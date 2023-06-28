 تقرير: بريغوجين كان يريد القبض على وزير الدفاع الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.06.2023

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تقرير: بريغوجين كان يريد القبض على وزير الدفاع الروسي

ذكر تقرير إعلامي أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين كان يريد اعتقال مسؤولين كبار في القيادة العسكرية الروسية، لكن خططه أُحبطت، وهذا ما دفعه لشن تمرده الأسبوع الماضي.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف

وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف كان هدف قائد مجموعة فاغنر، أثناء توجههما الى جنوب البلاد.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين لم تكشف هوياتهم قولهم إنه كان يرغب في القبض على وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الاركان فاليري غيراسيموف أثناء توجههما الى جنوب البلاد.

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لكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي علم بهذا المخطط وقام المسؤولان بتعديل برنامجهما، كما أفادت الصحيفة اليوم الأربعاء (28 يونيو/ حزيران 2023).

وحسب الصحيفة أنّ ذلك أرغمبريغوجين على تقريب موعد تنفيذ خططه،  والجمعة الماضي استولت قواته من دون مقاومة تذكر على مقر الجيش الروسي في روستوف، وهو المقر الأساسي لقيادة الحرب في أوكرانيا قبل "الزحف" على موسكو.

والسبت عدل موقفه تماما، موضحا في رسالة صوتية أنه كان يريد إنقاذ مجموعته وليس الاستيلاء على السلطة.

واتهم  قائد فاغنر  الموجود في بيلاروسيا منذ الثلاثاء، وزير الدفاع ورئيس الأركان بعدم الكفاءة وبأنهما ضحيّا بآلاف الجنود في أوكرانيا.

من جانبها أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين مجهولين، قولهم إن الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين كان على علم مسبق  بخطط بريغوجين  لإطلاق تمرد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية انترفاكس عن قائد الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن التمرد تم "التخطيط له من أجهزة الاستخبارات الغربية" التي "كانت على علم بالأمر قبل أسابيع من حصوله".

 

من جهته قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن من الواضح أن فلاديمير بوتين "المنبوذ" يخسر الحرب في أوكرانيا لكن من المبكر القول إن كان  تمرد مجموعة فاغنر المسلحة  أضعف الرئيس الروسي من عدمه.

وأكد بايدن، ردا على إسئلة صحافيين في البيت الأبيض تمحورت على احتمال أن يكون التمرد أضعف بوتين، "من الصعب البت بذلك، من الواضح أنه يخسر الحرب" في أوكرانيا و"يخسر الحرب في الداخل الروسي". وشدد الرئيس الأميركي على أن بوتين بات "منبوذا عبر العالم".

ويبقى البيت الأبيض حذرا بشأن تفسير تداعيات الأحداث المفاجئة التي شهدتها روسيا نهاية الأسبوع الماضي عندما تمردت مجموعة فاغنر على القيادة العسكرية الروسية وسيطرت على قواعد للجيش وتوجهت قواتها نحو موسكو قبل أن توقف زحفها وتعود أدراجها.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)

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  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

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    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

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  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

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