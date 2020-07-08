 تقرير: ″الكبتاغون″ حوَّل سوريا إلى دولة مخدرات | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.05.2021

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سياسة واقتصاد

تقرير: "الكبتاغون" حوَّل سوريا إلى دولة مخدرات

كثيرون يعرفون "شحنة الرمان" المستوردة من لبنان والتي احتوت على مخدرات وأثارت ضجة كبيرة ودفعت السعودية إلى حظر خضروات لبنان، بيد أن قليلين يعرفون أن هذا المخدر كان الكبتاغون. فما هو سره وكيف حوّل سوريا إلى دولة مخدرات؟

Libanon Beirut Pillen Zoll Amphetamin Doping Fußball

حبوب الكبتاغون المخدرة تم مصادرتها في كثير من دول الشرق الأوسط وأوروبا

منذ بدء أزمة "شحنة الرمان" التي حاولت فيها الدولة اللبنانية احتواءها، تم تسليط الضوء مجددا على عمليات تهريب المخدرات من لبنان وسوريا بعد أن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في أواخر أبريل / نيسان المنصرم أن شحنة الكبتاغون التي تم مصادرتها كان مصدرها سوريا.

سوريا ..دولة مخدرات؟

صحيفة "الغارديان" البريطانية كشفت في تقرير لها صدر الجمعة (7 مايو أيار 2021) كيف تحولت سوريا إلى دولة مخدرات عبر إنتاج مخدر الكبتاغون والذي يعرف بـ "فينيثيلين" وهو حبوب تعمل على تنشيط الجهاز العصبي، عبارة عن أمفيتامين معزز ما يحدث تأثيرت نفسيا أقوي أسرع بكثير من الأمفيتامين وحده.

مختارات

في واقعة هي الأكبر من نوعها، أحبط الأمن اللبناني محاولة تهريب نحو طنين من الحبوب المخدرة، قالت السلطات إن أميرا سعوديا حاول تهريبها على متن طائرة خاصة كانت متجهة من مطار بيروت إلى الرياض. السلطات كشفت ايضا عن إسم الأمير.

أعلنت السلطات اليونانية ضبط سفينة سورية انطلقت من ميناء اللاذقية كانت محملة بالحشيش ومخدر الكبتاغون المعروف أيضا بـ"مخدرات المجاهدين". فإلى أين كانت تتجه هذه السفينة؟

وقالت الصحيفة إن قبل مصادرة السعودية لملايين من حبات الكبتاغون، أُحبطت في السابق على مدار العاميين الماضيين عمليات تهريب لهذا المخدر في الشرق الأوسط وأوروبا قدرتها الصحيفة بما لا يقل عن 15 شحنة من الكبتاغون. ونقلت الصحيفة عن ستة مسؤولين في أجهزة شرطة واستخبارات في الشرق الأوسط وأوروبا قولهم إن كافة الشحنات كان مصدرها سوريا أو عبر الحدود اللبنانية حيث تشكلت عصابات إجرامية وزعماء ميليشيات وعصابات حدودية تصنع وتوزع كميات كبيرة من المخدرات على نطاق كبير. ونقلت عن مسؤول بارز في بيروت قوله "إن هذه العصابات خطيرة جدا. فهم لا يخافون من أي شيء. إنهم يختبئون لكن على مرأى من الجميع".

وقالت إن الحدود بين سوريا ولبنان انعدم فيها القانون وباتت مرتعا لعمليات التهريب والتي يتورط فيها مسؤولون من الجانبين، إذ ينقل المهربون الحشيش والكبتاغون عبر طريق ممتد من سهل البقاع اللبناني ومدينة القصير السورية الحدودية والطرق شمالا عبر مناطق سيطرة العلويين باتجاه مينائي اللاذقية وطرطوس.

ووفقا لصحيفة الغارديان، فإن اللاذقية تقع تحت عيون ومراقبة كثيفة من أجهزة أمنية أمريكية وأوروبية وأجهزة الاستخبارات. ورغم هذا، وقعت بعض عمليات التهريب من المصدر، وتم إحباطها لاحقا وشملت خمسة أطنان من حبات الكبتاغون عُثر عليها في اليونان في 2019وشحنتين مماثلتين في دبي في العام ذاته وأربعة أطنان من الحشيش تم العثور عليها في ميناء بورسعيد المصري في أبريل/ نيسان 2020 كانت ملفوفة في مواد تابعة لشركة "ميلك مان" التي كانت في ذلك الوقت يمتلكها رجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

وقالت الصحيفة إن هناك شحنة من الكبتاغون كانت متجهة إلى السعودية مخبأة في أوراق الشاي، فضلا عن غمليات مصادرة وقعت في رومانيا والأردن والبحرين وتركيا.

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"حبوب الجهاد المخدّرة" في سوريا... إنتاج داعش أم النظام؟

وفي يوليو / تمُّوز من العام الماضي، أعلنت إيطاليا مصادرة أكبر شحنة من مخدر الكبتاغون على مستوى العالم إذ تبلغ 14 طنا وتقدر قيمتها بمليار يورو في مرفأ ساليرنو جنوب مدينة نابولي. وكانت المخدرات موجودة في حاويات مشبوهة تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية.

وتقول الصحيفة إن المسؤولين الإيطاليين ألقوا باللائمة في بداية الأمر على مسلحي داعش إذ اتهموا مسلحي التنظيم بتصنيع حبوب الكبتاغون التي تم مصادرتها.

لكن في ديسمبر / كانون الأول وبعد مزيد من التحقيق، تم تحويل الاتهام إلى حزب الله اللبناني، وهو ما نفاه الحزب غير أن التجارة العالمية والإقليمية لمخدر الكبتاغون باتت مرتبطة بشكل وثيق بسوريا ولبنان والتي وصفتهما الغارديان "بالدولتين الفاشلتين".

الأمر يعود لسنوات

وتقول الصحيفة إن الأمر ليس بالحديث بل يعود لأعوام ماضية إذ ذكرت أن رجل أعمال سوري من مدينة اللاذقية طلب منه مسؤول أمني كبير في صيف 2015 أن يقوم باستيراد كميات كبيرة من فينيثيلين من الخارج. بيد أن رجل الأعمال هذا رفض وقرر الهروب خارج سوريا إلى فرنسا، مؤكدا للصحيفة "أعرف ماذا يريدون مني أن افعله. إنهم يريدون المركب الأساسي للكبتاغون. وهذا الدواء ينم عن تجارة قذرة".

لكن الصحيفة قالت إن هناك تجارا آخرين شمال سوريا، انساقوا لمطالب الدولة، مضيفة أن تصنيع الكبتاغون في معقل النظام أصبح واحد من قصص النجاح التجارية الوحيدة في سوريا باعتبارها صناعة كبيرة ومعقدة وبدأت وكأنها تنافس الناتج الإجمالي المحلي المتهالك.

Cannabis im Libanon

في لبنان تنتشر زراعة الحشيش على مساحات واسعة في البلاد

الكبتاغون واقتصاد سوريا

أصدر مركز التحليل والبحوث العملياتية البحثي والذي يركز على الوضع في سوريا، هذا الأسبوع تقريرا يسلط الضوء على دور الكبتاغون والحشيش في سوريا حيث إنهار الاقتصاد جراء عقد من الحرب والعقوبات الغربية والفساد المستشري والوضع المالي والاقتصادي المتردي في لبنان.

وقال المركز في التقرير إن "سوريا أصبحت دولة مخدرات لنوعين رئيسين يثيران القلق هما الحشيش والكبتاغون. وأصبحت سوريا مركزا عالميا لانتاج الكبتاغون حيث يتم الآن تصنيعه وتطويره تقنيا بمعدل أكبر مما مضى".

وأضاف التقرير "في عام 2020، وصلت قيمة صادرات سوريا السوقية من الكبتاغون إلى ما لا يقل عن 3.46 مليار دولار. ورغم أن تهريب الكبتاغون كان في السابق من مصادر تمويل الجماعات المسلحة المناهضة للدولة، لكن استعادة تلك المناطق مكن نظام الأسد وحلفائه الإقليميين الرئيسيين من تعزيز دورهم كمستفيدين رئيسيين من تجارة المخدرات في سوريا".

وفي ذلك، نقلت صحيفة الغارديان عن مصدر مطلع للنظام السوري يعيش في المنفى حاليا لكنه لا يزال يحتفظ باتصالات مع بعض المسؤولين داخل سوريا، قوله إن الاقتصاد السوري وصل إلى الهاوية.

وقال المصدر إن "الحرب في سوريا لم تتسبب فقط في قتل مئات الألاف ولجوء 6 ملايين خارج سوريا ونزوح 8 ملايين داخلها، وإصابة مليون شخص وتدمير كامل لمدن وبلدات، لكن تسببت الحرب في انهيار كامل للاقتصاد عقب الأزمة المصرفية في لبنان والتي تلاها وباء كورونا وقانون قيصر (العقوبات الأمريكية) الذي حول سوريا رسميا إلى بلد مخدرات.... وتحول عدد قليل من أمراء الحرب التابعين للنظام إلى أمراء مخدرات".

وأضاف المصدر في مقابلته مع الغارديان "في بداية الصراع كان الدولار يساوي 50 ليرة سورية. وقد انخفض سعر الصرف بشكل كبير لكن بقى السعر ما بين 500-600 ليرة سورية طوال الثماني سنوات منذ اندلاع الحرب وحتى الأزمة اللبنانية في عام 2019، وبعد ذلك بدأنا نرى الانهيار الكامل للعملتين (السورية واللبنانية) ما يدل على مدى ترابطهما. فلبنان كان بمناسبة جهاز التنفس الصناعي لسوريا وفجاة فقدت سوريا هذا الاكسجين".

ع.م / م.س

  • المصور، غيث السيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    صورة حزن لا ينتهي

    إدلب في 2020: شابان يبكيان والدتهما، بعد تعرض منزلهما لهجوم جوي. كان المصور غيث السيد نفسه في السابعة عشرة من عمره عندما اندلعت الحرب. كما قتل شقيقه في هجوم بالقنابل أيضا، ويقول: "عندما التقطت الصورة، عادت إليَّ كل مشاعر الرعب التي شعرت بها عندما مات أخي. وفجأة بدأت أبكي أنا بنفسي".

  • المصور، عبود همام

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ذكريات مدمرة في الرقة

    الرقة في عام 2019. امرأة تدفع عربة أطفال عبر مدينة مدمرة المعالم. ويقول المصور عبود همام: "في عام 2017 بدأت ألتقط صوراً لمدينتي. الذكريات تتواصل مع كل زاوية هنا. لقد دمروا كل ذلك. ستصبح صوري يوماً ما وثائق تاريخية".

  • المصور، مهند الزيات

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ضائعون وسط الأنقاض

    بنش (إدلب)، أبريل/ نيسان 2020. امرأة وابنتها. في لقطة سجلها مهند الزيات، إنهما تظهران وكأنهما كائنين صغيرين في صحراء من الأنقاض لا نهاية لها. لقد وجدتا الحماية في مدرسة مدمرة. مأوى خطير، لكنه أفضل من لا شيء. فالمخيم القريب للنازحين لم يعد به مكان شاغر.

  • المصور، مظفر سلمان

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    الشرب من حفرة ناجمة عن القنابل

    حلب في يونيو/ حزيران 2013: تدمير خط مياه في هجوم، ويبدأ الصبي على الفور بالشرب من الحفرة الناتجة عن القنابل والتي امتلأت بالمياه. ويقول المصور مظفر سلمان: "في ذلك الوقت، قال بعض الناس إن الصورة غير واقعية، وأنه كان علي من الأفضل أن أعطيه ماءً نظيفاً. لكني أعتقد أنه من أجل تغيير الواقع، من المهم أولاً تصويره كما هو".

  • المصور، عمر صناديقي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    الهروب من الغوطة

    عند الهروب من الغوطة في مارس/ آذار 2018، رجل يحمل طفلته في حقيبة سفر إلى نقطة الخروج، والتي من المفترض أن تمهد الطريق للحرية. وكتب المصور عمر صناديقي: "الحرب في سوريا لم تغير البلد فحسب. لقد غيرتنا أيضًا. وغيرت طريقة نظرتنا إلى الناس وكيف نلتقط الصور وبالتالي نرسل رسائل إنسانية إلى العالم".

  • المصور، سمير الدومي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    مواصلة العيش والمثابرة

    إحدى ضواحي دمشق في 2017: أم محمد وزوجها يجلسان في منزلهما المدمر وكأن شيئًا لم يحدث. يقول المصور سمير الدومي: "هذه المرأة من أكثر الأشخاص الذين قابلتهم إثارة للإعجاب. لقد أصيبت بجروح بالغة وبعد ذلك بقليل أصيب زوجها أيضًا، فبقيت في المنزل لتعتني به. وصمودها يعكس الوجه الحقيقي للسوريين".

  • المصور، محمد أبازيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    أم تبكي ولدها في عيد الفطر

    منطقة درعا في 2017. ليس هناك شيء للاحتفال به في عيد الفطر. يقول المصور محمد أبازيد: "في عام 2017، رافقت هذه المرأة وهي تزور قبر ابنها في أول أيام عيد الفطر. وأنا نفسي عندها غلبني البكاء، لكني مسحت دموعي حتى يكون بمقدوري التقاط الصور".

  • المصورة، كارول الفرح

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    طفولة في الكرسي المتحرك

    دمشق ، يناير/ كانون الأول 2013. الطفلة آية البالغة من العمر خمس سنوات تنتظر على كرسي متحرك بينما والدها يحضر لها وجبتها الغذائية. كانت في طريقها إلى المدرسة عندما أصابتها قنبلة، وتقول: "كنت أرتدي حذائي البني في ذلك اليوم. وفي البداية رأيت الحذاء يطير في الهواء، ثم رأيت ساقي تتطاير معه".

  • المصور، أنس الخربوطلي

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    ألعاب بهلوانية سورية

    في كفر نوران بالقرب من حلب، حوَّل رياضيون سوريون مشهد الأنقاض إلى أماكن لممارسة "الباركور" (حركات الوثب) البهلوانية الجريئة. وعلى ما يبدو تظهر لقطة المصور أنس الخربوطلي أن رياضات الحركة في المدن والحركات المثيرة تصلح ممارستها أيضًا وسط الأنقاض الخرسانية.

  • المصور، علي الحاج سليمان

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    أمل في بداية جديدة

    بعد توقيع وقف إطلاق النار، تعود عائلة إلى موطنها جنوب إدلب عام 2020. التقط علي الحاج سليمان الصورة بمشاعر مختلطة ويقول: "أنا سعيد بالناس القادرين على العودة إلى قريتهم الأصلية. وحزنت لأنني طردت أنا أيضا ولا أستطيع العودة".

  • المصور، محمد أبازيد

    مشاهد لا تُنسى من عشر سنوات من الحرب والدمار في سوريا

    تراث روماني

    هذه هي سوريا أيضًا في حالة الحرب: المسرح الروماني في بصرى في منطقة درعا. في عام 2018، غمرته الأمطار الغزيرة. ملحوظة: قدم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA) جميع الصور في هذه الجولة المصور، لكنه لا يضمن دقة المعلومات المقدمة من أطراف ثالثة. والتعاون مع هؤلاء لا يعني وجود اتفاق من قبل الأمم المتحدة. إعداد: فريدل تاوبه/ غوران كوتانوسكي/ص.ش


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