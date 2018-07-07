تقرير: القبض على زوجة تونسي يشتبه في إعداده لقنبلة بيولوجية بألمانيا

بناء على طلب من النيابة العامة ألقت السلطات الألمانية القبض على زوجة الإسلاموي التونسي سيف الله هـ.، المتهم بتصنيع قنبلة بيولوجية بمادة الريسين شديدة السمية في مسكنه بمدينة كولونيا. وكانت مجلة "شبيغل" قد ذكرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء (24 يوليو/ تموز 2018) أن الادعاء العام الألماني يتهم الزوجة (42 عاما) بمساعدة زوجها أكثر من مرة في شراء مواد لتصنيع القنبلة البيولوجية، ودعمه في محاولتي سفره إلى سوريا اللتين باءتا بالفشل. وقد وجد المحققون أنه تم شراء مطحنة قهوة كهربائية عبر حساب باسم الزوجة على موقع متجر "أمازون" الشهير، ويفترض المحققون أن هذه الماكينة كانت ستستخدم أو استخدمت في صنع سم الريسين، كما يعتقدون أن الزوجة جعلت حسابها بموقع أمازون تحت تصرف زوجها ودفعت الطلبيات، وعندما كان يبحث عن معدات للتفجير من بولندا، قامت هي بعملية التواصل (مع التجار)، حسب شبيغل.
زواج ولم شمل سريعان
وفي أول استجواب لها نفت الزوجة واسمها ياسمين هـ. معرفة أي شيء عن التخطيط للاعتداء المفترض. وبحسب معلومات شبيغل: فإن ياسمين اعتبرتها السلطات لفترة من "الراديكاليين"، وهي أم لستة أولاد ويقال إنها في الماضي سعت للتواصل مع إسلامويين. وزوجها الحالي سيف الله (30 عاما)، تعرفت عليه عبر فيسبوك، والتقت معه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وتزوجته مباشرة، حسب ما ذكرت هي بنفسها. وتابعت شبيغل أن سيف الله كان يعمل آنذاك كمتدرب في أحد فروع البريد في مكتب بريد ببلده تونس، وفي عام 2016 انتقل ليعيش مع زوجته في مدينة كولونيا الألمانية.
وبحسب بيانات سلطات الأمن، حاول التونسي سيف الله تصنيع مادة الريسين شديدة السمية في منزله بحي "كورفايلر" في مدينة كولونيا الألمانية. وتقول شبيغل إن قوات الأمن أكتشفت عنده حين القبض عليه أكثر من ثلاثة آلاف من بذور الريسين ونحو 84 ملييغرام من سم الريسين. وأنه استعان لإعداد المادة بإرشادات نشرها تنظيم "الدولة الإسلامية" في الانترنت.
وتم القبض على سيف الله هـ. في منتصف حزيران/ يونيو الماضي. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد التونسي للاشتباه الملح في تصنيعه أسلحة بيولوجية، والاشتباه المبدئي في إعداده لجرائم عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.
ص.ش/ح.ز (د ب أ، أ ف ب، DW)
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
أحبطت سلطات الأمن الألمانية هجوما كان "تنظيم داعش" يخطط لتنفيذه في البلدة القديمة بدوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا. وقال المدعي العام بمدينة كارلسروه إن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه فيهم من سوريا الخميس (2 حزيران 2016 )، مشيرا إلى أن شخصا رابعا رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا للسبب ذاته.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
وفي شباط/ فبراير الماضي، تابعت الشرطة نشاط خلية إرهابية في العديد من الولايات الألمانية حيث اتخذت إجراءات فورية في كل من برلين وشمال الراين وستفاليا وسكسونيا السفلى. وتمّ توقيف أربع جزائريين مشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم في برلين في مرحلة مبكرة، وفق السلطات الإتحادية.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نيسان/أبريل 2015 تم إلقاء القبض على زوجين في مدينة أوبرأورزيل في وسط ألمانيا، بعد العثور على قنبلة أنبوبية في الطابق السفلي لمنزلهما. وثارت شبهات حول انتماء الزوجين للحركة السلفية. وواجه الزوج اتهامات بالتخطيط لعمل يحرض على الإرهاب في حين تمّ إسقاط التحقيق الخاص بالزوجة.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في ديسمبر 2012 تمّ العثور على عبوة ناسفة في كيس قماش في محطة القطار في بون. ورغم من أن المدعي العام افترض أنها محاولة لشن هجوم إرهابي، فإنه لم يتسن التأكد من هذا. وفي 2013 ألقي القبض على 4 من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لهجوم على زعيم الحزب اليميني المتطرف الألماني من أجل ولاية شمال الراين ويستفاليا أو "برو إن آر في". ولا يزال الإرهابيون الأربعة المشتبه بهم قيد المحاكمة في دوسلدورف منذ سبتمبر.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في أبريل2011 ألقى المحققون القبض على 3 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة في ألمانيا. وفي ديسمبر 2011، تم القبض على عضو رابع من هذه الخلية التي أطلق عليها اسم "خلية دوسلدورف". وصدرت ضد الأربعة جميعهم أحكاما بالسجن في 2014.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
آذار/مارس 2011 لم تنجح الشرطة في إفشال هجوم، عندما قتل رجل من ألبان كوسوفو جنديين أمريكيين وأصاب اثنين آخرين بإصابات خطيرة في مطار فرانكفورت الرئيسي الدولي حيث صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في محطة قطارات كولونيا وضع رجلان في يوليو 2006 حقيبتين بهما متفجرات داخل قطارات جهوية تسير بين مدينتي هام وكوبلينس. غير أن فتيل الحقيبتين لم يشتعل. وفي ديسمبر 2008 تمّ الحكم بالسجن المؤبد على واضع "حقيبة القنبلة" في كولونيا.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في سبتمبر 2007 ألقي القبض على ما يُسمى "مجموعة زاورلاند". وفي 2010 صدرت أحكام بالسجن حتى 12 عاما ضد أربعة عناصر بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية على مراقص ومطارات ومؤسسات أمريكية في ألمانيا.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين الألماني والهولندي. وكشفت تقارير إعلامية داخلية أن قرار برلين جاء بناء على رسالة سرّية بعث بها مكتب الاستخبارات إلى وزير الداخلية تفيد بوجود عناصر تعد لهجوم إرهابي أثناء المباراة. وأبطلت السلطات مفعول قنبلة بمحيط الملعب.
الكاتب: م.أ.م