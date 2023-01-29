تقرير: إسرائيل تقف وراء الهجوم على مصنع عسكري إيراني

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم سري بطائرات مسيرة استهدف مجمعا دفاعيا في إيران. وأضافت أن ذلك الهجوم يأتي وسط بحث الولايات المتحدة وإسرائيل عن سبل جديدة لاحتواء الطموحات النووية والعسكرية لإيران.

وكانت إيران اعترفت في وقت سابق اليوم الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2023) بوقوع انفجار قوي بمصنع عسكري قرب مدينة اصفهان بوسط إيران خلال الليل وقالت إنه هجوم بطائرات مسيرة. ولم يتسن التأكد بعد من مدى الضرر الذي نجم عن الانفجار.

وحتى كتابة هذا الخبر لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يتزامن مع تصاعد التوتر مع الغرب بسبب ملف إيران النووي، وتزويدها لروسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا إضافة إلى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.

وأظهر تسجيل مصور بثته وسائل إعلام رسمية إيرانية وميضا من الضوء في المصنع الذي ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أنه مصنع ذخيرة. وأظهرت اللقطات عربات طوارئ وعربات إطفاء خارج المجمع.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان بثه التلفزيون الرسمي "تم تنفيذ هجوم فاشل باستخدام طائرات مسيرة على أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة"، مشيرة إلى أنه "لم يؤثر على منشآتنا ومهماتنا"، حسب لغة البيان.

وفي نبأ منفصل، ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في وقت مبكر من صباح الأحد أن حريقا هائلا نشب في مصنع لزيوت المحركات في منطقة صناعية قرب مدينة تبريز في شمال غرب البلاد. ولم

تذكر الوكالة تفاصيل عن سبب الحريق.

واتهمت إيران مرارا إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات باستخدام عملاء داخل إيران. وفي يوليو/ تموز، قالت إنها اعتقلت مجموعة مخربة مؤلفة من نشطاء أكراد يعملون لصالح إسرائيل كانت تخطط لتفجير مركز صناعي دفاعي "حساس" في أصفهان.

وأحجم متحدث عسكري إسرائيلي عن التعليق عندما سئل عما إذا كان لإسرائيل صلة بالواقعة.

هل للهجوم صلة بحرب أوكرانيا؟

وفي أوكرانيا، التي تتهم إيران بتزويد روسيا بالمئات من الطائرات المسيرة لمهاجمة أهداف مدنية في مدن بعيدة عن جبهة القتال، قال مستشار بارز للرئيس الأوكراني إن ما حدث في إيران له صلة مباشرة بالحرب في بلاده.

وقال مخايلو بودولياك في تغريدة "منطق الحرب لا يرحم وفتاك. يحاسب المسؤول والمتواطئ بحزم... ليلة متفجرة في إيران.. إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف نفطية. حذرناكم".

ويشار إلى أن الكثير من المواقع النووية الإيرانية موجودة في إقليم أصفهان من بينها نطنز الذي يقع في قلب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وأصيبت المحادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 بالجمود منذ سبتمبر/ أيلول.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها تقول إنها وصلتها قبل أن تبدأ موسكو غزو أوكرانيا العام الماضي. وتنفي موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا رغم إسقاط

عدد منها وانتشال بقاياه هناك.

كما تواجه طهران اضطرابات داخلية في الأشهر القليلة الماضية، إذ قابلت السلطات الإيرانية احتجاجات واسعة النطاقة مناهضة للحكومة بالعنف والقمع وهي مظاهرات خرجت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن احتجاز شرطة الأخلاق.

ع.ش/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)