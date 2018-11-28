تقرير: تراجع أعداد الهجمات على المسلمين ومنشآتهم في ألمانيا في 2018

كشفت صحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية اليوم الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، أن عدد الهجمات على المسلمين والمساجد والمنشآت الإسلامية في ألمانيا تراجع هذا العام بشكل ملحوظ، مقارنة بالعام الماضي. وبناء على تقرير للصحيفة بلغت تلك الهجمات من شهر يناير/ كانون الثاني 2018 حتى سبتمبر/ أيلول من نفس العام 578 هجمة، بينما كانت 780 اعتداءً في الشهور التسعة الأولى في عام 2017.
وشهد الربع الثالث من العام الجاري وقوع 190 اعتداء على المسلمين أو مساجدهم أو منشآتهم، وهو نفس الرقم في الربعين الأولين. وتمثلت معظم تلك الاعتداءات في إهانات وشتائم، ولكن أيضا كانت هناك حالات إكراه. وسجل موظفو الأمن الألماني وقوع أضرار بالممتلكات وتلطيخ للجدران، لكن لا توجد على ما يبدو معلومات متاحة بشأن حجم الأضرار.
واستندت الصحيفة في تقريرها إلى رد من وزارة الداخلية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار (دي لينكه) حول هذا الموضوع. وأوضحت الصحيفة أن توقعات سلطات الأمن تشير إلى أن الجناة في كل هذه الجرائم تقريبا هم من اليمينيين المتطرفين.
وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى حدوث ارتفاع في أعداد الأشخاص الذين أُصيبوا في هذه الإعتداءات، إذ وصل عددهم في العام الحالي إلى 40 شخصا مقابل 27 شخصا في نفس الفترة من 2017 وكان عدد المصابين في هذا النوع من التعديات قد وصل إلى 32 شخصا في مجمل عام 2017.
ص.ش/م.س (دب أ، ك ي ن)
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة
تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
دين المحبة والعدالة
"ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
احترام ذوي المعتقدات الأخرى
"الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
"ننتمي إلى المجتمع الألماني"
وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
تنديد بالتطرف
وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حوار بين مسلمين وغير مسلمين
حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
اعتداءات..منها حرق للمساجد
منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
"لحظة تُحرِّك المشاعر"
"لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حضور سياسي وديني
جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.
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مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم
حرية دينية في ألمانيا
"أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.
الكاتب: علي المخلافي