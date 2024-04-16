تقرير: بايرن ميونيخ يستقر على مدربه الجديد

كشف تقرير صحفي عن هوية المدرب القادم لفريق بايرن ميونيخ خلفا لتوماس توخيل، الذي سيرحل عن الفريق بمجرد إسدال الستار على الموسم. الفريق البافاري أدرك على ما يبدو خطأ إقالة مدرب بفكر تكتيكي ممتاز، ويرغب الآن في عودته.

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ قد أدركت جيدا "خطأ" إقالة مدرب الفريق السابق يوليان ناغلسمان من منصبه بشكل مفاجئ قبل حوالي سنة، والتعاقد مع توماس توخيل على أمل الفوز بكل الألقاب الممكنة.

بيد أن توماس توخيل لم يقدم المطلوب منه بشكل جيد مع الفريق البافاري، والذي يُصارع هذا الموسم من أجل الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وتجنب شبح الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم.

وأعلن بايرن ميونيخ قبل أسابيع أن مدربه الحالي توماس توخيل سيغادر الفريق نهاية الموسم الحالي. ما يعني أن الفريق البافاري بحاجة إلى قائد جديد لسفينة الفريق البافاري، والإبحار بها وسط أمواج عاتية.

وفي هذا الشأن، كشفت قناة "سكاي نيوز" الألمانية أن إدارة بايرن ميونيخ قررت التعاقد مجددا مع يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني للإشراف على الفريق بداية من الموسم القادم.

وينتهي عقد يوليان ناغلسمان مع المنتخب الألماني صيف السنة الحالية. وكان المدرب الشاب قد أبدى انفتاحه على خوض تجربة تدريبية جديدة في حال وصله عرض ما، وفق ما أوردته وسائل إعلام ألمانية مختلفة.

وأشارت "سكاي نيوز" أن بايرن ميونيخ كان يُمني النفس بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، بيد أن رفض المدرب الإسباني الرحيل عن ليفركوزن، دفع الفريق البافاري لفتح النقاش مجددا مع يوليان ناغلسمان.

وتابع المصدر ذاته أن عقد يوليان ناغلسمان مع بايرن ميونيخ ستتراوح مدته بين ثلاث إلى أربع سنوات. وأضاف أن ناغلسمان منفتح من حيث المبدأ على العودة مجددا إلى فريق بايرن ميونيخ بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية صيف هذا السنة، والتي تحتضنها ألمانيا.

ولفت المصدر ذاته أن يوليان ناغلسمان لم يقدم بعد التزاما نهائيا لإدارة بايرن ميونيخ بالإشراف على تدريب الفريق مجددا. لكنه يعلم جيدا أن الجميع في الفريق البافاري سيكون في صفه في حال قرر العودة، حسب نفس المصدر.