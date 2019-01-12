تقرير: العشرات من أعضاء المافيا العربية في برلين حضروا تشييع نضال

رصدت الشرطة الألمانية في برلين 128 شخصا ينتمون بشكل مباشر لعصابات الجريمة المنظمة أثناء جنازة كبيرة، حسب تقرير لإدارة مجلس الشيوخ (البرلمان) في ولاية برلين ردا على سؤال تقدم به عضو المجلس عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي توم شرايبر.

ويتعلق الأمر بجنازة نضال ر.، أحد أعضاء العشائر العربية الكبيرة، التي أقيمت في الصيف الماضي بمقبرة في حي شونبارغ وحضرها أكثر من 1500 شخص.

وحسب الشرطة، فقد تم التعرف على 101 شخصا من عصابات المافيا و27 آخرون من عصابات "الروك أند رول". فيما تم التعرف على 18 شخصا ينتمون للتيار الاسلامي.

وقامت الشرطة الألمانية يتجنيد أكثر من مائتي فرد من الشرطة ووحدات خاصة من مكتب مكافحة الجريمة لتأمين الجنازة.

وفي تصريح له لصحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار، قال شرايبر: "لم تكن بالتأكيد جنازة عادية. الأرقام تشير إلي أهمية المراقبة الاستخباراتية للشرطة في مجال الجريمة المنظمة. ولهذا السبب علينا دعم عمل مكتب مكافحة الجريمة عبر توظيف المزيد من الأفراد".

تجدر الإشارة أن نضال ر. البالغ من العمر 36 عاما وقت مقتله،كان قد قٌتل بالرصاص من قبل عدة رجال بالقرب من حقل تمبلهوف في وضح النهار أمام أنظار أفراد عائلته. ولم يتم القبض إلى الآن على الجناة.

و نضال، الذي تم حجب اسمه الأخير تماشياً مع قوانين الخصوصية الألمانية، ينتمي لعائلة لبنانية تقول السلطات إنها معروفة بمزاولة أنشطة اجرامية، بما في ذلك غسل الأموال و الاتجار في المخدرات والابتزاز والاتجار بالبشر والفساد. وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)

فقد ولد نضال في لبنان، وبدأ في ارتكاب جرائم في سن العاشرة، وأمضى حوالي ثلث عمره وراء القضبان.