 تقرير اعلامي: مستشار بيكنباور ربما عرض بيع صوت ألمانيا لروسيا | أخبار | DW | 30.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تقرير اعلامي: مستشار بيكنباور ربما عرض بيع صوت ألمانيا لروسيا

ذكر تقرير اعلامي أن رسائل بريد الكتروني بين مستشار قيصر كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور وجهات روسية عرض من خلالها المستشار التصويت لصالح استضافة روسيا لكأس العالم 2018. والقيصر لم يؤكد بعد أو ينفي ما جاء في التقرير.

Franz Beckenbauer (Getty Images/A. Rentz)

ذكر موقع "شبيغل أونلاين" الألماني أن مستشار قيصر الكرة الألمانية فرانز بيكنباور عرض على الروس "بيع" صوت ألمانيا في الفيفا لصالحهم لقاء مبلغ ثلاثة ملايين يورو، وذلك أجل التصويت لصالح استضافة روسيا لكأس العالم 2018 لصالحها.

ووفقا للموقع الألماني فإن مستشار بيكنباور اشترط أن تدفع روسيا مبلغا اضافيا بقيمة مليون ونصف المليون يورو إذا تحقق فعلا فوز روسيا بتنظيم هذا الحدث الرياضي الهام.

وقال موقع شبيغل أن بعض هذه الاتهامات تم ذكرها في السبق في كتاب "The Ugly Game " الذي أعده صحفيون بريطانيون. بيد أن الجديد في الأمر أن هناك رسائل الكترونية ظهرت، وتؤكد بشكل كبير هذه المزاعم، التي نفاها بيكنباور مرارا. ويقول الموقع الألماني إن اسمي بيكنباور ومستشاره ريدمان ظهرا في تبادل رسائل مع الروس.

وحاول موقع شبيغل أونلاين التواصل مع بيكنباور للتعقيب على هذا الموضوع ، إلا إن الموقع قال إنه لم يتلق أي رد من بيكنباور. ولم يذكر الموقع ما إذا كان قد طلب تعليق مستشار بيكنباور على ما جاء في التقرير أم لا.

يذكر أن بيكنباور كان أحد أعضاء لجنة الفيفا التنفيذية في 2010.

ع.أ.ج/ ع م (شبيغل)

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D.Martinez)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Dalder)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)

  • FIFA Russland WM 2018 Frankreich - Kroatien (picture-alliance/Kyodo/Maxapp)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Recine)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Staples)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien | Nestor Pitana (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/C. Hartmann)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/K. Pfaffenbach)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Sagolj)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي

  • Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

    نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

    قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق


مختارات

الادعاء السويسري يحرك دعوى ضد مسؤولين سابقين بالكرة الألمانية  

وجهة نظر: "المانشافت" هو دوما مرآة لألمانيا

بطريقة مدهشة يعكس منتخب كرة القدم الألماني دوما الأجواء الاجتماعية السائدة. وبالتالي فإن هذا الفريق أقرب إلى الألمان بالمعنى الإيجابي والسلبي. (26.06.2018)  

ماذا بقي من ذاكرة قيصر الكرة الألمانية فرانز بكنباور؟

أفادت تقارير صحفية أن الحالة الصحية لقيصر الكرة الألمانية فرانز بيكنباور باتت متدهورة للغاية وسط غياب ملحوظ في قدراته الذهنية، وهو ما قد يجنبه دعوى قضائية بتهمة شبهات فساد متعلقة بكأس العالم 2006. (28.07.2019)  

نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ

في مباراة مثيرة للغاية توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقبه العالمي الثاني إثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وهذه أهم اللقطات التي سجلت قبل وأثناء هذه المباراة. (15.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

متشددون إيرانيون يحتجون على قرار السماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم الرجال 08.10.2019

المنتخب الإيراني لكرة القدم يستضيف الخميس نظيره الكمبودي ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر. ومن المنتظر أن تشكل المواجهة حدثاً تاريخياً، بعد أن أعلنت السلطات الإيرانية نيتها تخفيف الحظر المفروض على النساء اللواتي يحضرن مباريات كرة قدم الرجال. لكن على الرغم من ترحيب العديد من المراقبين الدوليين بهذه الخطوة، إلا أن المتشددين في إيران يعبرون عن استيائهم إزاء هذه الخطوة

21th Arabian Gulf Cup Finale Vereinigte Arabische Emirate - Irak

رئيس الفيفا يطلق مبادرة عالمية لتطوير كرة القدم النسائية 22.09.2019

أبدى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رغبة في المزيد من الارتقاء بكرة القدم النسائية، عبر إطلاق بطولة كأس العالم للأندية للسيدات وكذلك دوري عالمي لمنتخبات السيدات.

Deutschland, Berlin: DFB-Praesentation des neuen adidas-Trikots mit Mesut Özil

أوزيل بعد صمت طويل: العنصرية أصبحت مشكلة في ألمانيا 18.10.2019

بعد 15 شهرا على اعتزاله اللعب مع المانشافت دافع مسعود أوزيل مجددا عن الصورة المثيرة للجدل مع الرئيس أردوغان. واعتبر لاعب أرسنال الإنجليزي، بعد الاعتداء على كنيس يهودي في هاله، أن ألمانيا تعاني من مشكلة كبيرة في العنصرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  