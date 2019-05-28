تقرير: القوات الأمريكية سلمت العراق 30 "داعشيا" سرًا

ذكرت وكالة رويترز عن مقابلات مع سجناء ومصادر عراقية ووثائق قضائية أن القوات الأمريكية نقلت بسرية ما لا يقل عن 30 شخصا يشتبه في أنهم من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الأجانب المعتقلين في سوريا العام الماضي وفي أواخر 2017 إلى العراق لمحاكمتهم أمام قضائه.

وذكر التقرير، الذي أستند إلى وثائق محكمة عراقية وسجلات اعتقال أمريكية ومصادر مخابرات ومصادر قضائية وكذلك أشخاص مطلعين على الأمر، أن المحاكم العراقية أدانت ثلاثة من هؤلاء الرجال بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وقضت بإعدامهم، فيما حكم على خمسة منهم بالسجن المؤبد، وقال أربعة من منهم إنهم تعرضوا للتعذيب في السجن، وهو ادعاء لم يتسن لرويترز التحقق منه.

ونفى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي تسلم معتقلين من سوريا في عامي 2017 و2018، ونفى مزاعم المحتجزين بتعرضهم للتعذيب.

وامتنعت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، عن التعليق على ما توصلت إليه رويترز، لكنها أقرت بالتحديات التي يشكلها المحتجزون الذين اعتقلتهم جماعات كردية لا تحظى سلطتها باعتراف دولي. وقال المتحدث الكابتن بيل أوربان "قضية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية في سوريا مشكلة معقدة للغاية".

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك ثلاثة آلاف داعشي يواجهون الإعدام في العراق، وأكثر من 20 ألفا تشترط بغداد المليارات مقابل احتجازهم في سجونها... تعرف على التفاصيل... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3JG62 ثلاثة آلاف داعشي يواجهون الإعدام في العراق، وأكثر من 20 ألفا تشترط بغداد المليارات مقابل احتجازهم في سجونها... تعرف على التفاصيل...

وأضاف أن الولايات المتحدة تريد من الدول أن تتحمل مسؤولية مقاتليها الأجانب من خلال "المقاضاة أو برامج إعادة التأهيل أو غيرها من الإجراءات التي تحول دون انخراط المعتقلين مرة أخرى في الإرهاب".

في غضون ذلك، أصدرت محكمة في بغداد الأربعاء (29 أيار/مايو) حكما بالإعدام على سابع فرنسي خلال أربعة أيام، بتهمة الانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس في المحكمة. والمدان هو ياسين صقم (29 عاما) المنحدر من بلدة لونيل في جنوب فرنسا، وأحد أشهر الجهاديين في الإعلام الفرنسي، الذي تسلمه العراق من سوريا في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي.

وقبله بنحو ساعة، أصدرت المحكمة نفسها حكما بالإعدام على التونسي محمد بريري الذي نقل من سوريا إلى العراق في شباط/فبراير الماضي مع 11 جهاديا فرنسيا، وتبين خلال محاكمته الأربعاء أنه كان مقيما في فرنسا ولا يحمل جنسيتها.

وأصدر القضاء العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أحكام إعدام بحق ستة فرنسيين دينوا بالانتماء إلى تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد قال أمس الثلاثاء إن بلاده تكثف الجهود الدبلوماسية لمنع إعدام ستة من مواطنيها في العراق بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية. وقال وزير الخارجية أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان "بالنسبة للستة المحكوم عليهم بالإعدام، قلنا وسنكرر للسلطات العراقية موقفنا الرافض لعقوبة الإعدام".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز)