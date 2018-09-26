تقرير: ارتفاع ملحوظ في عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تركيا

ذكر تقرير صحافي اليوم السبت (29 أيلول/سبتمبر 2018) أن عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا من تركيا شهد ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي. وقالت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، المقرر أن تصدر غدا الأحد (30 أيلول/ سبتمبر)، استنادا إلى تقرير داخلي للمفوضية الأوروبية، تم تسجيل وصول 38687 مهاجرا من تركيا إلى أوروبا خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وبحسب البيانات، فإن 36423 فردا من هؤلاء فروا من تركيا إلى اليونان، وسلك 12147 مهاجرا منهم الطرق البرية. وفر 1965 آخرون من تركيا إلى إيطاليا و239 إلى بلغاريا و71 إلى قبرص. ووفقا للتقرير، فإن 4500 فرد، أو 45 بالمائة من الأفراد الذين وصلوا من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الطرق البرية، يحملون الجنسية التركية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع تركيا عام 2016 على تشديد أنقرة للرقابة على حدود البلاد، على أن تحصل في المقابل على ثلاثة مليارات يورو من الاتحاد لدعم اللاجئين الذين تستضيفهم تركيا. وبسبب ارتفاع أعداد المهاجرين الوافدين من تركيا، "اكتظت" مراكز استقبال اللاجئين في الجزر اليونانية، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد المهاجرين في مراكز الاستقبال بالجزر اليونانية 20258 مهاجرا حتى أيلول/ سبتمبر الجاري، بينما تبلغ السعة الفعلية لهذه المراكز أقل من 9500 فرد. وبحسب التقرير، هناك نقص في الأطباء والمترجمين الضروريين لعملية تسجيل المهاجرين، كما هناك نقص في عدد الخيام التي تتوفر فيها أجهزة تبريد للجو.
ح.ع.ح/ع.ج (د.ب.أ)
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
مازالت ألمانيا هي البلد الأوروبي الأول للاجئين. على الرغم من أنه وبسبب تدفق اللاجئين الكبير، أصبحت السياسة المتعلقة بااللاجئين وطلبات اللجوء أكثر تشددا. في أوروبا كانت ألمانيا هي البلد الأكثر استقبالا للاجئين. إذ وصل عدد اللاجئين الذين استقبلتهم ألمانيا عام 2015 إلى 1.1 مليون. لتصبح المستشارة أنغيلا ميركل أيقونة بالنسبة لكثير من اللاجئين.
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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صورهزت العالم- مأساة اللاجئين ورحلة الهروب إلى أوروبا
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