام في بعض الدول بسبب ظروف الجائحة، كما حصل في الولايات المتحدة، التي أدت أزمة كورونا فيها إلى تأجيل ست عمليات إعدام على الأقل، بحسب المنظمة.
ولكن على الرغم من تفشي وباء كورونا، فقد زاد عدد مرات تنفيذ عقوبة الإعدام في دولتين هما مصر وإيران. ففي مصر زاد عدد عمليات الإعدام في 2020 ثلاثة أضعاف عمّا كان عليه في عام 2019، وفق المنظمة.
وأضافت المنظمة أن أربع دول كانت مسؤولة عن 88 بالمئة من عقوبات الإعدام التي تم تسجيلها العام الماضي، وهي إيران بواقع 246 عملية على الأقل، ومصر بواقع 107 عمليات على الأقل، والعراق بواقع 45 عملية على الأقل، والمملكة العربية السعودية بواقع 27 عملية على الأقل.
وبذلك تكون حالات الإعدام انخفضت في السعودية، التي تعتبر من أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام. وبلغ الانخفاض في عام 2020 ما نسبته 85 في المائة مقارنة بالعام السابق. فقد تراجعت حالات الإعدام هناك من 184 حالة، إلى 27 حالة في 2020. كما تراجع أيضا عدد حالات الإعدام في العراق بأكثر من 50 في المائة، حيث تراجع من 100 حالة عام 2019 إلى 45 حالة في عام 2020، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ) عن التقرير.
وقالت المنظمة إن كلاً من الهند وقطر وعمان وتايوان استأنفت عمليات الإعدام العام الماضي، وتراوح عدد عمليات الإعدام بكل منها بين واحد وأربع عمليات.
من جانبه قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو: "عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وهي عقوبة غير إنسانية ويجب أن تكون من مخلفات الماضي"، وأضاف: "إعدام أشخاص في خضم أزمة صحية عالمية يؤكد سخافة عقوبة الإعدام".
وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم تضمين الصين في الإحصائيات؛ نظراً لأن عمليات الإعدام تظل سرية هناك، ولأن تحقيق توثيق دقيق ليس ممكناً. ولكن المنظمة تقدر عمليات الإعدام هناك بالآلاف.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، ك ن أ)
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه