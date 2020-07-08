 تقرير: ارتفاع عدد المليونيرات في ألمانيا بشكل ملحوظ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 10.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

تقرير: ارتفاع عدد المليونيرات في ألمانيا بشكل ملحوظ

انضم مائة ألف شخص في ألمانيا لقائمة المليونيرات في عام 2019 بحسب "تقرير الثروة العالمي". وكانت الزيادة في أعداد المليونيرات في الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى في العالم إلا أن أزمة كورونا قد تغير ذلك هذا العام.

Symbolbild Münzen Euromünzen Euro World Wealth Report (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

جاء في "تقرير الثروة العالمي" الصادر عن شركة الاستشارات "كابغميني" (Capgemini) أن عدد من تعدت ثروتهم المليون دولار (تعادل 882 ألف يورو) زاد بشكل سريع في 2019.

وبرغم أن الاقتصاد الألماني كان قد حقق نمواً بسيطاً بنسبة 0,6 بالمئة في العام الماضي مكنه من تفادي الكساد الاقتصادي بصعوبة، يشير التقرير إلى أن المليونيرات في ألمانيا زادوا بمقدار مئة ألف شخص في العام نفسه. وبذلك يصبح عددهم الإجمالي نحو 1.5 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8,6 بالمئة.

بيد أن أزمة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير قد تغير من هذه الأرقام في عام 2020.

زيادة عالمية

مختارات

ويشير التقرير إلى أن عدد المليونيرات (بتقدير الدولار الأمريكي) في العالم ارتفع بنسبة 9 بالمئة في العام الماضي رغم الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية. وأدى انخفاض سعر الفائدة إلى ارتفاع حاد لأسعار العقارات حول العالم؛ على الرغم من الضعف الاقتصادي الذي شهده العام الماضي، وهو ما يعني أن ملاك البيوت هم الفائزون في عام 2019.

 كان هذا واضحاً على وجه الخصوص في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت معدلات ضرائب الشركات والمؤسسات التجارية بموجب قانون الإصلاح الضريبي الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالفعل فإن عدد المليونيرات في الولايات المتحدة زاد بمقدار 600 ألف شخص، أي بنسبة 11 بالمئة، ليصل عدد المليونيرات إلى 5.9 مليون أمريكي.

وكانت دراسة منفصلة صدرت في بداية هذا الأسبوع عن جامعة سان دييغو الأمريكية قد خلصت إلى أن السعادة أصبحت متعلقة بالمال أكثر من أي وقت مضى. وتوضح الدراسة أن العلاقة بين مؤشرات مثل الدخل ومستوى التعليم والسعادة زادت قوتها على مر العقود الأخيرة. وتظهر هذه النتائج، والتي نُشرت في دورية "إيموشن" (Emotion) التابعة لجمعية علم النفس الأمريكية، أن في المتوسط كلما زاد دخل الشخص زادت سعادته.

جون سيلك/س.ح

مشاهدة الفيديو 00:49

المؤثرون - المليونيرات الجدد

مواضيع ذات صلة

Internationale Studierende in der Coronakrise | Studenten haben es schwer einen Nebenjob zu finden

هكذا يتعامل الطلبة الأجانب في ألمانيا مع أزمة كورونا! 08.07.2020

أخيراً سيتلقى الطلبة الأجانب في ألمانيا مساعدات مالية ضمن حزمة معونات اقتصادية أقرتها حكومة المستشارة ميركل لمواجهة أزمة كورونا، فقد عانى الطلبة الأجانب في الفترة الأخيرة كثيراً لتأمين أساسيات الحياة. فكيف واجهوا الوضع؟

Belgien EU-Parlament Angela Merkel

ميركل من بروكسل: الشعبوية عرفت حدودها خلال أزمة كورونا 08.07.2020

قدمت المستشارة ميركل في بروكسل خطط بلادها للأشهر الستة المقبلة التي تتولى خلالها ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي. كما انتقدت الشعبوية على خلفية أزمة كورونا، مشددة على ضرورة الاتفاق على حزمة مالية لتجاوز تبعات الجائحة.

Währung | Euro, Yuan und Dollar

تحليل: فرصة تاريخية لليورو إلى جانب الدولار واليوان 05.07.2020

يبدو الاتحاد الأوروبي ضائعا في تحديد مكانته بين بكين وواشنطن، غير أن كلام المستشارة ميركل حول مستقبل العلاقة مع واشنطن تشير إلى تحول في الدور العالمي للاتحاد. فهل يبدأ ذلك بجعل اليورو عملة عالمية تقارع الدولار واليوان؟

إعلان
Themenbild Facebook

 