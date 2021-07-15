 تقرير: بوتين عرض على بايدن استخدام القواعد الروسية بآسيا الوسطى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2021

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تقرير: بوتين عرض على بايدن استخدام القواعد الروسية بآسيا الوسطى

في عرض نادر خلال فترة من توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو، عرض الرئيس الروسي بوتين يعرض على نظيره الأمريكي بايدن استخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى لجمع المعلومات من أفغانستان، حسبما أكد تقرير إعلامي.

لقاء بوتين وبايدن في جنيف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرض على نظيره الأمريكي جو بايدن استخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى.

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" اليوم السبت (17 يوليو/ تموز 2021) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض في يونيو/ حزيران على نظيره الأمريكي جو بايدن استخدام القواعد العسكرية الروسية في آسيا الوسطى لجمع المعلومات من أفغانستان أثناء مغادرة القوات الأمريكية البلاد.

وحقق مقاتلو طالبان تقدما كبيرا مع انسحاب القوات الأمريكية بعد حرب امتدت لعشرين عاما، وهو ما يمثل مشكلة أمنية لموسكو التي تخشى من احتمال دفع اللاجئين إلى فنائها الخلفي في آسيا الوسطى وزعزعة استقرار جناحها الدفاعي الجنوبي.

مختارات

اتفق الرئيسان الأمريكي بايدن والروسي بوتين في القمة التي جمعتهما في جنيف على استئناف محادثات الحد من التسلح وعودة سفيري البلدين بعد سحبهما في وقت سابق. الرئيسان قالا إن الاجتماع بينهما كان بناء وخلا من المشاعر العدائية.

الحرب الإلكترونية باتت خطراً جسيماً لدرجة أن البند الخامس من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات يشملها. ومع انعقاد القمة الثنائية بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين، يحذر الخبراء من أن الأسوأ ما يزال على الطريق.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" نقلا عن "مصادر" إن بوتين اقترح أثناء محادثاته مع بايدن في قمة جنيف في 16 يونيو/ حزيران  إجراء محادثات من أجل التنسيق بشأن أفغانستان وإتاحة القواعد الروسية في طاجيكستان وقرغيزستان "للاستخدام العملي" وذلك في عرض نادر خلال فترة من توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وقالت الصحيفة إن هذا كان يتضمن تبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها باستخدام الطائرات المسيرة، لكن لم يصل رد ملموس من الجانب الأمريكي. ولم يرد الكرملين حتى الآن على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن إدارة بايدن تجري محادثات مع كازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان حول استقبال مؤقت لآلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية ويواجهون الآن تهديدات من طالبان.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس إن انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان جعل الوضع السياسي والعسكري أكثر غموضا، مما أدى بدوره إلى تفاقم التهديد الإرهابي في المنطقة. وأضاف لافروف، خلال مؤتمر مع كبار المسؤولين في آسيا الوسطى في طشقند عاصمة أوزبكستان، أن روسيا تريد المساعدة في بدء محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان.

ع.ش/أ.ح (رويترز)

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