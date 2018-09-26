 تقرير: ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تركيا | أخبار | DW | 29.09.2018

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أخبار

تقرير: ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تركيا

أشار تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية إلى ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي من تركيا مقارنة مع العام الماضي. وحسب الصحيفة، فإن عدد الأتراك الفارين إلى أوروبا يشكل 45 بالمائة من المهاجرين.

Lesbos Ankunft Flüchtlingsboot (picture-alliance/NurPhoto/A. Masiello)

ذكر تقرير صحافي اليوم السبت (29 أيلول/سبتمبر 2018) أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي. وقالت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، المقرر أن تصدر غدا الأحد (30 أيلول/ سبتمبر)، استنادا إلى تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، تم تسجيل وصول 38687 مهاجرا من تركيا إلى أوروبا خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

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تمكن كثير من اللاجئين بعد وصولهم إلى أوروبا من شق طريقهم وبدء حياة جديدة فيها. لكن التأقلم مع الحياة الجديدة المختلفة ليس سهلا، فما الذي اكتسبه المهاجرون من العيش في أوروبا وما الذي تخلوا عنه؟ (09.09.2018)

في جبال المغرب يتحين آلاف اللاجئين الفرصة لتجاوز السياج الحدودي لجيب سبتة، إذ أصبحت إسبانيا الهدف الرئيسي للمهاجرين الأفارقة. أوليفر ساليت وافى DW بتقرير من المنطقة الحدودية. (02.09.2018)

وبحسب البيانات، فإن 36423 فردا من هؤلاء فروا من تركيا إلى اليونان، وسلك 12147 مهاجرا منهم الطرق البرية. وفر 1965 آخرون من تركيا إلى إيطاليا و239  إلى بلغاريا و71 إلى قبرص. ووفقا للتقرير، فإن 4500 فرد، أو 45 بالمائة من الأفراد الذين وصلوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق البرية، يحملون الجنسية التركية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا. وبسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين من تركيا، "اكتظت" مراكز استقبال اللاجئين في الجزر اليونانية، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

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اللاجئون في البلقان وحلم الوصول إلى أوروبا

ووفقا للتقرير، بلغ عدد المهاجرين في مراكز الاستقبال بالجزر اليونانية 20258 مهاجرا حتى أيلول/ سبتمبر الجاري، بينما تبلغ السعة الفعلية لهذه المراكز أقل من 9500 فرد. وبحسب التقرير، هناك نقص في الأطباء والمترجمين الضروريين لعملية تسجيل المهاجرين، كما هناك نقص في عدد الخيام التي تتوفر فيها أجهزة تبريد للجو.

ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)

  • Slowenien Flüchtlinge (Getty Images/J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في عامي 2015 و2016 حاول ملايين الأشخاص الوصول إلى غربي أوروبا من اليونان أو من تركيا عبر طريق البلقان سيرا على الأقدام عبر مقدونيا وصريبا ومن ثم المجر. وتم إيقاف تدفق اللاجئين بعد إغلاق "طريق البلقان" رسميا وإغلاق العديد من الدول حدودها. وحاليا يأتي معظم اللاجئين عبر البحرالأبيض المتوسط الخطير من ليبيا نحو أوروبا.

  • Flüchtling Kinderleiche Türkei Bodrum Syrien Kos EINSCHRÄNKUNG (picture-alliance/AP Photo/DHA)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    هزت هذه الصورة العالم بأكمله. على أحد الشواطئ التركية تم العثور على جثة الطفل أيلان الكردي ذي الـ3 سنوات. وكان ذلك في أيلول/ سبتمبر 2015. انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت رمزا لأزمة اللاجئين السوريين. وكان من غير الممكن لأوروبا إغفال الأمر أكثر من ذلك.

  • Kroatien Serbien Flüchtlinge bei Tovarnik (Getty Images/J. J. Mitchell)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    بعد أن علم اللاجئون أن طريق الهروب إلى أوروبا لن يبقى مفتوحا لفترة طويلة. حاول آلاف اللاجئين الصعود إلى القطارات والحافلات المزدحمة في كرواتيا. ب بعد فترة وجيزة أغلقت كرواتيا أبوابها وكان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبالمقابل تم إنشاء حاويات لاحتجاز اللاجئين طيلة فترة تسير إجراءات اللجوء.

  • Ungarn Journalistin tritt fliehenden Migranten bei Roszke (Reuters/M. Djurica)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    ضجة إعلامية واسعة أثارتها المصورة المجرية، حين ركلت لاجئا سوريا، عندما كان يحاول تجاوز حواجز الشرطة في منطقة روتسيغع بالقرب من الحدود المجرية حاملا معه طفله الصغير. وكان ذلك في سبتمبر/أيلول 2015. حتى في ألمانيا شهدت مراكز استقبال اللاجئين هجمات عدة من قبل أشخاص معادين للأجانب.

  • World Press Photo Awards 2017 World Press Photo Awards 2017 - Contemporary Issues - Second Prize, Singles: Migrant Crossing (Reuters/AP/World Press Photo Foundation/V. Ghirda)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    إغلاق طريق البلقان رسميا عام 2016 أدى إلى تصاعد أعمال الشغب على المراكز الحدودية، ما أدى إلى صدامات حادة بين اللاجئين ورجال الشرطة. فقد حاول كثيرون عبور الحدود اليونانية المقدونية بعد فترة وجيزة من إغلاقها.

  • Omran Daqneesh Aleppo verletzter Junge (picture-alliance/dpa/Aleppo Media Center)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    طفل مصاب تغطي وجهه الغبار والدم. صدمت صورة الطفل عمران من مدينة حلب الرأي العام. وفي عام 2016 كانت رمزا للحرب الأهلية البشعة والأوضاع البائسة التي يعيشها السكان المدنيون. بعد عام انتشرت عبر شبكة الانترنيت، صور جديدة للطفل تظهر عليها ملامح البهجة.

  • Griechenland Flüchtlinge auf dem Weg nach Mazedonien (Reuters/Y. Behrakis)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    لاجئ سوري يحمل طفلته تحت المطر على الحدود اليونانية المقدونية في إيدوميني، وكان يأمل لعائلته العيش في أمان في أوروبا. بعد تطبيق اتفاقية دبلن، ينبغي تقديم اللجوء في البلد الاوروبي الأول الذي يصل إليه اللاجئ. لذا يتم مؤخرا إعادة الكثير من اللاجئين، علما ان إيطاليا واليونان تتحملان أعباء كثيرة.

  • Deutschland München Ankunft von Asylsuchenden Poster Merkel (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    مازالت ألمانيا هي البلد الأوروبي الأول للاجئين. على الرغم من أنه وبسبب تدفق اللاجئين الكبير، أصبحت السياسة المتعلقة بااللاجئين وطلبات اللجوء أكثر تشددا. في أوروبا كانت ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين. إذ وصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا عام 2015 إلى 1.1 مليون. لتصبح المستشارة أنغيلا ميركل أيقونة بالنسبة لكثير من اللاجئين.

  • Calais Räumung (picture-alliance/dpa/E. Laurent)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    في شمال فرنسا تمت إزالة مخيم كاليه سيء السمعة. وأثناء إخلائه تعرض المخيم للحريق وكان ذلك في (أكتوبر/ تشرين الأول 2016). وتم توزيع ما يقرب 6500 لاجئ على مراكز استقبال أخرى. بعد ستة أشهر أظهر تقرير أصدرته منظمات إغاثية أن الكثير من اللاجئين القاصرين يعيشون بلا مأوى في المنطقة المجاورة لكاليه.

  • Mittelmeer Rettung von Flüchtlingen (picture alliance/AP Photo/E. Morenatti)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    تواصل سفن الإنقاذ المدنية والحكومية عملياتها باستمرار. وبالرغم من المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون الذين فروا من الحرب والفقر في بلادهم، فإن حلمهم بمستقبل أفضل في أوروبا، يجعلهم يخاطرون بأرواحهم. إذ كثيرا ما تغرق السفن المطاطية المكتظة بالمهاجرين في البحر. ففي عام 2017 غرق 1800 شخص. بينما كان عددهم في أيلول/ سبتمبر 2016 أكثر من 5000.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

    عشرات آلاف اللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط ينتظرون في مخيمات ليبية ومراكز احتجاز العبور إلى أوروبا. يسيطر مهربو البشر على الوضع هنك ويتحكمون باللاجئين، علما أن اوضاع المخيمات كارثية حسب تحذيرات الأمم المتحدة، لكن هذا لا يؤثر على حلم المهاجرين بمستقبل أفضل في أوروبا. المصدر: مهاجر نيوز - 2017


مختارات

صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا

انتشرت في عامي 2015 و2016 صور مأوساوية عن رحلات الهروب إلى أوروبا. هذه الصور هزت الرأي العام العالمي. لم يحدث من قبل أن تم توثيق هذه المعاناة كما هو الحال اليوم. (20.06.2017)  

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اللاجئون في البلقان وحلم الوصول إلى أوروبا  

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