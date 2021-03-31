تقرير: تراجع كبير لعمليات الإعدام بالعالم والسعودية وتضاعفها بمصر

أفادت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (21 أبريل/ نيسان 2021) أن عدد عمليات الإعدام الموثقة على مستوى العالم انخفض العام الماضي بمقدار يزيد على الربع ووصل إلى أقل مستوى له منذ بدء الإحصائية في عام 2007.

وبحسب إحصائيات المنظمة في تقرير لها تنشره الأربعاء، تم تنفيذ عقوبة الإعدام 483 مرة على الأقل في 18 دولة عام 2020، مقابل 657 عملية إعدام على الأقل في 20 دولة عام 2019، وبذلك يبلغ حجم التراجع نحو 26 بالمئة مقارنة بعام بـ2019.



وأرجعت المنظمة في تقريرها تراجع عدد عمليات الإعدام العام الماضي جزئياً إلى أزمة كورونا، مشيرة إلى أنه تم تأجيل عمليات الإعدام في بعض الدول بسبب ظروف الجائحة، كما حصل في الولايات المتحدة، التي أدت أزمة كورونا فيها إلى تأجيل ست عمليات إعدام على الأقل، بحسب المنظمة.

ولكن على الرغم من تفشي وباء كورونا، فقد زاد عدد مرات تنفيذ عقوبة الإعدام في دولتين هما مصر وإيران. ففي مصر زاد عدد عمليات الإعدام في 2020 ثلاثة أضعاف عمّا كان عليه في عام 2019، وفق المنظمة.

وأضافت المنظمة أن أربع دول كانت مسؤولة عن 88 بالمئة من عقوبات الإعدام التي تم تسجيلها العام الماضي، وهي إيران بواقع 246 عملية على الأقل، ومصر بواقع 107 عمليات على الأقل، والعراق بواقع 45 عملية على الأقل، والمملكة العربية السعودية بواقع 27 عملية على الأقل.

وبذلك تكون حالات الإعدام انخفضت في السعودية، التي تعتبر من أكثر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام. وبلغ الانخفاض في عام 2020 ما نسبته 85 في المائة مقارنة بالعام السابق. فقد تراجعت حالات الإعدام هناك من 184 حالة، إلى 27 حالة في 2020. كما تراجع أيضا عدد حالات الإعدام في العراق بأكثر من 50 في المائة، حيث تراجع من 100 حالة عام 2019 إلى 45 حالة في عام 2020، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكاثوليكية (ك ن أ) عن التقرير.

وقالت المنظمة إن كلاً من الهند وقطر وعمان وتايوان استأنفت عمليات الإعدام العام الماضي، وتراوح عدد عمليات الإعدام بكل منها بين واحد وأربع عمليات.

من جانبه قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا ماركوس بيكو: "عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وهي عقوبة غير إنسانية ويجب أن تكون من مخلفات الماضي"، وأضاف: "إعدام أشخاص في خضم أزمة صحية عالمية يؤكد سخافة عقوبة الإعدام".

وأشارت المنظمة إلى أنه لم يتم تضمين الصين في الإحصائيات؛ نظراً لأن عمليات الإعدام تظل سرية هناك، ولأن تحقيق توثيق دقيق ليس ممكناً. ولكن المنظمة تقدر عمليات الإعدام هناك بالآلاف.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، ك ن أ)