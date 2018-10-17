 تقرير: برلين تعتبر الرواية السعودية حول خاشقجي بلا مصداقية | أخبار | DW | 17.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تقرير: برلين تعتبر الرواية السعودية حول خاشقجي بلا مصداقية

كشف تقرير لموقع "شبيغل أونلاين" أن الحكومة الألمانية "غير مقتنعة" بالمعلومات التي قدمتها الرياض بشأن قضية خاشقجي وتعتبرها بلا مصداقية. فيما لوح أحد المسؤولين في حزب ميركل بأن أوروبا قد تضطر لتغيير سياساتها تجاه الرياض.

Saudi-Arabien König Salman und Kronprinz Mohammed bin Salman (Reuters/F. Al Nasser)

 

ترى الحكومة الألمانية أن المعلومات، التي قدمتها السعودية بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لا تتمتع بمصداقية، بحسب تقرير لموقع "شبيغل أونلاين" نشر اليوم الأربعاء (17 أكتوبر تشرين الأول 2018).

وذكر الموقع أنه وفي اجتماع سري  للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، وصف أحد كبار المسؤولين في وزارة الخارجية - لم تذكره بالاسم- الرواية السعودية بشأن القضية بأنها "غير مقنعة". ولحد كتابة هذه الأسطر، لم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على ما أورده الموقع الإخباري الألماني.

وفي ذات السياق، قال يورغن هارت، المتحدث المعني بالسياسة الخارجية في حزب المستشارة ميركل، لإذاعة دويتشلاند فونك "في أذهاننا صورة شديدة التباين للسعودية، خاصة فيما يتعلق بما حدث في قضية خاشقجي في الأيام القليلة الماضية، وما سيظهر في الأيام المقبلة سيكمل تلك الصورة. قد تضطر أوروبا لتصحيح سياساتها تجاه السعودية".

مختارات

بوادر أزمة بين الرياض وواشنطن على خلفية قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي: ترامب يتوعد بـ"عقاب قاس" والرياض تهدد بالرد على أي خطوة تتّخذ ضدها "بإجراء أكبر". ما هي أسلحة السعودية الاقتصادية في هذه المواجهة؟ وما مدى فعاليتها؟ (15.10.2018)

قال خبير ألماني إن ألمانيا لا تريد أن تتضرر علاقاتها بالسعودية، لكنه أكّد في المقابل على أن الرد المناسب من الغرب في حال تأكد اغتيال خاشقجي بأمر من السعودية هو طرد الدبلوماسيين السعوديين. (13.10.2018)

وأضاف السياسي المحافظ "علينا استغلال نفوذنا الاقتصادي حتى تبقى السعودية على مسار يضمن الاستقرار في المنطقة". وتابع قائلا إن من السابق لأوانه وضع اقتراحات ملموسة لإحداث تغيير في السياسات وإنه لا توجد خطط لفرض عقوبات على السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت الحكومة الألمانية كلا من السعودية وتركيا بتقديم معلومات رسمية بشأن واقعة اختفاء خاشقجي، بأسرع ما يمكن. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسمها إن شيئا لم يحدث منذ يوم الثاني من تشرين أول/أكتوبر الجاري عندما دخل الصحفي السعودي قنصلية بلاده في إسطنبول، مضيفا أن ذلك من شأنه ألا " يزيل القلق من إمكانية ثبوت صحة هذا الاشتباه المروع".

من جانبها، قالت ماريا اديبار المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إنه لم يتم تحديد مدة زمنية معينة للسلطات التركية والسعودية لتوضيح الاتهامات، لكن هناك رغبة ملحة "أن يحدث ذلك قريبا". وذكرت اديبار أن وزير الخارجية هايكو ماس تحدث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو حول التحقيقات أول أمس الاثنين.

وحسب تقارير إعلامية، فإن السلطات التركية تتوقع أن يكون قد جرى قتل خاشقجي داخل القنصلية على يد فرقة خاصة قدمت من السعودية إلى تركيا. فيما نفى الملك السعودي وولي عهده خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي علمهما بواقعة قتل الكاتب المنتقد للحكومة السعودية.

ي.ب/ أ.ح  (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 11:21
بث مباشر الآن
11:21 دقيقة

مقابلة حصرية لـ DW مع أمير سعودي معارض

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مقابلة حصرية لـ DW مع أمير سعودي معارض  

مواضيع ذات صلة

الحوار الحصري لمسائية DW عربية كاملا مع الأمير خالد بن فرحان آل سعود عن قضية خاشقجي ورسالته للعاهل السعودي 17.10.2018

في حوار حصري لمسائية DW عربية، الأمير خالد بن فرحان آل سعود يقول إنه ليس خائفا على نفسه بعد قضية خاشقجي ويحكي عن تأمينه في ألمانيا، كما وجه الأمير رسالة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

USA Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Donald Trump in Washington

قضية خاشقجي ..الغرب أمام امتحان الإغراءات السعودية! 15.10.2018

مع تزايد الضغوط الدولية على السعودية في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي تبدو الرياض في وضع لا تحسد عليه. فهل تلجأ إلى ورقة الاقتصاد لمواجهة الضغوطات وهل ينفعها ذلك مع الغرب الغاضب؟

هذه أبرز ردود الفعل الدولية حول اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي 17.10.2018

تحولت قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى قضية دولية، تعرف على أبرز ردود الفعل الأمريكية والأوروبية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  