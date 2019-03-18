تقرير: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في السعودية في قضية قتل خاشقجي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي ليس من بين 11 مشتبها بهم تجرى محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.

ووجه النائب العام السعودي اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم في نوفمبر تشرين الثاني وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.

وفيما تعتقد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) وبعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بالقتل، تنفي الرياض بشدة تورط ولي العهد.

وقالت سبعة مصادر مطلعة على الإجراءات لكنها لم تحضر جلسات المحاكمة إن القحطاني لا يمثل للمحاكمة ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ يناير كانون الثاني.

وأقيل القحطاني وفرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة. وقال مصدران من المخابرات بالمنطقة لرويترز بعد أسابيع من الجريمة إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.

ومنذ ظهور مؤشرات على اشتباهه في قضية مقتل خاشقجي اختفى سعود القحطاني عن الأنظار وتوقف حتى على التغريد على حسابه بتويتر.

و.ب/ م.س(رويترز)