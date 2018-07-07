تقرير: تراجع عدد المرفوضين عند الحدود الألمانية عام 2018

حسب تقرير صدر عن وزارة الداخلية الألمانية ونقلته صحيفة "راينشه بوست" اليوم (الثلاثاء 22 كانون الثاني/ يناير 2019) رفضت شرطة الحدود الألمانية 12 ألفا و79 شخصا من إجمالي 42 ألفا و478 شخصا كانوا يعقدون العزم على دخول البلاد بصورة غير قانونية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وفي عام 2017 ، تم رفض 12 ألفا و370 شخصا من 50 ألفا و154 شخصًا. وعلى الحدود الألمانية مع النمسا وحدها، وهي الحدود الألمانية الوحيدة التي يتم التحكم فيها بشكل نشط ، وقد تم منع ستة آلاف و208 أشخاص من بين 11 ألفا و464 محاولة دخول غير شرعية، حسبما نقلت الصحيفة.

وفي العام الماضي، وافقت ولاية بافاريا، التي تشترك في حدود مع النمسا، مع الحكومة الاتحادية للمستشارة أنجيلا ميركل على أنها ستشكل قوة شرطة خاصة بها قوامها 500 فرد عند الحدود، وهي المدخل الرئيسي للمهاجرين الذين يحاولون دخول ألمانيا. وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة داخلية بافاريا، فقد سجلت الدوريات بعد ستة أشهر من عمل قوة الشرطة الخاصة عند الحدود الألمانية النمساوية 15 ألفا و500 جريمة وجنحة خلال ستة أشهر.

في سياق ذي صلة طالبت صحيفة دي فيلت الألمانية في مقالها الافتتاحي اليوم الثلاثاء بمعاقبة طالبي اللجوء الذين يقومون بإخفاء هويتهم لدى وصولهم البلاد. وكتبت الصحيفة" خلال النصف الأول من عام 2018 وصل 58% من طالبي اللجوء بدون جواز سفر. من هم؟ هل لديهم أسباب لطلب اللجوء؟". وأضافت الصحيفة" على عكس قوانين الإقامة الألمانية، حق اللجوء لا يقر بمعاقبة من يقدم تفاصيل زائفة حول هويته".

وأكملت الصحيفة" إذا كذب بريطاني، يريد الحصول على حق البقاء في ألمانيا بسبب اقتراب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بشأن هويته فإنه يعرض نفسه للعقاب. إذا كذب طالب لجوء فإنه لا يتعرض للعقاب". وأوضحت الصحيفة" يجب معاقبة من يكذب لفظيا، لأن تقديم جواز سفر زائف بالتأكيد يمثل جريمة".

م.م/ ح.ز (د ب ا)