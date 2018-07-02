 تقرير: تراجع عمليات الترحيل من ألمانيا مقارنة بالعام الماضي | أخبار | DW | 15.07.2018

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أخبار

تقرير: تراجع عمليات الترحيل من ألمانيا مقارنة بالعام الماضي

كشف تقرير صحفي حديث أن عمليات ترحيل مهاجرين صادرة بحقهم قرار الترحيل من ألمانيا، تراجعت بمعدل 4 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ويعود السبب الرئيسي في صعوبة العثور على الأشخاص المعنيين.

NRW will über Weihnachten nicht abschieben (picture alliance/dpa/P. Seeger)

نصف المهاجرين الصادرة بحقهم قرارات ترحيل لا يتم العثور عليهم في مكان إقامتهم الرسمي في الموعد المقرر لترحيلهم، وإلى غاية شهر مايو/ شباط الماضي، لم يتم ترحيل سوى 11 ألفا ومئة شخص من أصل 23 ألفا وتسعمائة، وفق ما أفادت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الصادرة الأحد (15 يوليو/ تموز 2018).

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في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تستمر بعضها في إعادة توطين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. إلا أن الحاجة لإعادة التوطين مازالت أكبر من عمليات إعادة التوطين الحالية. (14.07.2018)

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الحالات المتبقية وعددها 11 ألفا وخمسمائة تعذر فيها اتمام عمليات الترحيل لكون أن السلطات لم تعثر على الأشخاص في مكان إقامتهم عند موعد الترحيل، أو أنهم تركو المسكن واختفوا عن الأنظار قبل الموعد المحدد.

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وحسب ذات التقرير تعذر في 1300 حالة عملية الترحيل لأسباب مختلفة من بينها صعوبة الحصول على أوراق السفر الضرورية من البلد الأصلي أو أن طاقم الطائرة رفض استقبال المرحلين على متن الطائرة وهو ما يسري على 150 حالة.  وحسب الإحصائيات الواردة في التقرير، انخفض معدل عمليات الترحيل بشكل واضح إلى نحو 4 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

وفي ذات السياق اتهم وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الولايات الألمانية بترحيل لاجئين وصفهم بأهم مندمجين جيدا في المجتمع. وقال هايل لصحيفة "أوغسبورغر ألغيماينه" الألمانية في عددها الصادر غدا الاثنين: "في الواقع لدي أحيانا شعور أنه يتعين على الأشخاص الخطأ مغادرة ألمانيا".

وأضاف أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، قام في الفترة التشريعية الماضية بتطبيق نظام يتسنى فيه للاجئين الشباب الذين يقومون بتدريب إنهاء هذا التدريب والبقاء بعدها لمدة عامين في ألمانيا. كما انتقد الوزير الاتحادي اختلاف تطبيق ذلك في الولايات الاتحادية، وقال: "يسير ذلك على نحو سيء للغاية في ولاية بافاريا التي يحكمها الحزب المسيحي الاجتماعي". 

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى جانب  الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي البافاري.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ) 

 

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