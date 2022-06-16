تقرير: الحكومة الألمانية تدرس العودة لفرض ارتداء الكمامات

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فيلت آم زونتاغ الألمانية " Welt am Sontag" فإن الحكومة الألمانية تدرس إمكانية إعادة فرض ارتداء الكمامة من جديدً اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول القادم وحتى عيد الفصح بداية شهر أبريل/ نيسان وذلك للحماية من انتشار موجة جديدة من جائحة كورونا في الخريف.

وفقًا للتقرير، ستستمر إلزامية ارتداء الكمامة كما كان من قبل في وسائل النقل العام والمرافق الطبيةودور العجزة ، ولكن ستضاف إليها محلات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي، في حين لم يتم اتخاذ قرار بخصوص ارتدائها في المدارس.

وقال مكتب المستشارية حسب صحيفة فيلت آم زونتاغ إن عودة إلزامية ارتداء الكمامة هي واحدة من الإجراءات المحتملة التي سيتم إدخالها على التعديل المقبل لقانون الحماية من العدوى.

لكن بداية، وحسب ما تم الاتفاق عليه في التحالف الحكومي سيتم انتظار تقرير الخبراء المتوقع في نهاية يونيو بشأن فعالية ومخاطر تدابير الحماية من كورونا السابقة. لذلك لم ترغب وزارة الصحة الاتحادية في التعليق على الخطط المحتملة وعلى رأسها إعادة إلزامية ارتداء الكمامات.\

يذكر أن القواعد المعمول بها حاليًا ضمن قانون الحماية من العدوى بشأن كورونا ستننهي في 23 سبتمبر.

وفي سياق متصل، دعت مدن ألمانية إلى اتخاذ إجراءات سريعة من قبل الحكومة لاحتواء موجة كورونا الصيفية.

وقال رئيس اتحاد المدن الألمانية، ماركوس ليفه، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "نحتاج إلى قرارات سريعة وقانون اتحادي جديد لمكافحة العدوى قبل العطلة الصيفية"، مضيفا أنه أصبح من الواضح أن الإجراءات القانونية الحالية ليست كافية، وقال: "يجب ألا تستمر جائحة كورونا في مفاجأتنا".

من ناحيته قال وزير الصحة كارل لاوترباخ في وقت سابق من هذا الأسبوع إن ألمانيا تشهد بالفعل آثار موجة صيفية من الجائحة، مع ارتفاع أعداد المصابين بشكل سريع. ودعا لاوترباخ مزيد من الناس إلى الحصول على جرعة معززة ثانية من اللقاحات.

وأضاف وزير الصحة الألماني أن أي شخص يريد حماية نفسه والآخرين يجب أن يفكر في الحصول على جرعة رابعة، بغض النظر عن عمره. وقال إن ما يقرب من 80 بالمئة من الذين تجاوزوا الستين من العمر في ألمانيا لم يحصلوا على الجرعة الرابعة من تطعيم كوفيد-19 . كما أوصى بالاستمرار في وضع الكمامات في الأماكن المغلقة تحسبا لموجة العدوى خلال الصيف.

هـ.د/ع.ج.م (أ ف ب/ د ب أ/رويترز)