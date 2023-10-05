 تقرير: احتجاز والدة فتاة في غيبوبة بعد حادث في قطار انفاق طهران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.10.2023

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تقرير: احتجاز والدة فتاة في غيبوبة بعد حادث في قطار انفاق طهران

قالت منظمة هنكاو لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت والدة فتاة دخلت في غيبوبة "بعد مواجهة" مع أفراد أمن في مترو طهران لعدم وضعها الحجاب. ونفى القضاء الإيراني تقرير هنكاو المنشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الفتاة الإيرانية أرميتا كراوند

قوات الأمن الإيرانية اعتقلت والدة فتاة دخلت في غيبوبة "بعد مواجهة" مع أفراد أمن في مترو طهران، بحسب منظمة حقوقية.

احتجزت السلطات في إيران والدة فتاة إيرانية في السادسة عشرة دخلت في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء" في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية الخميس (الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2023). وقالت منظمة "هنكَاو" التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران إن "آرميتا كَراوند وهي فتاة تبلغ 16 عاما، دخلت في غيبوبة اعتبارا من الأحد... بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر من الشرطة (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".

مختارات

منظمات حقوقية تدعو إلى محاسبة السلطات الإيرانية في ذكرى أحداث زاهدان، حيث طالب ناشطون بالتحقيق في مقتل العديد من المحتجين. وحاز الاستخدام المفرط للقوة على إدانت حقوقية وأممية في حين تستمر المطالبة بالعدالة للضحايا.

تريد قطر الاستفادة من اتفاق تبادل السجناء بين أمريكا وإيران الذي تم بوساطتها للعب دور أساسي في مهمة أكبر. الدوحة تسعى لإيجاد أرضية مشتركة تتعلق بقضية أكثر صعوبة بين الخصمين اللدودين وهي البرنامج النووي الإيراني.

توجه "قرابة 10 آلاف شخص" إلى المقبرة لإحياء ذكرى مرور أربعين يوما على وفاة مهسا أميني، وفق وكالة "إيسنا". وقالت منظمة "هنكاو" غير الحكومية إن قوات الأمن أطلقت النار والغاز على متظاهرين في مسقط رأسها، وقطع الانترنت هناك.

كرر وزير الخارجية الإيراني الاتهامات بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تحاول ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على طهران. وفي حين يواصل الأمن الإيراني قتل المحتجين كررت إيران اتهام دول بتأجيج الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين.

وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما اعتبرته الشرطة عدم التزام (من قبل كَراوند) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة الى أن الفتاة عانت إصابات بالغة، ونقلت الى مستشفى فجر في العاصمة حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها". لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر في أجهزة رسمية، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" لانخفاض في ضغط الدم.

وفي وقت لاحق الخميس، أفادت منظمة "هنكاو" أن والدة الفتاة شاهين أحمدي ألقي القبض عليها بالقرب من المستشفى واقتادتها قوات الأمن إلى مكان مجهول. وبحسب تلفزيون إيران الدولي فإن الاعتقال جاء بعد احتجاج الوالدة على القيود المفروضة على زيارات المستشفى.

من جهتها، نفت وكالة تسنيم الإيرانية اعتقال الوالدة وانتقدت وسائل الإعلام الغربية لسعيها لإثارة "الفتنة والفوضى". وكانت إيران انتقدت في وقت سابق الخميس ما وصفته ب "التصريحات المتحيزة" من الدول الغربية حول هذه القضية.

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة "إكس" أنّه "في إيران، شابة تقاتل من أجل حياتها مرة أخرى، لمجرّد أنّه أمكن رؤية شعرها في مترو الأنفاق. هذا أمر غير مقبول".

بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي على المنصة نفسها إن واشنطن "مصدومة وقلقة بسبب التقارير التي تفيد بأنّ ما يسمّى الشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت" على الفتاة.

ورد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قائلا عبر الموقع نفسه "بدلا من التصريحات التدخلية والمتحيزة والتعبير عن قلق غير صادق على النساء والفتيات الإيرانيات، من الأفضل القلق على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والمرضى ومعالجة وضعهم".

وفي تقريرها حول واقعة مترو الأنفاق، أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أنّ "تلميذة تبلغ 16 عاماً" أغمي عليها أثناء صعودها على متن القطار بسبب "انخفاض في ضغط الدم". ونفى الرئيس التنفيذي لمترو الأنفاق في طهران مسعود دوروستي وقوع أيّ "نزاع لفظي أو جسدي" بين الفتاة "وركاب المترو أو كوادره". وأوقفت صحافية إيرانية الإثنين في طهران بعد توجّهها إلى المستشفى لإعداد تقرير عن وضع الفتاة، بحسب صحيفة شرق الاصلاحية.

ع.ش/ ع.خ (أ ف ب، رويترز)

  • فيما كانت الثورة الإسلامية في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد. (01.02.1979)

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة

    بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.

  • خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم سلام. كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1999.. انتفاضة الطلاب

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا

    في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2009 ..."الثورة الخضراء"

    في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017 احتجاجات الأربعاء البيض

    بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017... مظاهرات ضد الغلاء

    في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

  • استمرت احتجاجات لا للغلاء في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك الثورة الخضراء عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2018 احتجاجات بلا قيادة

    استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود

    في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

  • في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية

    في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان


 

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