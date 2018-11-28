 تقرير: تراجع أعداد الهجمات على المسلمين ومنشآتهم في ألمانيا في 2018 | أخبار | DW | 13.12.2018

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أخبار

تقرير: تراجع أعداد الهجمات على المسلمين ومنشآتهم في ألمانيا في 2018

أظهرت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية تراجعا ملحوظا في أعداد الهجمات على المسلمين والمساجد والمنشآت الإسلامية في ألمانيا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. غير أنه سجل هذا العام ارتفاع في عدد المتضررين من تلك الاعتداءات.

Duisburg Moschee DITIB (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

مسجد "ديتيب" في دويسبورغ بألمانيا (أرشيف)

كشفت صحيفة "نويه أوزنابروكر تسايتونغ" الألمانية اليوم الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2018)، أن عدد الهجمات على المسلمين والمساجد والمنشآت الإسلامية في ألمانيا تراجع هذا العام بشكل ملحوظ، مقارنة بالعام الماضي. وبناء على تقرير للصحيفة بلغت تلك الهجمات من شهر يناير/ كانون الثاني 2018 حتى سبتمبر/ أيلول من نفس العام 578 هجمة، بينما كانت 780 اعتداءً في الشهور التسعة الأولى في عام 2017.

مختارات

أدان ساسة ألمان الاعتداء بعبوات ناسفة على مسجد وقاعة مؤتمرات في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا الاثنين. وتعتقد الشرطة أن الهجومين وقعا بدوافع عدائية للأجانب. ودقت تعليقات الصحف ناقوس الخطر، محذرة من تجدر العنف. (28.09.2016)

أعلنت الشرطة والادعاء العام في ألمانيا أنها تبحث عن خمسة مطلوبين بتهمة "الشروع في القتل" بعد حريق متعمد في مسجد بجنوب ألمانيا، فيما أدانت الجالية التركية الحادث باعتباره "جريمة لا إنسانية" تقوض أسس المجتمع الألماني. (11.03.2018)

وشهد الربع الثالث من العام الجاري وقوع 190 اعتداء على المسلمين أو مساجدهم أو منشآتهم، وهو نفس الرقم في الربعين الأولين. وتمثلت معظم تلك الاعتداءات في إهانات وشتائم، ولكن أيضا كانت هناك حالات إكراه. وسجل موظفو الأمن الألماني وقوع أضرار بالممتلكات وتلطيخ للجدران، لكن لا توجد على ما يبدو معلومات متاحة بشأن حجم الأضرار.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى رد من وزارة الداخلية على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار (دي لينكه) حول هذا الموضوع. وأوضحت الصحيفة أن توقعات سلطات الأمن تشير إلى أن الجناة في كل هذه الجرائم تقريبا هم من اليمينيين المتطرفين.

وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى حدوث ارتفاع في أعداد الأشخاص الذين أُصيبوا في هذه الإعتداءات، إذ وصل عددهم في العام الحالي إلى 40 شخصا مقابل 27 شخصا في نفس الفترة من 2017 وكان عدد المصابين في هذا النوع من التعديات قد وصل إلى 32 شخصا في مجمل عام 2017.

ص.ش/م.س (دب أ، ك ي ن)

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    نبذ للكراهية ومطالبة بالعدالة

    تقول إيمان رايمان (يسار الصورة) رئيسة المجلس التنسيقي للمسلمين في مدينة برلين: "نطالب بالعدالة لإخواننا المسلمين في كل مكان وننتقد العنف والتطرف".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    دين المحبة والعدالة

    "ديننا دين السلام. والمسلم من سلم الإنسان من لسانه ويده"، كما يقول بكر ألبوغا، المتحدث باسم المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    احترام ذوي المعتقدات الأخرى

    "الله يعلمنا في القرآن عدم الظلم واحترام ذوي المعتقدات الأخرى"، كما يقول بكر ألبوغا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "ننتمي إلى المجتمع الألماني"

    وتضيف إيمان رايمان: "ننتمي إلى المجتمع الألماني ونعمل فيه وندفع الضرائب في ألمانيا ونسعى للمزيد من المساواة ومن حقوقنا كمسلمين في ألمانيا".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    تنديد بالتطرف

    وتستطرد إيمان رايمان: " نحن نندد بممارسات تنظيم الدولة الإسلامية الخاطئة. هذه الممارسات لها تأثير سلبي علينا كمسلمين في الغرب".

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين

    حوار بين مسلمين وغير مسلمين على هامش صلاة الجمعة.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    اعتداءات..منها حرق للمساجد

    منذ عام 2012 حتى عام 2014 "وقع أكثر من 80 هجوما على المساجد في ألمانيا"، وفق المجلس التنسيقي لمسلمي ألمانيا.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    "لحظة تُحرِّك المشاعر"

    "لحظة تحرك المشاعر" هكذا وصف نيكولاوس شنايدر رئيس الكنيسة الإنجيلية (يسار) اعتبار المسلمين نبذ التطرف من صلب دينهم. (ألبوغا: يمين).

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حضور سياسي وديني

    جانب من الحضور: نائبة رئيس البرلمان الألماني ونائبة رئيس الكنيسة الكاثوليكية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي ورئيس حزب الخضر ورئيس حزب اليسار.

  • Veranstaltung Unter dem Motto: Muslime stehen auf gegen Hass und Unrecht

    مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

    حرية دينية في ألمانيا

    "أنا أشعر بالصدمة من وجود أحكام مسبقة ومعاداة للمسلمين في بلادنا"، كما يقول شنايدر، مشيرا إلى أن الحرية الدينية مضمونة للجميع في الدستور الألماني.

    الكاتب: علي المخلافي


مختارات

مسلمو ألمانيا في جمعة الوقوف ضد الكراهية والظلم

عند 2000 مسجد بألمانيا تجمعت حشود المسلمين بعد صلاة الجمعة تحت شعار "الوقوف ضد الكراهية والظلم"، منددين بالعنف الممارس باسم الإسلام بالشرق الأوسط ومحتجين على الاعتداء على المساجد والكنُس في ألمانيا. DW رافقتهم في برلين. (19.09.2014)  

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ذكرت صحيفة ألمانية، نقلاً عن وزارة الداخلية، أن السلطات وثقت نحو ألف هجوم على مسلمين ومنشآت إسلامية مثل المساجد في عام 2017. وعلق مسؤول في الجالية المسلمة قائلاً إنه يعتقد أن الإحصائية لم تحصر كافة الجرائم.

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