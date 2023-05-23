تقرير إعلامي: ألمانيا تبلغ لبنان بصدور مذكرة توقيف بحق رياض سلامة

قال مصدر قضائي كبير لرويترز اليوم الثلاثاء (23 مايو/ أيار 2023) إن ألمانيا أبلغت بيروت بصدورمذكرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة بتهم فساد تتضمن التزوير وغسل الأموال والاختلاس. وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر لرويترز صدور مذكرة التوقيف. وينفى سلامة ارتكاب أي خطأ.

ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج. وهذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها دولة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع.

وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة في 16 مايو/ أيار بعد عدم مثوله أمام جلسة محكمة في باريس.

وأصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) لاحقا نشرة حمراء بحق سلامة بناء على طلب فرنسا على خلفية اتهامه بغسل الأموال والاحتيال و"تأليف عصابة أشرار" بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات. وقال سلامة إنه سيطعن في أمر التوقيف الفرنسي.

وسبق أن وجهت إليه اتهامات بالفساد رسميا في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالاختلاس وغسل الأموال والاحتيال. ونفى سلامة هذه الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية. ولم يتسن حتى الآن الوصول إلى أي مسؤول في الادعاء الاتحادي الألماني للتعليق.

وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ إنه يحقق في القضية لكنه أحجم عن التعليق على مذكرة التوقيف. وأفاد متحدث باسم المكتب لرويترز "نحن لا نعلق أبدا على أوامر القبض".

ويواجه سلامة، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ 30 عاما، دعوات متزايدة لتقديم استقالته قبل انتهاء ولايته الحالية في يوليو/ تموز، لكن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن خلال اجتماعها أمس الاثنين لمناقشة هذه القضية.

ع.ش/ص.ش (رويترز)