تقرير: المغرب يمنح ترامب "وسام محمد" لدوره في الاتفاق الثلاثي

قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية لرويترز إن الرئيس دونالد ترامب تسلم اليوم الجمعة (15 يناير/كانون الثاني) أرفع وسام من المغرب لاعترافه بسيادة الرباط على الصحراء الغربية في مقابل توصل هذه الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب "وسام محمد"، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وتُقدم كهدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وساعدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في الوساطة لإبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدةوالبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.

وأثار ترامب، الذي يغادر مقعد الرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء، بعض الانتقادات له حول اتفاق المغرب، نظرا لأن الصحراء الغربية مثار نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية التي تدعمها الجزائر، وكانت واشنطن تحاول البقاء على الحياد في النزاع ودعم جهود الأمم المتحدة.

وتأتي الهدية المغربية لترامب في آخر أيامه بالبيت الأبيض، وهي أكثر أيامه صعوبة بعد تصاعد الانتقادات بحقه من لدن تيارات وشخصيات مقربة منه، إثر اقتحام مبنى الكابيتول من لدن مجموعة من أنصاره.

إ.ع/خ.س ( رويترز)