تقرير: الاتحاد الأوروبي يعتزم تغريم أبل نصف مليار يورو

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر لم تسمها أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة على شركة أبل تصل لنحو 500 مليون يورو بزعم انتهاك قانون المنافسة بالاتحاد. وقالت الصحفية إن من المتوقع إعلان الغرامة أوائل الشهر المقبل.

يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض أول غرامة لمكافحة الاحتكار على شركة "أبل" بالإضافة إلى حظر قواعد متجر التطبيقات " أبل ستورز "، التي يعتقد التكتل الأوروبي أنها تحبط المنافسة، وفق صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد (18 فبراير/ شباط 2024).

ومن المتوقع الإعلان عن الغرامة البالغة نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) الشهر المقبل، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها.

وكان من الممكن تغريم شركة آبل ما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد .

وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق لرويترز على تقرير الصحيفة، وكانت اتهمت الشركة العام الماضي بانتهاك قانون المنافسة في سوق خدمات بث الموسيقى التي تقدمها من خلال قواعد متجر تطبيقات أبل التي تمنع المطورين من إبلاغ المستخدمين بخيارات الشراء الأخرى.

ولم ترد أبل أيضاً حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وأثير التحقيق بسبب شكوى في عام 2019 من شركة "سبوتيفاي تكنولوجي إس إيه" السويدية، والتي قالت إنها اضطرت إلى زيادة سعر اشتراكها الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بقبضة "أبل" المزعومة على كيفية عمل متجر التطبيقات.

وركزت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه من "أبل" في لائحة اتهام رسمية في شباط/فبراير 2023، قائلة إن الشروط غير ضرورية وتعني أن العملاء يواجهون أسعاراً أعلى.

وفي أوائل عام 2022 ، بدأت "أبل" في السماح لـ "سبوتيفاي" وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل في الاشتراكات. وهذا يتجاوز خفض إيرادات "أبل" بنسبة تصل إلى 30% ويمنح المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك. لكن سبوتيفاي ردت على جهود "أبل"، قائلة في حزيران/يونيو إن القيود لا تزال قائمة وأن التغييرات كانت "للعرض فقط".

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)