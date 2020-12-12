 تقرير: المغرب يمنح ترامب ″وسام محمد″ لدوره في الاتفاق الثلاثي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.01.2021

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تقرير: المغرب يمنح ترامب "وسام محمد" لدوره في الاتفاق الثلاثي

ليست الأيام الأخيرة لترامب في البيت الأبيض كلها لحظات صعبة، فقد تسلم أرفع وسام مغربي، يقدمه ملك البلاد، تقديرا له على اعترافه بـ"مغربية" الصحراء الغربية، الأمر الذي حصل مقابل التطبيع مع إسرائيل.

اتفاق ثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة

ترامب يتوسط الملك محمد السادس وبنيامين نتنياهو

قال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية لرويترز إن الرئيس دونالد ترامب تسلم اليوم الجمعة (15 يناير/كانون الثاني) أرفع وسام من المغرب لاعترافه بسيادة الرباط على الصحراء الغربية في مقابل توصل هذه الأخيرة لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

مختارات

ينتظر فريق بايدن أن تنتهي فترة ترامب بسرعة دون أن تأتي مفاجآت جديدة للعلن تحرج الرئيس القادم. فصفقات ترامب الأخيرة، وإن كانت إيجابية لإسرائيل، فهي قد تجعل بايدن يواجه "صداع رأس" بخصوص دور أمريكا في الخارج. كيف ذلك؟

بتغريدة واحدة أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زلزالاً قد يغير التوازنات الاستراتيجية بشمال إفريقيا. الصحافة الألمانية تابعت باهتمام اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية واستئناف الرباط للعلاقات مع إسرائيل.

وفي احتفالية خاصة أقيمت في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قدمت الأميرة لالة جمالة العلوي، سفيرة المغرب إلى الولايات المتحدة، لترامب "وسام محمد"، وهو جائزة لا تمنح سوى لرؤساء الدول، وتُقدم كهدية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

كما تلقى كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش جائزتين أخريين لعملهما على الاتفاق الإسرائيلي المغربي الذي جرى التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وساعدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في الوساطة لإبرام اتفاقيات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدةوالبحرين والسودان والمغرب تهدف لتطبيع العلاقات وبناء الروابط الاقتصادية.

وأثار ترامب، الذي يغادر مقعد الرئاسة الأمريكية يوم الأربعاء، بعض الانتقادات له حول اتفاق المغرب، نظرا لأن الصحراء الغربية مثار نزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية التي تدعمها الجزائر، وكانت واشنطن تحاول البقاء على الحياد في النزاع ودعم جهود الأمم المتحدة.

وتأتي الهدية المغربية لترامب في آخر أيامه بالبيت الأبيض، وهي أكثر أيامه صعوبة بعد تصاعد الانتقادات بحقه من لدن تيارات وشخصيات مقربة منه، إثر اقتحام مبنى الكابيتول من لدن مجموعة من أنصاره.

إ.ع/خ.س ( رويترز)

 

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