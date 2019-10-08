تقرير اعلامي: مستشار بيكنباور ربما عرض بيع صوت ألمانيا لروسيا

ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أن مستشار قيصر الكرة الألمانية فرانز بيكنباور عرض على الروس "بيع" صوت ألمانيا في الفيفا لصالحهم لقاء مبلغ ثلاثة ملايين يورو، وذلك أجل التصويت لصالح استضافة روسيا لكأس العالم 2018 لصالحها.

ووفقا للموقع الألماني فإن مستشار بيكنباور اشترط أن تدفع روسيا مبلغا اضافيا بقيمة مليون ونصف المليون يورو إذا تحقق فعلا فوز روسيا بتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام.

وقال موقع شبيغل أن بعض هذه الاتهامات تم ذكرها في السبق في كتاب "The Ugly Game " الذي أعده صحفيون بريطانيون. بيد أن الجديد في الأمر أن هناك رسائل الكترونية ظهرت، وتؤكد بشكل كبير هذه المزاعم، التي نفاها بيكنباور مرارا. ويقول الموقع الألماني إن اسمي بيكنباور ومستشاره ريدمان ظهرا في تبادل رسائل مع الروس.

وحاول موقع شبيغل أونلاين التواصل مع بيكنباور للتعقيب على هذا الموضوع ، إلا إن الموقع قال إنه لم يتلق أي رد من بيكنباور. ولم يذكر الموقع ما إذا كان قد طلب تعليق مستشار بيكنباور على ما جاء في التقرير أم لا.

يذكر أن بيكنباور كان أحد أعضاء لجنة الفيفا التنفيذية في 2010.

ع.أ.ج/ ع م (شبيغل)