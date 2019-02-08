 تقرير: اكتشاف عدد من المتطرفين في صفوف الجيش الألماني | أخبار | DW | 08.02.2019

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أخبار

تقرير: اكتشاف عدد من المتطرفين في صفوف الجيش الألماني

تمكنت الاستخبارات العسكرية الألمانية من اكتشاف عدد من المتطرفيين الإسلاميين واليمينيين في صفوف الجيش بينهم ضابط من وحدات قوات النخبة. واشارت تقارير صحفية إلى تراجع عدد المتطرفين بين الجنود الألمان.

Symbolbild | Deutschland | Militär (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

تم الكشف عن وجود سبعة متطرفين في صفوف الجيش الألماني في العام الماضي، وفقا لما ذكره تقرير إعلامي صدر اليوم الجمعة (9 شباط/ فبراير) في ألمانيا. وقالت صحف مجموعة (فونكه) الإعلامية الصادرة اليوم استنادا إلى إحصائية للاستخبارات العسكرية الألمانية (إم ايه دي)، أن المتطرفين الذين تم الكشف عنهم هم أربعة متطرفين يمينيين وثلاثة إسلاميين وتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، وأضافت أن غالبيتهم قد تمت إقالتهم من الجيش.

مختارات

كشفت الاستخبارات العسكرية الألمانية عن أن 29 جنديا سابقا خدموا في الجيش الألماني، قد سافروا إلى سوريا والعراق وأن البعض من هؤلاء التحق بـ"داعش". فيما حذر مفوض الحكومة لشؤون الدفاع من إمكانية استغلال الإسلاميين للجيش. (12.04.2016)

إنهم يكافحون ضد الجريمة الكبرى والإرهاب ويقومون بالمداهمات ويحررون الرهائن في الداخل والخارج، وهم متدربون على نزع مفعول القنابل: إنهم أعضاء وحدة النخبة GSG9 التابعة للشرطة الاتحادية في ألمانيا. (15.01.2018)

ومن بين الجنود اليمينيين المتطرفين ضابط من وحدة قوات النخبة (KSK)، يشتبه بنشره تعليقات ذات محتوى يميني متطرف على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما صرحت به ناطقة باسم الجيش الألماني اليوم الجمعة.

وحسب تقرير (فونكه)، فإن الاستخبارات العسكرية سجلت في العام الماضي 270 حالة اشتباه في مجال التطرف اليميني، وكان عدد هذه الحالات في عام 2017 وصل إلى 379 حالة. في المقابل ارتفعت حالات الاشتباه فيما يتعلق بالتطرف الإسلامي، إذ ارتفع عدد هذه الحالات من 46 حالة في عام 2017 إلى 50 في عام 2018.

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 وأوضح التقرير أن عدد حالات الأشخاص الرافضين للانضباط النظامي داخل الجيش ارتفع من 20 فردا عام 2017 إلى 36 فردا عام 2018، كما انخفضت حالات الاشتباه الخاصة بالمتطرفين اليساريين في الجيش من 12 فردا إلى فردين فقط. وتابع التقرير أن حالات الاشتباه في وجود أشخاص في صفوف الجيش يبغضون الأجانب، ارتفعت من 22 حالة عام 2017 إلى 35 حالة  عام 2018.

يذكر أن جهاز الاستخبارات العسكرية هو أصغر جهاز استخباراتي في ألمانيا، ومن بين مهامه الداخلية منع التجسس والتخريب داخل الجيش بالإضافة إلى البحث عن التوجهات والأنشطة المتطرفة بين الجنود.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

  • Ende der Wehrpflicht Dossierbild 2 (picture alliance/dpa)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في تمَوز/ يوليوعام 2008 التحق "فرانكو أ." بالجيش الألماني لتأدية الخدمة العسكرية في بلدة إيدارأوبرشتاين التابعة لولاية راينلاند بفالتس في ألمانيا. وفي العالم التالي 2009 التحق بمجموعة من الجيش الألماني متمركزة في فرنسا، وهناك درس علوم السياسية والاجتماع بأكاديمية سانت سير العسكرية.

  • Symbolfoto akademischer Abschluß (Fotolia/Franny-Anne)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    قدم "فرانكو أ." في كانون الأول/ ديسمبر عام 2013 أطروحته للماجستير والتي انتقد فيها ما أسماه بـ "الخلط المتعمد الذي يطال السلاسة الأوروبية "، في إشارة إلى سياسة الهجرة التي تتسبب في الاختلاط بين الشعوب.

  • Sanduhr im Sand (Gerhard Seybert/Fotolia)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    وقوبلت رسالة الماجستير بانتقادات شديدة من قبل المشرف بسبب المضمون الذي انطوى على فكر قومي متطرف وعن نداء صريح للعنصرية. ودافع "فرانكو أ." عن نفسه بأن اللغة المستخدمة قد تكون حملت عبارات غير مرغوب بها وذلك لكتابتها ضمن فترة زمنية قصيرة.

  • Springerstiefel Bundeswher Soldaten Rekruten (picture-alliance/dpa)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في تموز/يوليو 2015 منح رتبة ضابط بالجيش الألماني. وبعد عام تقريباً على تعيينه سجل نفسه كلاجئ سوري بإسم "دافيد بنيامين" في مدينة أوفنباخ. بعد ذلك نُقل إلى أحد مراكز إيواء اللاجئين التابعة لدائرة ايردينغ (ولاية بافاريا).

  • Deutschland Symbolbild Identitätsprüfung von Flüchtlingen (picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في شباط/فبراير2016 انتقل الضابط المنتحل شخصية لاجئ سوري إلى كتيبة الجيش 291 في إلكيرش (إكيرتش) في فرنسا. وبعد عشرة أشهر حصل على الحماية الجزئية، التي تمنح مؤخرا في ألمانيا لمعظم طالبي اللجوء السوريين.

  • Deutschland Bundeskriminalamt in Wiesbaden (picture-alliance/dpa/F. von Erichsen)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في شباط/فبراير2017 اعتقل في فيينا بشكل مؤقت بتهمة حيازة السلاح بدون ترخيص. ما أثار الشكوك حوله ودفع بالمكتب الفيدرالي لمكافحة الجريمة بتزويد جهاز المخابرات العسكرية بمعلومات حول انتحال الضابط الألماني لشخصية أخرى.

  • Anis Amri Pistole (picture-alliance/dpa/A. Medichini)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في 26 نسيان /أبريل 2017 ألقي القبض على الضابط المذكور في مدينة هاملبورغ بايرن. كما اعتقل أحد شركائه ويدعى "ماتياس ف."، وهو طالب نشأ مع "فرانكو أ." في مدينة أوفنباخ. وذكرت وزارة الدفاع الألمانية أنه تم العثور بحوزة المتهم الثاني على ذخيرة ومعدات عسكرية تم الحصول عليها من الجيش الألماني.

  • Ursula von der Leyen (Reuters/H. Hanschke)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    بعد هذه الواقعة انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في مقابلة مع القناة الثانية (ZDF) قادة الجيش وحملت ما "سوء القيادة" المسؤولية عن ما حدث مع الضابط المنتحل. في المقابل تزداد الضغوط التي تواجهها الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل على خلفية هذه الفضيحة.

  • Deutschland Verteidigungsministerium (Imago/blickwinkel/I. Schulz)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في الثاني من شهرأيار/مايو بدأت التحقيقات في قضية الضابط المنتحل وأفادت تقارير أن وزارة الدفاع الألمانية عثرت على دلائل تشير إلى وجود خلية يمينية متطرفة ضمن القوات المسلحة الألمانية.

  • Symbolbild BKA Durchsuchung Festnahme (picture-alliance/dpa/W. Pfeiffer)

    محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

    في التاسع من أيار/ مايو ألقي القبض على مشتبه فيه ثالث في قضية "فرانكو أ." في مدينة كيل بولاية بادن- فورتمبرغ الألمانية. وأفادت السلطات أن المشتبه به هو "مكسمليان ت." وهوألماني يبلغ من العمر 27 عاماً. ويشتبه في أن يكون خطط لعمل إرهابي في ألمانيا. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

محطات في حياة الضابط الألماني المنتحل شخصية لاجئ سوري

لا تزال واقعة انتحال الضابط الألماني "فرانكو أ." لهوية لاجئ سوري محط اهتمام وانتقاد الرأي العام الألماني. خاصة بعد أن كشفت التحقيقات الأولية أن الميول المتطرفة لدى الضابط كانت معروفة لدى قادته منذ أعوام. (11.05.2017)  

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